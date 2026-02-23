- عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبو محمد لمين محافظاً جديداً لبنك الجزائر المركزي، ليصبح سادس محافظ خلال العقد الأخير، بعد إقالة المحافظ السابق صلاح الدين طالب في يناير بسبب قرارات غير موفقة. - يُدار بنك الجزائر من المحافظ بالإنابة معتصم بوضياف منذ إقالة طالب، ويُعتبر تعيين المحافظ جزءاً من الصلاحيات الدستورية للرئيس، مما يعكس عدم استقلالية القرار عن السلطة التنفيذية. - المادة 92 من الدستور الجزائري تمنح الرئيس سلطة تعيين وإنهاء مهام المحافظ، مما يبرز دور السلطة التنفيذية في القرارات المصيرية للبنك المركزي.

عيّن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، لبو محمد لمين، محافظاً جديداً لبنك الجزائر المركزي، بعد أكثر من شهر من إقالة المحافظ السابق في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لما أفاد بيان صادر عن الرئاسة عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء.

ويُعد لبو محمد لمين سادس محافظ لبنك الجزائر في غضون الأعوام العشرة الأخيرة، إذ تداول عليه منذ عام 2016، خمسة محافظين سابقين وهم محمد لكصاصي ومحمد لوكال وأيمن عبد الرحمن ورستم فاضلي وصلاح الدين طالب.

وكان بنك الجزائر يُدار من المحافظ بالإنابة معتصم بوضياف منذ الرابع من يناير الماضي، بعدما قرر الرئيس تبون إقالة المحافظ السابق صلاح الدين طالب، بسبب سلسلة قرارات صادرة عن البنك المركزي و"بدت غير موفقة"، وفقاً لتعبير الرئاسة.

وتنص المادة 92 من دستور الجزائر على أن رئيس الجمهورية يعيّن في الوظائف المدنية والعسكرية العليا في الدولة، ومن بينها محافظ بنك الجزائر. ويُفهم من هذا النص أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس قراراً تقنياً محضاً أو مستقلاً عن السلطة التنفيذية، بل يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المباشرة لرئيس الجمهورية. ورغم أن الدستور الجزائري لا يتضمن عبارة "إنهاء المهام"، إلّا أن العرف السائد يعتبر أن سلطة التعيين تستبطن ضمناً حق الإنهاء من الجهة نفسها.