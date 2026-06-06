- أطلق رئيس الوزراء اللبناني مشروع تأهيل مطار القليعات لتحويله إلى بوابة جوية ثانية، بهدف دعم الاقتصاد في شمال لبنان وتخفيف الضغط عن مطار بيروت. - يهدف المشروع إلى معالجة الفقر والبطالة في عكار، حيث يعاني 62% من السكان من الفقر، من خلال تعزيز قطاع النقل الجوي وتطوير المنطقة الاقتصادية. - أعلن وزير النقل عن خطط لجذب شركات طيران لتسيير رحلات من المطار، مع تحسين البنية التحتية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

أطلق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، مشروع تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض (القليعات) في شمال لبنان، في خطوة تستهدف تحويل المطار إلى بوابة جوية ثانية للبلاد ودعم النشاط الاقتصادي في محافظة عكار والمناطق الشمالية، بعد عقود من المطالبات بإعادته إلى الخدمة المدنية. ووصل سلام إلى المطار على متن الرحلة الافتتاحية الأولى برفقة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إيذاناً ببدء المسار التنفيذي للمشروع الذي تراهن الحكومة اللبنانية على أن يشكل رافعة تنموية واقتصادية للشمال، إلى جانب دوره في تعزيز قدرات قطاع النقل الجوي وتخفيف الضغط المتزايد على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال سلام خلال حفل الإطلاق إنّ المشروع لا يقتصر على إعادة تشغيل منشأة للنقل الجوي، بل يمثل خياراً إنمائياً واستراتيجياً يهدف إلى معالجة الاختلالات التنموية بين المناطق اللبنانية، مؤكداً أن عكار ظلت لعقود خارج دائرة الاستثمارات العامة رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني وفي مؤسسات الدولة، ولا سيّما المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تعكس حجم التحديات التي تواجهها المحافظة، إذ تسجل أعلى معدل للفقر في لبنان بنسبة تبلغ 62% مقارنة مع 33% على المستوى الوطني، فيما لا تتجاوز نسبة المشاركة الاقتصادية 35% مقابل 43% على مستوى البلاد، في حين يقترب معدل البطالة من ربع السكان.

وأضاف أن تشغيل مطار القليعات يأتي ضمن رؤية حكومية أوسع تستهدف إعادة تنشيط الاقتصاد في شمال لبنان، من خلال استكمال مجموعة من المشاريع الحيوية تشمل تطوير مرفأ طرابلس، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة، واستكمال مشروع معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي، بما يعزّز موقع الشمال مركزاً اقتصادياً ولوجستياً متكاملاً. وأكد سلام أن مطار القليعات لن يكون بديلاً عن مطار رفيق الحريري الدولي، بل جزءاً من شبكة نقل جوي وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسياحي والتجاري، مشيراً إلى أن لبنان يحتاج إلى بنية تحتية حديثة تسمح بربط مختلف مناطقه بالدورة الاقتصادية المحلية والإقليمية.

من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الوزارة تستهدف وضع المطار في الخدمة خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، مؤكداً أن العمل جارٍ على استقطاب شركات طيران إقليمية ودولية لتشغيل رحلات منتظمة من المطار وإليه. وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل تسيير رحلات إلى إسطنبول ومرسين ودبي، مع دراسة إضافة وجهات جديدة تشمل القاهرة والمدينة المنورة وأثينا، بالتوازي مع مفاوضات لاستقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك شركات "إيه جيت" التركية و"بيغاسوس" التركية و"العربية للطيران" الإماراتية، بهدف توسيع خيارات السفر وتعزيز الحركة الجوية في شمال لبنان.

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وأضاف أن الوزارة تبحث أيضاً إمكان إقامة شراكات تشغيلية مع شركات أوروبية مثل شركة "رايان إير" الأيرلندية وشركة "إيجه إيرلاينز" اليونانية. بما يتيح ربط المطار بشبكة واسعة من الوجهات الأوروبية عبر مراكز عبور إقليمية، ويوفر خيارات سفر أقل كلفة للمسافرين اللبنانيين. وفي موازاة خطط التشغيل، تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية داعمة تشمل إعادة تأهيل الطريق الرابط بين المطار والأوتوستراد الدولي على امتداد نحو أربعة كيلومترات، إضافة إلى دراسة ربط المطار بشبكة نقل عام تؤمن حركة المسافرين بين بيروت والشمال، في إطار خطة تهدف إلى رفع جاهزية المرفق وتحسين إمكانية الوصول إليه.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إم جي هولدينغ" وشركة "سكاي لاونج سيرفيسز"، زياد منلا إن المشروع يستند إلى دراسات فنية وتشغيلية ومالية أعدت بالتعاون مع خبراء دوليين، مؤكداً أن النمو المتوقع في حركة النقل الجوي والشحن يمنح المطار مقومات جدوى اقتصادية طويلة الأجل. وينظر إلى إعادة تشغيل مطار القليعات باعتبارها إحدى أكبر المبادرات التنموية في شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما يمكن أن توفره من فرص استثمارية ووظائف جديدة في قطاعات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والشحن الجوي، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف الاختناقات التشغيلية التي يشهدها مطار بيروت.

ويقع مطار الرئيس رينيه معوض، المعروف باسم مطار القليعات، على بعد نحو 25 كيلومتراً من مدينة طرابلس بالقرب من الحدود السورية. وقد أنشئ في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، واستخدم لاحقاً قاعدةً جويةً عسكرية ومطاراً مدنياً داخلياً قبل توقف تشغيله التجاري مطلع تسعينيات القرن الماضي، ليعود اليوم إلى واجهة المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة اللبنانية لتحفيز النمو الاقتصادي في شمال البلاد.