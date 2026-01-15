لبنان والأردن يوقعان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

- توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين لبنان والأردن في مجالات متنوعة مثل الصناعة والنقل والتعليم والصحة، بهدف تعزيز التعاون ووضع آليات تنفيذ فعالة. - التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك الربط الكهربائي وتزويد الغاز الطبيعي، وتوقيع مذكرات تفاهم في النقل السككي والطرق والإسكان لدعم التنمية المستدامة. - تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي، مع تأكيد الأردن على دعم لبنان في تجاوز التحديات واستعادة دوره الحضاري، وتعزيز التواصل المؤسسي بين البلدين.

وقع الأردن ولبنان يوم الأربعاء 21 اتفاقية ومذكرة للتفاهم على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية الأردنية في دورتها الثامنة، التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت وترأسها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونظيره الأردني جعفر حسان.

وقال سلام في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع حسان إن الجانبين بحثا بشكل معمق في "أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مروراً بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولاً إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية، وقد تُوّجت هذه الاجتماعات بتوقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، لا تهدف فقط إلى توسيع مجالات التعاون، بل إلى وضع أطر عمل واضحة، وآليات متابعة عملية، تضمن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ، ومن النوايا إلى النتائج".

من ناحيته، أكد حسان أن الأردن يثق بأن لبنان قادر على تجاوز التحديات، وإعادة البناء، واستعادة دوره الحضاري الرائد في المنطقة، مشدداً على أن الأردن سيبقى السند للبنان، يدعم أمنه واستقراره وسيادته، لافتاً إلى أننا سنقوي جسور التواصل، وسنطوّر علاقاتنا وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون المؤسسي.

وأشاد حسان بالجهود الكبيرة والواضحة التي تبذلها الحكومة اللبنانية، وما حققته من منجزات رغم كل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، كما أكد حسان أننا "متفقون على أن أمن واستقرار سورية ضرورة في هذا الاتجاه، ونسعى لأن يكون لسورية دورٌ يسهم في استكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقاً من مشاريع تعاون بين دولنا الثلاث، خصوصاً في مجالات الربط الكهربائي وتزويد الغاز الطبيعي، ولن ندخر جهداً لتزويد اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي حال الجاهزيَّة وخلال هذا العام".

تفاصيل الاتفاقات

وفي تفاصيل اجتماع اللجنة، فقد تم التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهي مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، مشروع مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك بين وزارة الصناعة وشركة المدن الصناعية الأردنية، مشروع البرنامج التنفيذي في مجال التدريب المهني، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للسنوات 2026 ــــ 2028.

كما جرى توقيع مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، مشروع مذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل السككي، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور، والأبنية والإسكان والعطاءات.

إلى جانب توقيع مسودة برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي للأعوام 2025 ــــ 2029، مشروع اتفاقية التعاون في مجال الإدارة المحلية (الشؤون البلدية)، مشروع التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحي، مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وكالتي الأنباء بين البلدين، مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن.

وجرى أيضاً التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارتي العمل اللبنانية والأردنية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة، ومشروع بروتوكول للتعاون الفنّي ما بين هيئة الاستثمار الأردنية والمؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمارات اللبنانية، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس الخدمة المدنية اللبناني وهيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية.

وكان حسان قد وصل إلى السرايا بعد ظهر اليوم الأربعاء، وكان في استقباله رئيس الوزراء نواف سلام، وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية له، على أن يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين غداً الخميس.