لبنان: استقرار في أسواق الوقود رغم الحرب

- شهدت محطات الوقود في لبنان إقفالاً مؤقتاً بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد، حيث ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز بشكل ملحوظ، مما أثار قلق المواطنين. - استجاب مستوردو المحروقات لطلب وزارة الاقتصاد بتسليم مخزون كافٍ من البنزين والمازوت، وتأكد وزير الاقتصاد من عودة العمل إلى طبيعته في المحطات، مع استمرار الجهود لضمان استقرار السوق. - أكد نقيب عمال المحروقات توافر المواد الأساسية، داعياً المواطنين لعدم الهلع، مع ضمان تزويد الجهات ذات الأولوية مثل المستشفيات والأفران بالمحروقات بانتظام.

شهدت محطات الوقود في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء إقفالاً مؤقتاً بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد، قبل أن تعود إلى العمل بعد الإعلان الرسمي عن التسعيرة، التي سجّلت ارتفاعاً في مختلف المشتقات النفطية. وارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان بمقدار 9 آلاف ليرة لبنانية، فيما زاد سعر المازوت 13 ألف ليرة، وقارورة الغاز 16 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي، 98 أوكتان مليون و867 ألف ليرة، المازوت مليون و411 ألف ليرة، والغاز مليون و417 ألف ليرة.

وبصورة استثنائية، ونظراً إلى الظروف الراهنة وحرصاً على طمأنة المواطنين، استجاب مستوردو المحروقات لطلب وزارة الاقتصاد، وقاموا بتسليم محطات الوقود مخزوناً كافياً من مادّتَي البنزين والمازوت يوم الأحد.

وفي السياق، جال وزير الاقتصاد عامر البساط صباح الأحد في عدد من محطات المحروقات للتأكّد من عودة العمل إلى طبيعته، كما تابع بعد الظهر، بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي، عملية التسليم الاستثنائية للموزّعين، على أن يعود العمل إلى آلية التسليم الطبيعية اعتباراً من اليوم التالي.

وكان البساط قد أكّد، خلال مؤتمر صحافي عُقد في الوزارة عقب اجتماع طارئ ضمّ النقابات والاتحادات المعنية بملفات الغذاء والطحين والمحروقات، أنّ مستوردي المحروقات سيتجاوبون مع طلب الوزارة لتسليم الكميات اللازمة بصورة استثنائية عند الضرورة، وهو ما تمّ بالفعل.

وجدّد الوزير التأكيد أنّ مادّتَي البنزين والمازوت متوافرتان في الأسواق، مشدداً على استمرار الجهود لضمان انتظام التزويد والحفاظ على استقرار السوق، رغم الظروف السائدة في المنطقة. كما أشار إلى أنّ الجهات ذات الأولوية، ولا سيما المستشفيات والأفران وشبكات الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان، ستُزوَّد بالمحروقات بصورة دورية وفورية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، صدر قبل يومين بيان عن نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب، أشار فيه إلى تلقي النقابة اتصالات عديدة تعكس مخاوف المواطنين من احتمال انقطاع المحروقات، مؤكداً بعد التواصل مع الجهات المعنية أنّ مواد البنزين والمازوت والغاز متوافرة، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على الشراء لما لذلك من انعكاسات سلبية على السوق وعمل المحطات.