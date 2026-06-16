لا انفراجة سريعة بأزمة ورش السيارات عالمياً بعد اتفاق واشنطن وطهران

- تعاني ورش إصلاح السيارات في طوكيو ومعارض بيع السيارات في ديترويت من نقص حاد في زيوت المحركات والدهانات بسبب اضطراب سلاسل الإمداد الناتج عن إغلاق مضيق هرمز، مما يترك الورش الصغيرة في مواجهة تحديات كبيرة. - في اليابان، تواجه الورش صعوبة في الحصول على الطلاء الأبيض اللؤلؤي، بينما ارتفعت أسعار زيوت التشحيم في الولايات المتحدة، مما دفع شركات مثل نيسان إلى ترشيد استخدامها. - تسعى الحكومات والشركات لمعالجة الأزمة بتعزيز الإمدادات وتوعية المستهلكين، لكن الشركات الصغيرة تبقى الأكثر تضررًا بسبب الأولوية لشركات السيارات الكبرى.

تعاني ورش إصلاح السيارات في طوكيو ومعارض بيع السيارات في ديترويت منذ أشهر من نقص في زيوت المحركات والدهانات ومنتجات أخرى، بعدما أدت الحرب في المنطقة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. ورغم أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد ينهي الحرب، فإن خبراء الصناعة ومديرين تنفيذيين يقولون إنه من غير المرجح أن يوفر انفراجاً فورياً للورش الصغيرة التي تضررت من إغلاق طهران لمضيق هرمز.

وأدى إغلاق المضيق الذي يمر عبره خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى اختناقات في إمدادات بعض المنتجات المشتقة من النفط. وتفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين، عن توقيع الاتفاق الأولي بين البلدين، وقد يستغرق استئناف حركة الشحن عبر المضيق بعض الوقت.

وفي السياق، قال مدير شركة "شين إيتسو دينسو" المتخصصة في إصلاح السيارات في طوكيو هيرويوكي ناكامورا لـ"رويترز"، إنه أمضى الأشهر الماضية في محاولة التعامل مع نقص زيت المحركات، وهو أول نقص من نوعه يشهده خلال 35 عاماً من العمل في هذا المجال.

وأضاف: "كادت إمدادات الزيت أن تختفي بالكامل بعد اندلاع الحرب في مارس/آذار. ومنذ إبريل/نيسان لم تصل أي شحنات جديدة." وأشار ناكامورا إلى أن أعمال الشركة تأثرت أيضاً بنقص مخففات الطلاء وسائل معالجة عوادم الديزل. وقد أجرى مقابلاته مع رويترز قبل الإعلان عن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران.

ويعد اللون الأبيض اللؤلؤي من أكثر ألوان السيارات شعبية في اليابان، وفي ورشة "فوتشو كار" في ضواحي طوكيو، اصبحت إمدادات كل من الطلاء الأبيض والمادة اللامعة المستخدمة لهذا اللون شحيحة بشكل خاص، ورغم استمرار توفر ألوان أخرى.

بدوره، قال رئيس الشركة ماساتو ياغاي، إن الورشة تمكنت أخيراً من الحصول على زجاجة واحد فقط سعة 300 ميل ليتر من المادة اللامعة، وهي أول دفعة تصل منذ نحو أسبوعين، وهي كمية تكفي عادة لاستخدام الورشة طوال تلك الفترة. وأضاف أنه إذا نفدت الإمدادات، فقد يضطر إلى تأجيل طلاء السيارات التي يتم إصلاحها، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية، بدلاً من رفض استقبال العملاء.

وأضاف: "سننجز أعمال الطلاء لاحقاً عندما تعود الإمدادات إلى طبيعتها." وأشار إلى أن نحو ثلث السيارات التي تستقبلها الورشة شهرياً، والبالغ عددها نحو 160 سيارة، تحمل اللون الأبيض اللؤلؤي.

وتجعل القوانين الصارمة الخاصة بتخزين المواد مثل زيوت المحركات من الصعب على الشركات الاحتفاظ بخزونات كبيرة من المنتجات النفطية. وكانت شركة سوزوكي Suzuki قد أعلنت الشهر الماضي، أن بعض وكلائها أوقفوا مؤقتاً استقبال طلبات جديدة لتغيير زيوت المحركات وزيوت المكابح بسبب تأخر الإمدادات.

اضطرابات الإمدادات تمتد إلى الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، أدت الحرب إلى تعطيل إمدادات المواد الخام المستخدمة في تصنيع الطلاءات وزيوت التشحيم. وساهم ذلك في ارتفاع أسعار زيوت التشحيم، التي لا يُتوقع أن تتراجع قبل منتصف عام 2027 على الأقل، بحسب رابطة مصنعي زيوت التشحيم المستقلة.

وفي مارس/آذار، تعرض مصنع تابع لشركة شل لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر لهجوم، ما أثر على أحد أبرز منتجي زيوت الأساس من الفئة الثالثة في الشرق الأوسط، وهي مكون رئيسي في الزيوت الاصطناعية المستخدمة في السيارات. وقالت هولي ألفانو، الرئيسة التنفيذية للرابطة: "بمجرد تعرض منشأة شل للهجوم، أدركنا فوراً أن مشكلة كبيرة تلوح في الأفق." وبدأت بعض شركات السيارات في الولايات المتحدة بالفعل اتخاذ إجراءات لمواجهة النقص المتوقع.

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فقد شرعت شركة نيسان موتور Nissan Motor في تطبيق إجراءات لترشيد استخدام الزيوت لدى وكلائها في الولايات المتحدة "للمساعدة في ضمان استمرار الإمدادات بشكل متوازن"، وفق مذكرة أُرسلت إلى الوكلاء في 20 مايو/أيار. وأوضح متحدث باسم الشركة أنها تعمل مع الموردين للبحث عن مصادر إضافية. كما أعربت الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات عن قلقها من تراجع إمدادات الزيوت الاصطناعية.

توعية المستهلكين

وتسعى رابطة مصنعي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة إلى توعية مالكي السيارات بأن تغيير الزيت كل 3,000 إلى 5,000 ميل لم يعد ضرورياً كما كان في السابق. وقالت ألفانو: "جودة زيوت المحركات أصبحت أعلى بكثير اليوم، كما أنها تدوم لفترات أطول."

وفي اليابان، أكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي أن الحكومة تعمل على تعزيز إمدادات المواد الخام المستخدمة في الدهانات ومخففات الطلاء. كما بدأت وزارة النقل اليابانية مسحاً على مستوى البلاد لمراقبة إمدادات زيوت المحركات والدهانات والمواد الكيميائية الأخرى، ومتابعة حجم المخزونات وتكرار عمليات التسليم والتغيرات السعرية ومخاطر النقص. وفي الوقت الراهن، يبدو أن الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً من الأزمة. ويرى بعض المحللين أن شركات تصنيع الدهانات الكبرى تُعطي الأولوية لتلبية احتياجات شركات السيارات الكبرى على حساب سوق الإصلاح والصيانة.

وقال شونتا أومورا، المحلل في بنك يو بي إس، إنه بعد اندلاع الحرب في المنطقة، حاول بعض العملاء تقديم طلبات شراء أكبر من المعتاد، إلا أن شركات الطلاء الكبرى رفضت هذه الطلبات. ورغم ذلك، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن الإمدادات الإجمالية لا تزال مستقرة إلى حد كبير، مع إقراره بأن الطلب المرتفع على الألوان الشائعة مثل الأبيض قد يؤدي إلى ظهور نقص مؤقت.

من جهته، أوضح كوكي تشيغا من قسم دهانات الإصلاح في شركة "كانساي" للدهانات أن الشركة تنتج الطلاء الأبيض والمادة اللؤلؤية بمعدلات تقترب من الطاقة الإنتاجية القصوى في الظروف العادية، ما يجعل زيادة الإنتاج أمراً صعباً عند ارتفاع الطلب. وأضاف أن النقص الذي شهدته ورش إصلاح هياكل السيارات في هذه المواد خلال الفترة الماضية قد انتهى حالياً، وعادت الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال شخص مطلع على صناعة الدهانات إن بعض المشترين يخشون ارتفاع الأسعار مستقبلاً، ما يدفعهم إلى شراء أكبر كمية ممكنة بالأسعار الحالية. وأضاف أن هذا السلوك يضع الورش الصغيرة في موقف ضعيف مقارنة بالشركات الكبرى. وختم بالقول: "كلما كبر حجم الشركة، زادت قدرتها على التخزين".

(رويترز)