"لافارج" تبيع حصتها في شركة الأسمنت الأردنية

وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على صفقة استحواذ شركة أردنية محلية على حصة شركة لافارج الفرنسية في شركة الأسمنت الأردنية، والبالغة حوالي 51%، من دون أن تُعلَن التفاصيل وقيمة البيع. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها استقبلت طلبين من شركتين محليتين للاستحواذ على شركات أخرى في السوق المحلي، وذلك بعد دراستهما بشكل معمق وتحديد الآثار التي ستترتب على المنافسة في السوق المحلي.

وأضافت أنه تم التقدم لها بطلبين يتعلقان باستحواذ شركة آفاق للطاقة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، وعملية استحواذ شركة مجمع المناصير الصناعي على 50.28% من أسهم شركة مصانع الأسمنت الأردنية. وقالت الوزارة إنه وبعد دراسة الطلبين تمت الموافقة على طلب عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة آفاق للطاقة، والمتمثل بقيامها بشراء 100% من حصص الشركاء المكوّنة لرأسمال شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، والتي تعمل في نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة.

وبحسب الوزارة، فإن العملية لن تؤدي إلى خلق وضع مهيمن ضار بالمنافسة، أو إلى تغيير في هيكلية سوق التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة، ومن غير المحتمل أن ينتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين أو المحتملين في السوق، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار القطاع وقدرته على النمو المستدام، وخلق سلاسل توريد أكثر كفاءة، وتحسين تجربة المستهلك النهائي، واستحداث وظائف جديدة في مجالات النقل والتشغيل والصيانة والخدمات الفنية من خلال توسع عمليات الشركات.

وأكدت الوزارة أنه بعد دراسة المديرية لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة مجمع المناصير الصناعي، والمتمثل بشراء 100% من حصص شركة كسينوريا المحدودة وحصص شركة أوندراو المحدودة، وهي شركات مسجلة بموجب أحكام القوانين القبرصية، والتي ستتملك 50.28% من أسهم شركة مصانع الأسمنت الأردنية بحسب الاتفاقية الموقعة مع شركة "لافارج هولسيم" مالكة الأسهم المذكورة في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قبل إتمام العملية.

وخلصت الوزارة إلى أن العملية لن تؤدي إلى تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ضار بالمنافسة في سوق صناعة الأسمنت الأسود، ومن غير المحتمل أن ينتج عنها أضرار بالمنافسين الحاليين في السوق المحلي، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية إيجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة بما يسهم في زيادة الصادرات والقدرة على منافسة الشركات الإقليمية مع تنامي الطلب الخارجي، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة لتوسيع عمليات الشركات.

وفي ضوء نتائج دراسة هذه الطلبات، أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارات بالموافقة على إتمام هذه العمليات استنادًا إلى الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المنافسة. وجاءت الموافقة انطلاقًا من دور مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الرقابة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ وغيرها من الأشكال التي عرفها قانون المنافسة. وتعاملت خلال العام الحالي 2025 مع 38 حالة اندماج واستحواذ بحسب المقتضيات القانونية اللازمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.