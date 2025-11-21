لاغارد: أوروبا قادرة على تخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية

- دعت كريستين لاغارد إلى إزالة العقبات داخل السوق الأوروبية الداخلية لمواجهة التحديات الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن تنفيذ ربع الإصلاحات المطلوبة يمكن أن يعوض تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. - تأتي تصريحات لاغارد في ظل تصعيد السياسات التجارية الأميركية ورفع الرسوم الجمركية، مما يؤثر على قطاعات أوروبية حساسة ويزيد من كلفة الصادرات الأوروبية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها. - تراهن لاغارد على السوق الداخلية الأوروبية لتعزيز التجارة البينية وزيادة المنافسة، مما يتطلب معالجة الاختلالات التشريعية وتحفيز الاستثمار في مجالات التحول الطاقي والتكنولوجيا المتقدمة.

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى إزالة العقبات داخل السوق الأوروبية الداخلية لمواجهة التحديات الناجمة عن التوترات في التجارة العالمية، مؤكدة أن "هذا من شأنه أن يُمكِّن أوروبا بسهولة من تعويض عبء الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة". وقالت لاغارد، في خطابها خلال "مؤتمر فرانكفورت الأوروبي للمصارف": "إذا نفذنا فقط ربع هذه الإصلاحات، فسيكون ذلك كافياً لتحفيز التجارة الداخلية بما يعوض بالكامل تأثير الرسوم الأميركية على النمو"، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضحت لاغارد أنه ليس من الضروري توحيد كل شيء داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يكفي في كثير من الحالات أن يسري ما جرت الموافقة عليه مرة في الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء، وأضافت: "لا تزال الحاجة إلى الإجماع داخل المجلس الأوروبي في مجالات عدة مهمة تعرقل إحراز تقدم ملموس في استكمال السوق الداخلية". وقالت: "الخطوات التي يجب أن نتخذها ليست بعيدة المنال... إنها لا تتطلب معاهدات جديدة أو إعادة هيكلة جذرية للاتحاد، بل فقط الإرادة السياسية لاستخدام الأدوات التي نملكها بالفعل"، بحسب الوكالة.

تصريحات كريستين لاغارد في سياق مرحلة جديدة من التصعيد في السياسات التجارية الأميركية، مع توجه واشنطن إلى رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، من الصين أولاً ثم باتجاه شركاء رئيسيين آخرين، من بينهم الاتحاد الأوروبي. هذه الرسوم لا تُعد حدثاً معزولاً، بل حلقة في مسار أوسع من تسييس التجارة، إذ تُستخدم التعرفة الجمركية أداة ضغط تفاوضي وحماية للصناعات المحلية تحت شعار المعاملة بالمثل وتقليص العجز التجاري الأميركي.

وبما أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول أو الثاني للاتحاد الأوروبي في السلع والخدمات، فإن أي زيادة في الرسوم يمكن أن تُصيب قطاعات أوروبية حساسة، كصناعة السيارات والآلات والكيميائيات والمنتجات الزراعية المصنعة، وتؤثر في سلاسل القيمة العابرة للأطلسي، وفي قرارات الاستثمار لدى الشركات متعددة الجنسيات.

من ناحية اقتصادية بحتة، ترفع الرسوم الأميركية كلفة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، ما يعني انخفاضاً في الطلب عليها لصالح منتجات بديلة من دول أخرى أو لصالح الإنتاج المحلي الأميركي، وهو ما يضغط على أرباح الشركات الأوروبية وعلى معدل نمو الصادرات، وبالتالي على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تعتمد بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية.

كما أن حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب الرسوم تُربك قرارات الاستثمار طويل الأجل، إذ تميل الشركات إلى تأجيل توسعة الطاقة الإنتاجية أو نقل جزء من نشاطها إلى أسواق أقل تعرضاً للتوترات التجارية، وهو ما يضعف دينامية الاستثمار في أوروبا على المدى المتوسط. في المقابل، تراهن لاغارد على السوق الداخلية الأوروبية وسيلةً تعويضية. فالاقتصاد الأوروبي، إذا ما نُظر إليه بوصفه كتلة واحدة، يمتلك حجماً سكانياً وإنتاجياً يجعله أحد أكبر الأسواق في العالم، لكنه يعاني من تشرذم تشريعي وتنظيمي بين الدول الأعضاء، ما يحدّ من انسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة.

إزالة العوائق المتبقية أمام الاندماج الكامل – في مجالات مثل الخدمات، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي – يمكن أن تفتح مجالاً واسعاً لزيادة التجارة البينية الأوروبية، وتعزيز المنافسة والإنتاجية، وخلق اقتصاديات حجم (economies of scale) تسمح للشركات الأوروبية بتخفيض التكاليف ورفع قدرتها التنافسية عالمياً.

هذا بالضبط ما تشير إليه لاغارد عندما تقول إن تنفيذ ربع الإصلاحات المطلوبة في السوق الداخلية قد يكفي لتعويض أثر الرسوم الأميركية على النمو. جوهر الرهان هنا أن خسارة جزء من الطلب الخارجي (من السوق الأميركية) يمكن تعويضه بخلق طلب داخلي إضافي ضمن الاتحاد نفسه، عبر تعميق التكامل في السوق الموحدة وسوق رأس المال والاتحاد المصرفي.

ولا تزال شركات الخدمات مثلاً تواجه قيوداً وطنية تجعل من الصعب عليها تقديم خدماتها بحرّية في جميع دول الاتحاد، وكذلك الحال في قطاع الطاقة حيث اختلاف الأطر التنظيمية والبنى التحتية يحدّ من قيام سوق أوروبية موحدة للكهرباء والغاز، فضلاً عن التباينات في قوانين الإفلاس والعمل والضرائب التي تعيق تكوُّن سوق حقيقية موحدة لرأس المال. معالجة هذه الاختلالات لا تحتاج، كما تقول لاغارد، إلى "معاهدات جديدة بقدر ما تحتاج إلى تطبيق جديّ لما سبق الاتفاق عليه، وإلى إرادة سياسية لتجاوز منطق الإجماع المشروط الذي يبطئ اتخاذ القرار".

اقتصادياً أيضاً، يشير حديث لاغارد إلى أن أوروبا لا تفتقر إلى الأدوات بقدر ما تعاني من بطء في استخدامها: فسياسات دعم الابتكار، وتطوير الاتحاد المصرفي وسوق رأس المال، وتحفيز الاستثمار الأخضر والرقمي، كلها أدوات قادرة على رفع النمو المحتمل، وبالتالي تقليص حساسية أوروبا تجاه الصدمات الخارجية مثل الرسوم الأميركية أو اضطرابات سلاسل الإمداد.

هذا يتقاطع مع نقاش أوسع داخل الاتحاد حول ضرورة الانتقال من الاعتماد على الطلب الخارجي (الصادرات) إلى تحفيز الطلب الداخلي والاستثمار، خصوصاً في مجالات التحول الطاقي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يجعل الاتحاد لاعباً أكثر استقلالية في النظام الاقتصادي العالمي، وأقل تعرضاً لمخاطر قرارات أحادية من واشنطن أو بكين.

ويمكن قراءة خطاب لاغارد كرسالة مزدوجة: خارجياً، مفادها أن أوروبا لن تكون الحلقة الأضعف في حرب الرسوم، وأن لديها القدرة على امتصاص الصدمة عبر استثمار حجم سوقها الداخلي. وداخلياً، هو ضغط سياسي على الحكومات لتسريع استكمال مشروع السوق الموحدة، وتخفيف شرط الإجماع الذي يحول كثيراً دون اتخاذ قرارات جريئة في ملفات حيوية. نجاح هذا المسار سيحدد إلى حدّ بعيد ما إذا كانت أوروبا ستدخل المرحلة المقبلة بوصفها قوة اقتصادية متماسكة قادرة على التفاوض من موقع الندّية، أم ككتلة منقسمة يسهل الضغط على كل دولة فيها منفردة عبر سلاح الرسوم والعقوبات التجارية.