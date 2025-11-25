لاري بيج يصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد ارتفاع أسهم ألفابت

أصبح الشريك المؤسس لشركة غوغل، لاري بيج، ثاني أغنى شخص في العالم، متجاوزاً الشريك المؤسس لشركة "أوراكل"، لاري إليسون، في ظل استمرار مكاسب سهم "ألفابيت" الشركة الأم لغوغل، الممتدة لأسابيع، مدعومة بزخم الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 5.8% ليصل إلى حوالى 317 دولاراً مع افتتاح التداول أمس الاثنين، ثم وصل لـ 323 دولاراً اليوم الثلاثاء عند 15:42 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4% الأسبوع الماضي، مما رفع قيمته من 276 دولاراً بقليل إلى ما يقارب 300 دولار. بينما انخفض سهم "أوراكل" بنسبة 1.5% ليصل إلى أقل من 196 دولاراً بعد انخفاضه بنحو 12% خلال جلستَي التداول السابقتين. ووصل اليوم الثلاثاء عند الساعة 15:42 بتوقيت غرينيتش إلى 192 دولاراً.

وحسب فوربس فإن ثروة بيج، الذي شارك في تأسيس غوغل مع سيرجي برين عام 1998، تقدر بنحو 255 مليار دولار بعد أن زادت بمقدار 8.7 مليارات دولار أمس الاثنين. وأشارت مجلة الأعمال الأميركية إلى أن ثروة بيج نمت على نحوٍ كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 50.9 مليار دولار في عام 2020 إلى ما يزيد قليلاً عن 144 مليار دولار بداية من عام 2025. بينما تسارعت وتيرة نمو صافي ثروة إليسون هذا العام وحده بعد أن أصبح ثاني شخص تبلغ ثروته 400 مليار دولار، على الرغم من انخفاض قيمة ثروته مع انخفاض قيمة سهم أوراكل في الأسابيع الأخيرة، ليصل صافي ثروته إلى ما يُقدر بنحو 248.8 مليار دولار، متجاوزاً جيف بيزوس مؤسس أمازون، (235.1 مليار دولار)، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم بثروة صافية تقدر بنحو 236.4 مليار دولار.

ويبقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتَي تسلا وسبيس إكس، رجل الأعمال الوحيد الذي تخطت ثروته الصافية حاجز 500 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس". وأظهر "مرصد المليارديرات في الوقت الفعلي" التابع للمجلة أن ثروة ماسك بلغت 500.1 مليار دولار في 1 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تتراجع على نحوٍ طفيف إلى 499.1 مليار دولار في وقت لاحق، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس في أكتوبر الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع غير المسبوق في ثروة ماسك إلى المكاسب الكبيرة في أسهم شركاته، خصوصا تسلا، إلى جانب توسّع نشاطات سبيس إكس في مجالات الفضاء والاتصالات.

ويعتبر لاري بيج (من مواليد 26 مارس 1973) رجل أعمال أميركي وعالم حاسوب، اشتهر بتأسيسه المشترك لشركة غوغل مع سيرجي برين. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل من عام 1997 حتى أغسطس 2001، حين تنحى عن منصبه لصالح إريك شميدت، ثم تولى المنصب مجدداً من إبريل 2011 حتى يوليو 2015، حين أصبح الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم حديثة التأسيس. وظل يشغل هذا المنصب حتى 4 ديسمبر 2019، حين تنحى هو وبرين عن جميع المناصب التنفيذية والأدوار اليومية في الشركة. ولا يزال بيج عضواً في مجلس إدارة ألفابت، وموظفاً فيها، ومساهماً مسيطراً فيها.