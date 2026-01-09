كيف يهرّب أسطول الظل النفط رغم تشديد العقوبات؟

- أسطول الظل وعمليات التهريب: يتكون من ناقلات نفط قديمة تُستخدم لتهريب النفط الخاضع للعقوبات لدول مثل روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تُغلق أجهزة التتبع وتُغير الأعلام لتجنب الرقابة. - المخاطر المرتبطة بأسطول الظل: يتجاوز عمر ثلث الناقلات 20 عاماً، مما يجعلها عرضة للحوادث، وتبحر بدون تأمين فعال بسبب العقوبات، وتستخدم "أعلام الملاءمة" لتجنب الرقابة، مما يزيد المخاطر البيئية. - الجهود الدولية لمواجهة التهريب: نفذت الولايات المتحدة وأوكرانيا عمليات ضد الأسطول، لكن تصاعد العقوبات وحجم الأرباح يكشفان عن حدود فاعلية العقوبات التقليدية، مما يدفع لاستخدام الأصول العسكرية لفرض حصار.

بعيداً عن أعين سلطات الموانئ وخفر السواحل، تدور واحدة من ألعاب القط والفأر في الاقتصاد العالمي أبطالها ناقلات نفط تغلق أجهزة التتبع وتغيّر أسماءها وأعلامها وتتناقل ملايين البراميل سراً. إنه أسطول الظل وقوامه شبكة بحرية ضخمة باتت شرياناً حيوياً لدول خاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وفنزويلا، وتحوّل البحار المفتوحة إلى مسرح تهريب منظم يلتف على العقوبات الغربية. وقد سلطت عليه الضوء وول ستريت جورنال في تحقيق موسّع الخميس، هذه أبرز تفاصيله.

في مطلع هذا الشهر، أغلقت ناقلتان خاضعتان للعقوبات أجهزة الإرسال الخاصة بهما وتوجّهتا إلى نقطة التقاء في بحر اليابان. هناك، رست إحداهما بمحاذاة الأُخرى، ليتم تفريغ نحو 700 ألف برميل من النفط الروسي من الناقلة كابيتان كوستيتشيف إلى جون تونغ، في عملية نقل سرّية من سفينة إلى أُخرى، رُصدت عبر صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الملاحة، وفق شركة تتبع السفن كابلر (Kpler).

هذه العملية ليست استثناء، بحسب الصحيفة، بل نموذج معتاد لأسطول الظل، وهو مجموعة من ناقلات نفط متقادمة تجوب البحار لتهريب النفط الخاضع للعقوبات، أو تخزينه عائماً، لصالح دول تسعى للالتفاف على القيود الغربية.

وسُلط الضوء على هذه الشبكة مجدداً هذا الأسبوع، عندما نفذت قوات خاصة أميركية إنزالاً جوياً على متن ناقلة ترفع العلم الروسي تُدعى مارينيرا في المحيط الأطلسي جنوب آيسلندا. والناقلة، التي كانت قبل أيام تُبحر باسم وعلم مزيفين (بيلا1)، كانت تحاول الإفلات من إجراءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد السفن التي تنقل النفط الفنزويلي. ورغم مرافقة بحرية روسية لها، لم تكن تحمل أي شحنة نفط عند مصادرتها.

وتعكس هذه العملية، وهي الأحدث ضمن سلسلة ضربات استهدفت أسطول الظل، تحولاً نحو نهج أكثر حزماً في مواجهة هذه الشبكة، بعدما فشلت العقوبات وحدها في خنقها، ودائماً بحسب وول ستريت جورنال.

وجمعت روسيا وإيران وفنزويلا خلال السنوات الماضية أسطولاً من ناقلات النفط القديمة لنقل الشحنات الخاضعة للعقوبات حول العالم. ويلجأ مشغلو هذه السفن إلى أساليب معقدة لإخفاء مصدر الشحنات، تشمل: تغيير أسماء السفن بشكل متكرر، تزوير إشارات نظام تحديد المواقع (GPS) وبث مواقع وهمية، واستخدام أسماء مكررة وخلق سفن شبح رقمية. ففي إحدى الحالات، صعدت القوات الأميركية هذا الأسبوع إلى ناقلة قرب الكاريبي كانت تبث موقعها على أنه قبالة سواحل نيجيريا.

أسطول الظل بالأرقام

تشير الصحيفة الأميركية في تحقيقها إلى أن أكثر من 1470 ناقلة تُصنّف اليوم ضمن أسطول الظل أو الأسطول الشبح أو الأسطول الداكن، بحسب خدمة "تانكر تراكرز" (Tanker Trackers)، فيما تُقدّر شركة ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global) العدد بنحو 940 ناقلة تمثل 17% من إجمالي ناقلات النفط والمنتجات النفطية عالمياً.

البيانات المتوافرة تشير إلى أن ثلث ناقلات أسطول الظل يتجاوز عمرها 20 عاماً، بما يجعلها أكثر عرضة للحوادث الكبرى

في عام 2025، نقل أسطول الظل نحو 3.7 مليارات برميل، أي ما يعادل 6% إلى 7% من تدفقات النفط الخام العالمية السنوية، بحسب وول ستريت جورنال.

تزوير أعلام وهويات

في حالة من الحالات، تشرح الصحيفة أنه بعد إتمام عملية التفريغ في بحر اليابان، عادت كابيتان كوستيتشيف للظهور على شاشات التتبع متجهة نحو ميناء يخدم مشروع سخالين1 النفطي الروسي. أما جون تونغ، التي حملت سابقاً اسمَي فير سيز وتاي شان، فتُبحر حالياً تحت علم الكاميرون باتجاه ميناء يانتاي الصيني، في بلد يُعد أكبر مستورد للنفط الروسي عالمياً.

وغالباً ما تستخدم ناقلات الظل ما يُعرف باسم "أعلام الملاءمة" التي توفرها دول صغيرة غير غربية مثل الغابون وجزر القمر والكاميرون، مقابل رسوم منخفضة وإجراءات رقابية محدودة. ويتيح ذلك الالتفاف على نظام عالمي يفترض أن يضمن التأمين المناسب وسلامة الطواقم. غير أن هذه الدول لا تتدخل دائماً لإنقاذ السفن التابعة لها عند وقوع الحوادث، بما يزيد المخاطر البيئية والبحرية.

سفن متقادمة بلا تأمين

وتنقل وول ستريت جورنال عن البيانات المتوافرة إشارتها إلى أن ثلث ناقلات أسطول الظل يتجاوز عمرها 20 عاماً، بما يجعلها أكثر عرضة للحوادث الكبرى. كما أن كثيراً منها يبحر من دون تأمين فعّال، بعدما حظرت العقوبات الغربية على شركات التأمين الأوروبية تغطية هذه السفن، ما دفعها للاعتماد على شركات غير غربية أو الإبحار بلا أي تغطية تأمينية.

وغالباً ما تتغير ملكية هذه السفن مرات عدة، عبر شركات واجهة مسجلة في مناطق ذات رقابة ضعيفة مثل دبي وهونغ كونغ وجزر مارشال، لإخفاء المالكين الحقيقيين وتفادي المساءلة، كما تشرح الصحيفة.

هل تكفي العقوبات؟

وإلى جانب الإجراءات الأميركية، نفذت أوكرانيا العام الماضي، أُولى عملياتها ضد أسطول الظل الروسي في المياه الدولية، مستخدمة طائرات مسيّرة لاستهداف ناقلتين في البحر الأسود. وتنقل الصحيفة عن خبراء اعتقادهم أن تصاعد العقوبات وحجم الأرباح الناتجة من الالتفاف عليها كشفا حدود فاعلية العقوبات التقليدية. وفي هذا الصدد، يقول ناثانيل كوركاب، الشريك في مجموعة الأمن القومي بمكتب "ماريسون فوريستر" (Morrison Foerster)، قوله: "نحن نصل إلى مرحلة لم يكن من المفترض أن تتطلبها العقوبات أصلاً، وهي استخدام الأصول العسكرية لفرض حصار نفطي. هذا تطور جديد تماماً".

