كيف يعزز الدولار "الضعيف" من قوة الأسواق الناشئة؟

على إيقاع وصول الدولار إلى أضعف حالاته منذ أربع سنوات، راكمت الأسواق الناشئة زخماً اجتذب المستثمرين إلى الأسهم والسندات والعملات فيها، بحثاً عن ملاذ آمن بديل للعملة الأميركية، خوفاً من مزيد من التقلبات التي تحكم السياسات الأميركية منذ وصول دونالد ترامب

إلى البيت الأبيض، العام الماضي.

وقد حققت البورصات في تركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتشيلي والمكسيك وتايوان مكاسب لا تقل عن 10% هذا الشهر مقوّمة بالدولار، فيما ارتفعت أسواق كولومبيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 20%، مدفوعة بصعود العملات المحلية وأسعار السلع الأولية وتحول رهانات المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، نحو صانعي الرقائق في آسيا.

ويُعدّ الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي من بين أفضل العملات الرئيسية أداءً في العالم هذا العام، إذ ارتفعت بنحو 5% إلى 6% مقابل الدولار، عند احتساب العوائد الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في تلك البلدان.

وكانت بنوك مركزية عديدة في الأسواق الناشئة قد رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات تفوق التضخم بكثير خلال السنوات الأخيرة، في محاولة للاحتفاظ برؤوس الأموال التي جذبتها زيادة أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2022، وهي الزيادة التي أسهمت في تعزيز الدولار على مدى عقد كامل.

وبالرغم من عدم وجود قائمة مانعة لما تسمى بالأسواق الناشئة، وهو المصطلح الذي ظهر للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه من المفترض أن تمثل هذه الأسواق في مجموعها ما يصل إلى عشرين دولة حققت نمواً اقتصادياً قوياً ومستداماً نسبياً ويتوقع لها أداء جيد في المستقبل. وقد شهدت العقود الأربعة الماضية بقاء كل من البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية، في موقع الريادة في جذب الاستثمارات والاستقرار بين تلك المجموعة.

وتختلف الأسواق الناشئة عن الدول مرتفعة الدخل، التي تمتلك أنظمة سياسية واقتصادية ومالية وقضائية أكثر موثوقية ومؤسسات أكثر رسوخاً، كما تتميّز عن الدول منخفضة الدخل ذات الأنظمة الأضعف والأقل موثوقية والمؤسسات الأقل تطوراً. لكن النمو الذي تحققه الأسواق الناشئة منذ وصول ترامب ليس نتاج الاستثمارات والتداولات المحلية فقط، بل كما يقول المحللون نتيجة طبيعية لتدفق المضاربين على أسواقها بفضل أسعار الفائدة المحلية وضعف الدولار.

ويقول تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الجمعة، إنّ أسواق السندات السيادية وسندات الشركات المقوّمة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة نمت إلى ما يقارب 25 تريليون دولار؛ أي ما يوازي تقريباً حجم سوق سندات الخزانة الأميركية. وقد ظلت حيازات المستثمرين العالميين من هذه الديون في الأسواق خارج الصين راكدة إلى حد كبير خلال العقد الماضي بسبب قوة الدولار، قبل أن تبدأ بالارتفاع خلال العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر MSCI المرجعي لأسهم الأسواق الناشئة بنحو 11% حتى الآن في يناير/كانون الثاني الحالي، بعد مكاسب بلغت 31% العام الماضي، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر بأكثر من تريليون دولار هذا العام لتصل إلى 28 تريليون دولار، مقارنة بـ21 تريليون دولار في بداية عام 2025. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر MSCI لأسهم الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.8% هذا العام، في حين صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لأسهم الشركات الأميركية الكبرى بنسبة 1.6%.

ضعف الدولار

وتقول دراسة أصدرها بنك التسويات الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّ تراجع قيمة الدولار يشكل عاملَ دعمٍ لاقتصادات الأسواق الناشئة عبر عدة قنوات. فبصورة مباشرة، يستفيد المقترضون في هذه الاقتصادات الذين لديهم ديون مقوّمة بالدولار وأصول بالعملة المحلية من مكاسب مفاجئة تعزّز ميزانياتهم العمومية وتحسّن جدارتهم الائتمانية، بما يدعم بدوره الطلب على الائتمان.

وقد هبط الدولار، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل سلة من العملات، مسجلاً مستويات متدنية لعدة أعوام أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بعد أن تراجع بنحو 3% خلال أسبوع تقريباً، ومنذ ذلك الحين تباطأ هذا الانخفاض، إلا أن محللين يقولون إن هذا الهدوء مرجّح أن يكون مؤقتاً.

ويؤدي ضعف الدولار إلى تراجع القوة الشرائية للأميركيين، وإذا استمر طويلاً فإنه قد يهدد بإذكاء التضخم داخل الولايات المتحدة، مع مواجهة الأميركيين أسعاراً أعلى للواردات.

كما أثارت هذه التراجعات تساؤلات أوسع حول ما إذا كان وضع الدولار بوصفه العملة المفضلة في العالم، وهو ما ساعد لعقود في إبقاء كلفة الاقتراض في الولايات المتحدة منخفضة نسبياً، قد يصبح مهدداً. ويقول محللون إن تراجع الدولار يعود في الأساس إلى السياسات المتقلبة لإدارة ترامب والتي تحول دون رسم سياسات استراتيجية ثابتة للاستثمارات رغم الصعود القياسي لأسواق الأسهم الأميركية.

غير أن محللين آخرين يرون أن الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة يستفيد من الدولار الضعيف ويؤدي لإقبال أكثر على الصادرات الأميركية. وقال ترامب في يوليو/تموز الماضي "قد لا يبدو الأمر جيداً، لكنك تجني أموالاً أكثر بكثير مع دولار ضعيف… مقارنة بدولار قوي". وعندما سُئل عن تراجع الدولار هذا الأسبوع قال، قال إنه يعتقد أن العملة "تؤدي أداءً رائعاً".

لكن الدراسة الخاصة ببنك التسويات الدولية عن تراجع الدولار، تذهب إلى عكس ذلك، فمكاسب ضعف الدولار التي يحققها مقترضو الأسواق الناشئة يمكنها تعويض تدهور القدرة التنافسية التجارية، ما قد يفضي إلى أثر تحفيزي إجمالي على هذه الاقتصادات، خاصة وأن الاقتصادات الناشئة أقل اعتماداً على صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، ولديها في الوقت نفسه ديون قصيرة الأجل مرتفعة بالعملات الأجنبية (وبالتالي تستفيد من انخفاض تكاليف التمويل الناجم عن ضعف الدولار).

ويشدد الرئيس الأميركي على رغبته في خفض أسعار الفائدة الأميركية عن معدلاتها الراهنة، ومن المتوقع أن ينفذ ذلك مرشحه الجديد لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش، رغم أن خفض الفائدة قد يعني مزيداً من تراجع الدولار، وفي حال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الأسواق الناشئة مع خيارات استثمارات وعائدات أفضل، سيعني ذلك أن مكاسبها مرشحة للزيادة.