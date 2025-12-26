يشكّل تراجع بيتكوين بنسبة 30% عن أعلى مستوى تاريخي له ظروفًا يقول مستشارون ماليون إنها تدفع على الأرجح إلى زيادة عمليات تعويض الخسائر الضريبية بالنسبة للمستثمرين الذين يملكون أصولًا في أسهم الشركات الممتازة والعملات المشفرة في نفس الوقت.

وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة فقد انخفضت أكبر عملة مشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 5% منذ بداية العام، بينما حقّق مؤشر الأسهم القياسي ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 18% خلال الفترة نفسها. هذا التباين يمنح المستثمرين الذين يحتفظون بأصول في الجانبين حافزًا واضحًا: بيع مراكز العملات المشفّرة التي تتكبد خسائر لخصمها من أرباح الأسهم قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، ولا سيما أولئك الذين اشتروا الأصل الرقمي قرب ذروته في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ممارسة تعويض الخسائر الضريبية، يبيع المستثمر أصلًا بخسارة، ثم يستخدم تلك الخسارة لتقليص دخله الخاضع للضريبة الذي حقق عليه أرباحًا. في البداية، تُعوَّض الخسائر أي مكاسب رأسمالية خاضعة للضرائب، دولارًا مقابل دولار. وإذا تجاوزت الخسائر المكاسب، يمكن خصم ما يصل إلى 3,000 دولار سنويًا من الدخل العادي، مع ترحيل أي خسائر إضافية إلى السنوات الضريبية اللاحقة. والنتيجة تتمثل في فاتورة ضريبية أقل.

وقد تكون هذه الاستراتيجية أبسط في العملات المشفّرة منها في الأسهم. فقاعدة منع البيع الصوري لدى مصلحة الضرائب الأميركية تُلزم مستثمري الأسهم بالانتظار 31 يومًا قبل إعادة شراء سهم بيع بخسارة. وإذا أعاد المستثمر الشراء قبل ذلك، تمنع مصلحة الضرائب خصم الخسارة. أما العملات المشفّرة الفورية، التي تصنّفها مصلحة الضرائب على أنها ملكية وليست أوراقًا مالية، فلا تخضع لهذا القيد. في المقابل، تُعامل صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفّرة، باعتبارها أوراقًا مالية، بشكل مختلف.

وقال روبرت بيرشِتّي؛ المحاسب القانوني والمخطط المالي المعتمد في شركة Delignify Financial في دنفر، "يمكنك بيع ذلك البيتكوين وشراؤه في اليوم نفسه من دون أن يترتب على ذلك هذا القيد".

وعلى خلاف مستثمري الأسهم، الذين يتعيّن عليهم التخطيط حول نافذة الاستبعاد البالغة 31 يومًا، يمكن لحاملي العملات المشفّرة البيع وإعادة الشراء في الجلسة نفسها. وهذا يميل إلى تركّز النشاط في الأيام الأخيرة من العام بدلًا من توزيعه على الربع الرابع.

ويشير بعض المستشارين إلى أن مستثمري العملات المشفّرة يتعاملون مع استراتيجية جني الخسائر الضريبية بقدر أكبر من التخطيط مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بات العملاء يدمجون استثمارات العملات المشفّرة بشكل أكثر تعمّدًا ضمن استراتيجيتهم الضريبية العامة.

ويبقى السؤال مفتوحًا بشأن ما إذا كان ارتداد بيتكوين في يناير/ كانون الثاني سيحدث في 2026 أم لا. وتشير أبحاث مالية إلى أن العملات المشفّرة لم تُظهر "تأثير يناير" الكلاسيكي إلا بعد أن شددت مصلحة الضرائب الأميركية إجراءات الإنفاذ في 2018. ومن المقرر أن تصبح القواعد أكثر تشددا، فابتداءً من 2026، سيتعيّن على البورصات والوسطاء الإبلاغ عن إجمالي عائدات مبيعات العملات المشفّرة إلى مصلحة الضرائب للمرة الأولى عبر نموذج جديد.