كيف يدير الطلاب نفقات سيارات الجامعة؟ استراتيجيات تخفف الأعباء

- تمثل الحياة الجامعية تحدياً مالياً للطلاب بسبب تكاليف متعددة، ويضيف امتلاك سيارة ضغوطاً مالية إضافية تتضمن الأقساط، التأمين، الوقود، والصيانة، لكنها توفر استقلالية في التنقل. - يعتمد الطلاب على استراتيجيات لتقليل تكاليف السيارات مثل تقاسمها مع الزملاء، استخدام تطبيقات مالية، والقيام بالصيانة بأنفسهم، مما يساعدهم على توفير المال وتقليل التوتر. - بعض الطلاب يحولون سياراتهم إلى مصدر دخل إضافي عبر خدمات التوصيل أو التأجير، بينما يختار آخرون الاعتماد على النقل العام لتوفير المال والتركيز على الدراسة.

الحياة الجامعية وحدها مكلفة، بما فيها من أقساط، كتب، وسكن ومعيشة، لكن امتلاك سيارات يضيف طبقة جديدة من الضغوط المالية التي تجعل الطالب يشعر وكأنه يدير ميزانية كاملة. فالسيارة ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل مشروع مالي يحتاج إلى متابعة مستمرة، ومصاريف ثابتة، وتحضير للطوارئ المحتملة مثل الأعطال أو الحوادث الصغيرة. ومع ذلك، يصر كثير من الطلاب على الاحتفاظ بها لما توفره من استقلالية وسهولة في التنقل وإدارة وقتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى شعورهم بالحرية والاستقلالية الشخصية التي تمنحهم الثقة في حياتهم اليومية.

وتشمل تكاليف سيارات الطلاب الأساسية الأقساط الشهرية، التأمين المرتفع للشباب والوقود والصيانة الدورية والإصلاحات الطارئة والرسوم الحكومية ورسوم المواقف. وتختلف هذه التكاليف بحسب نوع السيارة، موقع الجامعة، والمسافة المقطوعة يومياً. ففي المناطق الريفية أو الضواحي، قد تكون السيارة ضرورة لا غنى عنها، خصوصاً للطلاب الذين يعملون خارج الحرم أو يسكنون في مناطق نائية لا توفر وسائل نقل عام فعالة.

ورغم ذلك، يختار الطلاب السيارات أحياناً لأسباب تتجاوز الراحة. فالقدرة على العودة إلى المنزل نهاية الأسبوع أو التوجه إلى العمل بعد المحاضرات تجعل السيارة أداة مهمة في حياتهم اليومية. بعض الطلاب يستخدمونها لمهام متعددة، مثل توصيل الزملاء أو التسوق الأسبوعي أو الذهاب للأنشطة الاجتماعية، بما يعزز دور السيارة وسيلةً عمليةً ومرنةً تساعدهم على تنظيم وقتهم وتقليل الضغط النفسي الناتج من الاعتماد على النقل العام، وتمنحهم فرصة الاستعداد لأي ظرف طارئ دون تأخير.

ويعتمد كثير من الطلاب على الدعم المالي من الأهل، مثل سيارات موروثة بلا أقساط أو بتغطية نفقات التأمين والصيانة، فيما يلجأ آخرون إلى القروض الطلابية أو المنح الجامعية لتغطية مصاريف النقل ضمن بند تكاليف المعيشة، ويتقاسم البعض السيارة مع زملائهم لتقليل التكاليف الشهرية عبر تقسيم الوقود والتأمين وأعمال الصيانة البسيطة.

وبحسب المدونة المتخصصة "فوكس تو موف"، يلعب التخطيط المالي الذكي دوراً كبيراً في السيطرة على هذه النفقات، بحيث يُعد الطلاب ميزانية شهرية تشمل الوقود والصيانة والطوارئ، ويستخدمون، في الولايات المتحدة، تطبيقات مالية لمراقبة الإنفاق، مثل "مينت" (Mint) و"واي إن إيه بي" (YNAB)، أو جداول ودفاتر متابعة لتوزيع المصروف بدقة. كذلك يخصصون غالباً نسبة محددة من الدخل الشهري لتغطية نفقات السيارة، بما يمنع تراكم الديون المفاجئة. ويسجل بعضهم كل عملية شراء، من البنزين إلى قطع الغيار الصغيرة، لضمان السيطرة الكاملة على الميزانية، وحتى لتحديد أولويات الإنفاق.

ويبتكر الطلاب طرقاً إضافية لتقليل النفقات اليومية. فهم يشاركون في الرحلات الجماعية مع الزملاء (carpool)، ويستخدمون تطبيقات لتحديد أرخص محطات الوقود، أو يختارون المشي وركوب الدراجات للمشاوير القصيرة لتوفير البنزين للرحلات الطويلة. كذلك يلجأ كثيرون إلى الورش التعليمية والطلاب الميكانيكيين لإجراء صيانة سيارات بتكلفة منخفضة، أو يقومون بأعمال صيانة بسيطة بأنفسهم مثل تبديل الزيت أو شفرات المساحات بعد متابعة شروحات تعليمية على الإنترنت.

هذه الخطوات الصغيرة توفر على الطالب عشرات الدولارات شهرياً، وتقلل من التوتر عند مواجهة الأعطال، وتعطيه شعوراً بالتمكن الذاتي والاعتماد على النفس.

ويذهب بعض الطلاب أبعد من ذلك، فيحوّلون سياراتهم إلى مصدر دخل إضافي. فهم يعملون في خدمات التوصيل أو التأجير عبر منصات مثل "تيورو" (Turo) أو "غيتاراوند" (Getaround). هذه المبالغ الإضافية تساعد على تغطية تكاليف الوقود والتأمين والصيانة وتحافظ على ميزانية الطالب، وتمنحه أيضاً خبرة عملية في إدارة الدخل والنفقات، وتجربة مباشرة في سوق العمل المرن.

وعلى الجانب الآخر، يتخلّى بعض الطلاب عن السيارة تماماً، ويعتمدون على وسائل النقل العامة والحافلات الجامعية وخدمات مشاركة المركبات أو الدراجات. بعض الجامعات توفر نقلاً مجانياً داخل الحرم، والبعض الآخر يقدم اقتطاعات على الباصات المحلية، ما يساعد الطلاب على توفير مئات الدولارات شهرياً، ويتيح وقتاً أكبر للتركيز على الدراسة والأنشطة الجامعية، وتقليل الضغوط النفسية المتعلقة بالنقل.

وإضافة إلى ذلك، يلجأ الطلاب إلى تقسيم النفقات بين أكثر من شخص في حالة السيارات المشتركة، ما يقلل المصاريف بنسبة كبيرة. ويصبح الالتزام بالجدول المالي أمراً ضرورياً، حيث يراقب الطلاب باستمرار أسعار الوقود، التغيرات في رسوم التأمين، ويستعدون للطوارئ مثل الإطارات المثقوبة أو الأعطال المفاجئة.

وبهذه الطريقة، يتحول امتلاك السيارة إلى تجربة تعليمية حقيقية حول الإدارة المالية والتخطيط للمستقبل، واكتساب مهارات حياتية مهمة مثل التنظيم واتخاذ القرارات الذكية.

في النهاية، إدارة تكاليف السيارة في أثناء الحياة الجامعية تتطلب الجمع بين التخطيط المالي والدعم العائلي والإبداع الشخصي. فالطلاب اليوم يثبتون أنهم قادرون على مواجهة التحديات المالية الكبيرة باستخدام أدوات بسيطة وميزانية دقيقة وطرق مبتكرة لتوفير الوقت والمال. وبذلك يتمكن الطلاب من الاستفادة من حرية التنقل دون الغرق في الديون.