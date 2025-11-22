كيف نفهم تقلبات أسواق المال مؤخراً وهل هي مرشحة للاستمرار؟

- شهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات حادة مع تراجع مؤشرات مثل S&P 500 وناسداك، رغم التعافي المؤقت بعد نتائج إنفيديا القوية، وسط مخاوف من انفجار فقاعات الاستثمار وتباطؤ الاقتصاد. - تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تحديات رغم الأرباح القوية، مع انخفاض أسهمها بسبب مخاوف من عدم تحقيق الإنفاق المتوقع، مما يثير القلق بتشابه الوضع مع فقاعة الدوت كوم عام 2000. - امتدت المخاوف إلى سوق العملات الرقمية، حيث انخفضت بيتكوين بشكل كبير، مما أثر على الشركات المستثمرة وزاد من تقلبات الأسواق بسبب عمليات الاقتراض لتمويل الرهانات المالية.

لم تشهد أسواق الأسهم الأميركية ما يمكن وصفه بالاستقرار على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وبالرغم من الفورة المؤقتة التي أعقبت الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن نتائج الربع الثالث لإيرادات إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية وعملاق الرقائق الإلكترونية، فإن أسواق الأسهم لا تتنازعها اتجاهات شتى.

فالخوف من انفجار فقاعات الاستثمار والقلق من تباطؤ الاقتصاد والضغوط على المستثمرين لجني الأرباح، هذه القوى تتصادم في الأسواق، ما أدى إلى أعنف تقلبات يومية في أسعار الأسهم منذ أشهر وترك المستثمرين في حالة ترقب لما هو قادم. وقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، وهو المؤشر الذي يضم أهم وأكبر خمسمئة شركة، بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي وانخفض بنسبة 3.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، رغم التعافي المفاجئ يوم الجمعة. أما مؤشر ناسداك الثقيل بأسهم التكنولوجيا، فانخفض بأكثر من 6% في نوفمبر، مختتماً أكبر تراجع له خلال ثلاثة أسابيع منذ إبريل/نيسان الماضي، عندما تسببت رسوم ترامب الجمركية في هز الأسواق.

ويشير تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى حالة الصدمة التي تعتري المتعاملين والمحللين، فحسب الصحيفة، كان الجميع تقريباً في وول ستريت يتوقعون أن تؤدي النتائج القوية التي أعلنتها إنفيديا بعد إغلاق جلسة الأربعاء إلى تحفيز ارتفاع في سوق الأسهم. وهذا ما بدا عليه الوضع في البداية. ثم انقلب كل شيء. أدى بيع مفاجئ إلى هبوط مؤشر S&P 500 بأكثر من نقطتين مئويتين خلال ساعتين. والغريب أنه لم يكن هناك سبب واضح.

وتنقل الصحيفة عن رامون فيراستيغي الخبير في اضطرابات الأسواق، الذي يشرف بنفسه على استراتيجيات تحقق أرباحاً عندما تتراجع الأسواق، أنه نفسه فوجئ بما يحدث، وقال: "كان الناس خائفين فعلاً". لكن فراستيغي ترجم خوفه بطريقة أخرى، فقد ظل يبيع ويشتري عقود الخيارات حتى منتصف الليل للاستفادة من الاضطرابات، ولم يأخذ سوى استراحة قصيرة لممارسة الرياضة بينما يتابع الأسواق عبر هاتفه. وقال: "الجواب الصادق الذي سمعته من كل من تحدثت إليهم هو أن أحداً لم يكن يتوقع هذا".

كانت حركة جامحة لأسبوع جامح. فقد تلقت أسهم الشركات الصاعدة ضربات قوية. بدأ التوتر يزداد خصوصاً بين من راهنوا بشكل كبير على شركات الذكاء الاصطناعي. فقد صعدت هذه الأسهم معظم العام مع تسارع الإنفاق في القطاع الصاعد الذي دعم أداء الاقتصاد ككل.

لكن الشركات تواجه الآن عقبة كبيرة، وسط مخاوف من أن هذا الإنفاق قد لا يتحقق كما كان متوقعاً، أو أنه لن يؤدي إلى تدفق الأرباح المرجوة. فقد انخفض صندوق Global X Artificial الذي يتتبع أسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 10% هذا الشهر، وتراجع صندوق Roundhill Magnificent Seven ETF الذي يتتبع إنفيديا وألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت وتسلا بنحو 6.6% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تُسجل شركات الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا أرباحاً قوية ومتسارعة. وقد أُعلن عن صفقات تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار في هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة. ولا يجرى تداول هذه الأسهم عند مضاعفات أرباح مبالغ فيها كما كان الحال مع أسهم الإنترنت قبل انفجار فقاعة الدوت كوم عام 2000. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، في اتصال مع المستثمرين: "هناك الكثير من الحديث عن فقاعة ذكاء اصطناعي. ومن وجهة نظرنا، نحن نرى شيئاً مختلفاً تماماً".

ومع ذلك، لاحظ بعض المتداولين أن الأسهم غالباً ما تهبط قبل أن تتدهور الأخبار المالية الفعلية. ورأى البعض تشابهاً بين تصريحات هوانغ وتعليقات جون تشامبرز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Cisco في عام 2000، عندما قال في أغسطس/آب من ذلك العام، بعد إعلان نمو الإيرادات والأرباح بنسبة تفوق 60%: "الثورة الصناعية الثانية بدأت للتو". بعد عام، كان سهم الشركة قد هبط 67%. وأشار مايكل أوروورك، كبير محللي الأسواق في JonesTrading، إلى هذا التشابه في مذكرة للعملاء بعنوان: "الأمور ليست مختلفة فعلاً".

ويقول بعض المحللين إن التحركات لا تزال معتدلة نسبياً. فمن الطبيعي جني الأرباح بعد سنوات من المكاسب الكبيرة. ولا يزال مؤشر S&P 500 أقل فقط بنسبة 4.2% من أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال ماثيو تيم، رئيس تداول مشتقات الأسهم في Cantor Fitzgerald، إن عملاءه لم يظهروا ذعراً كبيراً. المستثمرون الذين يملكون محفظة متنوعة ولا يركزون رهانهم على الذكاء الاصطناعي أو العملات الرقمية فقط وضعهم جيد. وقال تيم: "معظم الناس ما زالوا ينتظرون ليروا ما سيحدث".

حتى وقت قريب، لم يكن المستثمرون في سوق الأسهم يهتمون كثيراً بالأسواق الخاصة. كانت معظم أكبر الشركات مدرجة في البورصة، بينما كان للشركات الخاصة والصغيرة تأثير ضئيل على الاقتصاد، لكن ذلك تغيّر. فالعديد من الشركات الرائدة في قطاعات مختلفة أصبحت خاصة، بما في ذلك شركة "أوبن إيه آي" مالكة تطبيق تشات جي بي تي التي يترأسها سام ألتمان، وأصبح "الائتمان الخاص" أسرع مجالات الربح نمواً في وول ستريت.

نزيف الكريبتو

لم تقتصر المخاوف والخسائر على قطاع التكنولوجيا، لكنها امتدت في الأسبوع الماضي إلى العملات الرقمية (الكريبتو). ففي تعاملات أمس الجمعة ، جرى تداول بيتكوين عند نحو 84 ألفاً و535 دولاراً، منخفضة 2.1% خلال اليوم، وبانخفاض بنحو 33% عن ذروتها التي تجاوزت 120 ألف دولار في أكتوبر.

لطالما كانت العملات الرقمية متقلبة، ويثق المؤيدون بحدوث ارتداد قريب. لكن شركات "الخزينة الرقمية"، التي تبيع أسهماً لشراء العملات المشفرة، تتراجع بقوة، ما يضغط على أحد أكثر الرهانات سخونة هذا العام. فمثلاً، تراجع صندوق Strategy بنسبة 37% هذا الشهر. ويقول متداولون إنه طالما استمرت هذه الشركات في المعاناة، فسيكون من الصعب عليها شراء العملات المشفرة، ما يزيل مشترياً مهماً قد يؤثر على الأسعار.

في الماضي، لم تكن انهيارات العملات الرقمية تؤثر كثيراً على سوق الأسهم أو الاقتصاد. فعندما انهارت FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد، لم تهتز الأسواق. أما الآن، فقد أصبح عدد مالكي العملات المشفرة أكبر وحجم السوق أوسع، ما أثار أسئلة حول تأثير أوسع. طوال الأسبوع، كانت أسعار بتكوين مؤشراً رئيسياً للاتجاه القادم للأسواق، كما قال المتداولون.

وأشار متداولون يحاولون تفسير التقلبات إلى عمليات الاستدانة الكبيرة، والرغبة في جني الأرباح قبل نهاية العام. فقد زادت عمليات الاقتراض لتمويل الرهانات المالية في وول ستريت وخارجها. ووصل الاقتراض في حسابات الوساطة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 1.1 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، وارتفعت الأصول في صناديق الأسهم ذات الرافعة المالية إلى أكثر من 140 مليار دولار هذا الخريف، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء السجلات في التسعينيات، بحسب Morningstar.

يمكن لهذه الرافعة المالية أن تضخم المكاسب عندما ترتفع الأسواق، لكنها تتحول بسرعة إلى خسائر في لحظات الاضطراب، ما يجبر المستثمرين على بيع الأصول لتسوية ديونهم. وقد حاول كثيرون في الوقت نفسه الاستفادة من ارتفاعات بيتكوين بالاقتراض. وعندما تنخفض الأسعار، تصبح الخسائر كبيرة.

وتسهم الطبيعة البشرية أيضاً في زيادة التقلب. فلا يزال المستثمرون يجلسون على مكاسب قوية هذا العام. فقد ارتفع S&P 500 بنحو 12% هذا العام، بينما تحقق السندات أفضل أداء لها منذ 2020. ويعيش متداولو صناديق التحوط في خوف من أن يفقدوا مكافآتهم الكبيرة في نهاية العام بسبب هزة مفاجئة في السوق. فإذا ضعفت السوق في مثل هذا الوقت من العام، فإنهم غالباً يسرعون نحو البيع.