كيف نحمي السيارات من مفاجآت الشتاء لدرء الأخطار؟

- مع اقتراب الشتاء، تصبح صيانة السيارات ضرورة لتجنب الأعطال. تشمل الخطوات الأساسية استبدال ماسحات الزجاج القديمة، رش زيتي أسفل السيارة لحمايتها من الصدأ، وتشحيم الأقفال والمفصلات لتجنب التجمّد. - ينصح الخبراء بتبديل فلتر المقصورة لتحسين التدفئة، وإزالة فرش الصيف لمنع تكدس الطبقات تحت الدواسات. تجهيز السيارة بعبوة سائل زجاج احتياطية، كاشف ضوئي، قفازات، مجرفة ثلج، وأدوات للطوارئ ضروري للقيادة الآمنة. - يُفضل تفقد الإطارات ومستوى السوائل يومياً، وإبقاء خزان الوقود ممتلئاً لتعزيز التماسك وضمان التدفئة في حالات الطوارئ.

مع اقتراب الشتاء القاسي، تصبح صيانة السيارات ضرورة لا خياراً. فالبرد والثلوج والجليد تفرض على السائقين استعدادات مبكرة تجنّبهم الأعطال والمشكلات المتكررة. ومع بعض الخطوات الذكية والاهتمام المسبق، يمكن عبور الموسم البارد بأقل قدر من المتاعب.

أولى الخطوات، بحسب مؤسسة "درايفينغ" الكندية، هي استبدال ماسحات الزجاج القديمة التي تفقد فعاليتها بعد عامين تقريباً، إذ تبدأ بترك الخطوط على الزجاج وتفشل في إزالة الثلج والمطر المتجمّد. وتوصي الخبرة الميكانيكية باستخدام ماسحات ذات جودة عالية، مع رش قليل من المزلّق على قاعدة الذراع لتسهيل الحركة في الطقس البارد. كما يُحذَّر من استخدام الماسحات في إزالة الجليد الخشن، لأن ذلك يسرّع تلفها.

كما يُنصح بإجراء رش زيتي أسفل السيارة لحمايتها من الملح الذي يهاجم الهيكل والهيئات المعدنية طوال الشتاء. لا يمنع هذا الإجراء الصدأ كلياً، لكنه يبطئ ظهوره ويحافظ على قيمة المركبة. وينبغي اختيار مراكز موثوقة لتطبيقه، مع الانتباه إلى أن السيارة ستقطر الزيت أياماً لاحقة.

ولمنع أبواب السيارات والأقفال من التجمّد، يجب تشحيم الأقفال والمفصلات والربلات باستخدام بخاخ سيليكون مناسب، وتجنّب الزيوت التقليدية التي قد تتفاعل مع المطاط. ويساعد ذلك على تفادي المواقف المزعجة في الصباح البارد حين تلتصق الأبواب ولا تفتح.

وفي الداخل، يلفت الخبراء إلى أهمية تبديل فلتر المقصورة الذي يؤدي انسداده إلى ضعف تدفئة السيارة وبطء إزالة الضباب والجليد من الزجاج الأمامي. كثير من السائقين يجهلون وجوده أصلاً، مع أنه عنصر أساسي لعمل نظام التهوية.

كما يجب إزالة فرش الصيف قبل وضع فرش الشتاء لمنع تكدس الطبقات تحت الدواسات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انحصار دواسة الوقود. ومن الضروري أيضاً تجفيف الفرش داخل المنزل بين فترة وأخرى لتقليل الرطوبة الداخلية التي قد تسبّب تكاثف الجليد داخل النوافذ.

أما التجهيزات الأساسية في الصندوق، فيُفضَّل أن تضم عبوة سائل زجاج احتياطية، كاشفاً ضوئياً قوياً، قفازات مبطّنة، مجرفة ثلج خفيفة، أدوات عاكسة للطوارئ، إضافة إلى فرش مانعة للانزلاق. وتكفي هذه المستلزمات لقيادة المدن، فيما يحتاج المسافرون لمسافات بعيدة إلى تجهيزات إضافية.

كما ينصح الخبراء بأن يخصص السائقون بضع دقائق إضافية قبل كل انطلاق صباحي خلال الشتاء للتفقد البصري السريع للإطارات ومستوى السوائل وفعالية المصابيح، لأن هذه الخطوات البسيطة قادرة على منع أعطال مزعجة وتأمين قيادة أكثر ثباتاً في الأيام التي تشتد فيها العواصف والجليد على الطرقات.

أخيراً، يُنصح بإبقاء خزان الوقود ممتلئاً قدر الإمكان. فالوزن الإضافي يعزّز التماسك على الطرق المنزلقة، كما يضمن التدفئة إذا علق السائق في ازدحام أو عطل طارئ. ويبقى الوقود وزناً آمناً وفعّالاً مقارنة بوضع أثقال داخل السيارة قد تتحول إلى مقذوفات خطرة عند الحوادث.