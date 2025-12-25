كيف كان أداء الشركات الأميركية كبيرها وصغيرها في 2025 وما ينتظرها؟

- في عام 2025، استفادت الشركات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بينما تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى ضغوط اقتصادية عليها مثل التضخم وتقليص النفقات. - توقعات عام 2026 تشير إلى استمرار المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية بفضل ارتفاع أرباح الشركات والتحفيز الضريبي، رغم محاذير مثل التقييمات المرتفعة للأسهم واحتمال حدوث صدمات مرتبطة بالرسوم الجمركية. - تتوقع "جي بي مورغان" نموًا عالميًا متماسكًا في 2026، مدعومًا بالدعم المالي وتوسع الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الرياح الداعمة من 2025، رغم المخاطر مثل ضعف معنويات الأعمال.

لم يسجل أداء الشركات الأميركية اتساقاً في عام 2025 ومن المتوقع حسب داراسات المراكز البحثية أن يستمر التفاوت بين أداء الشركات حسب أحجامها ومجالات استثمارها في العام المقبل على السواء. وقد خضعت الشركات لعدة عوامل فرضت هذا التباين، فقد استفاد قطاع التكنولوجيا بشركاته الكبيرة من جموح الذكاء الاصطناعي والاستثمارات التي تُضخ فيه بلا هوادة، وهو أمر مرجح للاستمرار خلال العام المقبل رغم المخاوف، بينما تعرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في إبريل/ نيسان من العام الماضي. ورغم أن هذه الرسوم لا تزال عرضة لطعن القضاء الأميركي، فإن قطاع الشركات الصغيرة لا يزال يعيش حالة من الارتباك أثرت على أدائه.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الشركات الصغيرة، التي لا تملك القدرة نفسها على تحمّل الرياح الاقتصادية المعاكسة مقارنة بنظيراتها الكبرى، تتعرض لضغوط من سنوات من التضخم المرتفع، والمستهلكين الأكثر حذرًا، والرسوم الجمركية، ما يثقل كاهل الأرباح ويدفع إلى تقليص النفقات. وخلال الأشهر الستة الماضية، واصلت الشركات الخاصة التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 موظفًا خفض الوظائف، وفقًا لشركة معالجة الرواتب ADP، حيث تم الاستغناء عن 120 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني وحده. في المقابل، واصلت الشركات المتوسطة، ولا سيما الكبيرة منها، إضافة وظائف جديدة.

ويشير التقرير إلى أن هذا التباين المتزايد بين أوضاع الشركات الصغيرة والكبيرة يعكس الانقسام الذي برز خلال العام الماضي بين الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ونظرائهم من ذوي الدخل المرتفع. ووفقًا لأحدث تقرير للتجارب الاقتصادية من مختلف أنحاء البلاد الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، فإن هذا الانقسام بين فئات المستهلكين يتفاقم. وجاء في التقرير: بصورة عامة، تراجع إنفاق المستهلكين أكثر، في حين ظل إنفاق التجزئة في الشريحة العليا صامدًا.

توقعات العام المقبل

يشير موقع "انفيستورز ديلي" إلى أنه بات من المؤكد أن ينتهي عام 2025 والأسواق الأميركية قد سجلت عاما ثالثاً من المكاسب ذات الرقمين. وستؤهل هذه الحالة سوق الأسهم لأن يدخل العام الجديد بزخم كافٍ يجعله مرشحاً لتحقيق موسم رابح رابع على التوالي.

وتستند التوقعات الإيجابية لسوق الأسهم في عام 2026 إلى عدة ركائز، من بينها:

ارتفاع أرباح الشركات

والتحفيز الضريبي

ونهج أكثر ميلاً للتيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي

والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي

وبعض الدروس التاريخية

لكن تقريراً للموقع نشره يوم أمس الأربعاء، يشير إلى عدة محاذير تشمل:

التقييمات المرتفعة للأسهم

واحتمال حدوث صدمة مرتبطة بالرسوم الجمركية من المحكمة العليا الأميركية

وضغوط على المستهلكين

فضلاً عن التقلبات المعتادة التي ترافق سنوات انتخابات التجديد النصفي.

وينبغي على المستثمرين مراقبة هذه القضايا عن كثب في عام 2026 والاستعداد لتعديل محافظهم الاستثمارية عند الحاجة.

أما مجموعة "جي بي مورغان" فتقول إنه من المرجح أن يتسم العام المقبل باصطدام سياسات نقدية غير متكافئة، والتوسع المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتزايد الاستقطاب في الأسواق. وستواصل هذه العوامل، إلى جانب تطور أجندة السياسات الأميركية، إعادة تشكيل المشهدين الكلي والمالي العالميين.

ويقول دوبرافكو لاكوس-بوجاس، رئيس استراتيجية الأسواق العالمية في "جي بي مورغان" إن أسواق الأسهم منقسمة بين قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأخرى غير مرتبطة به، واقتصاد أميركي يوازن بين إنفاق رأسمالي قوي وضعف في الطلب على العمالة، واتساع الفجوة في إنفاق الأسر".

وبالنظر إلى مجمل المعطيات، ترى "جي بي مورغان للأبحاث العالمية" أن آفاق النمو العالمي في عام 2026 تبدو متماسكة، مدعومة بعوامل من بينها تقديم الدعم المالي الحكومي. ومع ذلك، تبقى المخاطر السلبية مرتفعة، في ظل ضعف معنويات الأعمال واستمرار التباطؤ في سوق العمل. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر الرياح الداعمة التي سادت في 2025، مثل متانة الميزانيات العمومية للشركات والأسر، وتوافر السيولة، واتساع نطاق الإنفاق الرأسمالي

وتُبدي "جيه بي مورغان" نظرة إيجابية تجاه أسواق الأسهم العالمية في عام 2026، متوقعة تحقيق مكاسب من خانتين عشريتين في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. ويستند هذا التفاؤل إلى عوامل من بينها: