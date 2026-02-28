كيف سيتأثر قطاع النفط العالمي بالضربات الأميركية على إيران؟

- إنتاج النفط الإيراني وتأثير العقوبات: إيران من أكبر عشرة منتجين للنفط عالميًا، بإنتاج 3.1 مليون برميل يوميًا، رغم العقوبات الأمريكية التي أثرت على إنتاجها منذ السبعينيات. تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية. - مضيق هرمز وأهميته: يعد مضيق هرمز حيويًا لأسواق النفط، حيث يمر عبره 20% من الاستهلاك العالمي. أي تهديد لأمن المضيق يرفع تكاليف التأمين ويعقد العبور، رغم وجود بنية تحتية بديلة محدودة في السعودية والإمارات. - التداعيات الاقتصادية والسياسية: النفط الإيراني ذو تكاليف إنتاج منخفضة، مما يجعله مربحًا في ظل ارتفاع الأسعار. تعتمد إيران على عائدات النفط وتواجه تحديات في التصدير بسبب العقوبات، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي والسياسة الأمريكية.

يمكن للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران أن تعطل بشكل كبير الإمدادات العالمية من النفط الخام، وترفع الأسعار إلى مستويات غير معهودة منذ أعوام. وفي ما يأتي عرض من وكالة فرانس برس للمخاطر المحتملة:

إيران مُنتِج رئيسي للنفط

لا تزال إيران ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، رغم أن إنتاجها تراجع بشكل حاد منذ السبعينيات من القرن الماضي، متأثراً بشكل خاص بالعقوبات الأميركية. ويقول آرنه لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة "غلوبال ريسك مانجمنت"، لوكالة فرانس برس: "في عام 1974، كانت إيران ثالث أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومتقدمة روسيا، حيث كانت تنتج نحو ستة ملايين برميل يومياً".

حالياً، يناهز إنتاج إيران 3.1 ملايين برميل يومياً، وفقاً لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) التي تنتمي إليها إيران. ويبقى هذا المستوى من الإنتاج مهماً. وما يعزز من الأهمية الاستراتيجية لإيران في مجال الطاقة، امتلاكها ثالث أكبر الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في العالم.

ورغم العقوبات، تبقى صناعة النفط في إيران أفضل حالاً بكثير مما هي عليه في فنزويلا، الخاضعة بدورها لحظر اقتصادي أميركي منذ أعوام.

مضيق هرمز

يبقى الخطر الرئيسي الذي تواجهه أسواق النفط، في توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وسبق لبعض المسؤولين الإيرانيين أن هددوا، في حال تعرُّض طهران لهجوم، بإغلاق المضيق الذي يشكّل ممراً رئيسياً لإنتاج الدول الخليجية من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى بقية أنحاء العالم.

وعبر المضيق يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام في عام 2024، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من الاستهلاك العالمي، بحسب هيئة إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومما يزيد المخاوف بشأن المضيق، أن عرضه لا يتجاوز 50 كيلومتراً، وعمقه لا يتخطى 60 متراً. ويوضح راسموسن، قائلاً: "أدنى شك في أمن المضيق سيعرّض العديد من السفن... لصعوبات في العبور بسبب الارتفاع الحاد في كلفة التأمين".

ويقول المحلل في "ساكسو بنك" أولي هانسن، إن "السعودية والإمارات فقط تملكان بنية تحتية بديلة ذات جدوى" تتيح لهما تفادي استخدام المضيق. إلا أن تقرير الهيئة الأميركية يفيد بأن هذا المسار البديل قادر على نقل 2.6 مليون برميل يومياً في حد أقصى.

أرباح عالية

يوضح راسموسن أن الخام الإيراني يعدّ سهل الاستخراج نسبياً، وكلفته متدنية، إذ لا تتجاوز تكاليف الإنتاج 10 دولارات للبرميل، ما يجعله مربحاً للغاية. ولا يتمتع بكلفة إنتاج منخفضة كهذه سوى السعودية والعراق والكويت والإمارات. وعلى سبيل المقارنة، يراوح متوسط الكلفة لدى كبار المنتجين الغربيين، مثل كندا والولايات المتحدة، عادة بين 40 و60 دولاراً.

ومع هذه التكاليف المنخفضة، تستفيد إيران بشكل غير متناسب من الأسعار العالمية المرتفعة، وهو عامل حاسم بالنسبة إلى اقتصاد يعتمد كثيراً على عائدات النفط. وقلّصت العقوبات الأميركية المفروضة منذ عقود، خيارات إيران على صعيد تصدير النفط، ولا سيما بعدما أعاد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" على طهران عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025.

وفرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على مصافٍ صينية تعمل مستقلةً عن شركات النفط الحكومية، متهمة إياها بشراء الخام الإيراني. رغم ذلك، تواصل بكين شراء النفط الإيراني بأسعار أقل من أسعار السوق. وتصدّر إيران ما بين 1.3 و1.5 مليون برميل يومياً. وتوجّه أكثر من 80 بالمئة منها إلى المصافي الصينية بسبب العقوبات الأميركية، بحسب هانسن.

التداعيات على الجوار

تخشى الدول المجاورة لإيران، وخصوصاً بلدان الخليج العربية، من أن الردّ الإيراني على الضربات الأميركية قد يطاول أراضيها التي تستضيف قواعد عسكرية لواشنطن. ويقول بيار رازو، مدير الدراسات في "المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية"، إن هذه الدول "تدرك أنها عرضة للخطر لأن الإيرانيين يمتلكون ما يكفي من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تسمح لهم بضرب نقاط حيوية".

ويوضح أن هذه القدرة تهدّد بنى تحتية مثل منشآت إنتاج المحروقات وتصديرها، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر. في الوقت عينه، يخشى أن يتسبب أي ارتفاع حاد في أسعار النفط بعودة التضخم الجامح، ما يضر بالاقتصاد العالمي. ويمكن أن يؤدي وصول سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يبلغه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، إلى إضعاف موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات منتصف الولاية أواخر العام الحالي، بعدما تعهد للناخبين الأميركيين بخفض أسعار مصادر الطاقة.

(فرانس برس)