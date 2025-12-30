- في عام 2026، ستسعى الشركات المالية للحصول على تراخيص مصرفية لتعزيز أرباحها وتقليل الاعتماد على الوسطاء، مما يتطلب موافقات من واشنطن لتأسيس بنوك ائتمانية رقمية. - العملات المستقرة ستصبح أدوات تسوية رئيسية بفضل تحويلاتها السريعة والتكلفة المنخفضة، مع توسع شركات مثل "فيزا" و"ماستركارد" في استخدامها، مما يعكس تحديث أنظمة التسوية المالية. - سيشهد عام 2026 تطورًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، مما يعزز تجربة الدفع الذكية، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل والتقييمات.

في 2026 لن يكون السؤال "هل ستنجح التكنولوجيا المالية؟" بل: "من الذي سيملك مفاتيح النظام؟" فبعد عام تراجع فيه بريق المكاسب السريعة للعملات المشفرة، بدأت المعركة الحقيقية على الأرض، شركات تريد أن تتحول إلى بنوك فعلية بدل العيش على هامشها، وعملات مستقرة تسعى لأن تصبح لغة التسويات اليومية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يقتربون من لحظة يدفعون فيها ويشترون نيابة عنك ضمن ميزانية تضبطها أنت. هذه هي المسارات الثلاثة التي رصدتها وكالة بلومبيرغ باعتبارها ملامح التحول الأكبر في التمويل الرقمي خلال 2026.

ولا تزال الرؤية الطموحة لقطاع التكنولوجيا المالية لمستقبل التمويل تواجه تحديات، مع استمرار المفاوضات في الكونغرس الأميركي حول تفاصيل تنظيم العملات المشفرة حتى العام المقبل. ولكن بدعم من البيت الأبيض، تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من زخم نادر في واشنطن.

الطريق إلى البنك

يُعدّ الاستغناء عن الوسطاء أحد أوضح السبل أمام شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز هوامش أرباحها العام المقبل. وللوصول إلى أنظمة الدفع الأساسية التابعة للاحتياطي الفيدرالي وقبول الودائع، يتعين على منصات تداول العملات المشفرة والبنوك الرقمية في 2026 الاعتماد على البنوك المرخصة، ما لم تكن لديها تراخيصها الخاصة. والآن، تتسابق شركات التكنولوجيا المالية للحصول على ترخيص. من باب أن تقليص الوسطاء هو الطريق الأكثر مباشرة لرفع هوامش أرباح شركات التكنولوجيا المالية في 2026.

وقال الشريك ورئيس قسم الاستثمارات الأميركية في شركة (QED) للاستثمار في التكنولوجيا المالية، أمياس غيريتي، في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ "في ما يتعلق ببيئة التعاون بين البنوك والتكنولوجيا المالية، فإن الجهات التنظيمية في مرحلة الموافقة. ينبغي على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التوجه مباشرةً إلى واشنطن للحصول على آراء حول أفكارها؛ فلا ينبغي لها انتظار موعد الامتحان القادم". مما يعني أن سباق التراخيص صار العنوان الأبرز، فشركات التكنولوجيا المالية تصطف للحصول على ميثاق مصرفي خاص بها بدل العمل عبر بنوك شريكة.

مواثيق البنوك الائتمانية

في هذا السياق، أصدرت هيئة مراقبة العملة الأميركية موافقات مشروطة لخمسة مواثيق بنوك ائتمانية وطنية مرتبطة بالأصول الرقمية، بينها الشركة الأميركية المُصدِرة لعملة مستقرة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group)، والشركة الأميركية لحلول المدفوعات وتقنيات البلوكتشين "ريبل لابز" (Ripple Labs)، إضافة إلى الشركة الأميركية لحفظ الأصول الرقمية "بيت غو" (BitGo)، والشركة الأميركية للبنية التحتية للأصول الرقمية "باكسوس" (Paxos) ووحدة الأصول الرقمية لدى "فيديليتي" (Fidelity Digital Assets).

وفي الاتجاه نفسه، تقدمت المنصة الأميركية لتداول الأصول الرقمية "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global) بطلب لتأسيس "كوين بيس ناشونال ترست كومباني" (Coinbase National Trust Company)، وفق وثائق طلب منشورة لدى هيئة مراقبة العملة الأميركية، بما يعكس انتقال المنصات من خانة الترخيص المحلي إلى طموح الترخيص الاتحادي.

كما أعلنت "باي بال" أنها قدّمت طلبات لتأسيس "باي بال بنك" (PayPal Bank) بوصفه بنكاً صناعياً بترخيص من ولاية يوتا، في خطوة تهدف إلى توسيع خدماتها المالية للشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة. وأعلنت الشركة الأميركية للخدمات المصرفية الرقمية للشركات "ميركوري" (Mercury)، في ديسمبر/كانون الأول تقديم طلب ميثاق بنك وطني لدى هيئة مراقبة العملة الأميركية وطلب تأمين ودائع اتحادي لدى مؤسسة تأمين الودائع.

لكن الجائزة ليست الترخيص وحده، بل الوصول إلى البنية التحتية ذاتها. وهنا تبرز فكرة طرحها عضو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، حول حسابات دفع محدودة أو ما سماه سابقاً حساباً رئيسياً نحيفاً، تمنح وصولاً مضبوطاً إلى سكك الدفع مثل "فيدواير" و"إيه سي إتش" مع قيود مثل عدم دفع فائدة وحدود على الأرصدة لتقليل المخاطر. وفتح الاحتياطي الفيدرالي فعلياً باب التشاور العام حول هذه الفكرة بنهاية 2025، ضمن مسار قد يبلغ التشغيل في 2026 بحسب ما نقلت "رويترز" عن والر.

للوصول إلى أنظمة الدفع الأساسية التابعة للاحتياطي الفيدرالي وقبول الودائع، يتعين على منصات تداول العملات المشفرة والبنوك الرقمية في 2026 الاعتماد على البنوك المرخصة

العملات المستقرة للجميع

التحول الثاني الذي تتوقعه وكالة بلومبيرغ في 2026 هو خروج العملات المستقرة من نطاق "منتج تشفيري" إلى "أداة تسوية" في قطاعات التجزئة والمصارف والتكنولوجيا، لأنها تعد بتحويلات أسرع وأقل كلفة عبر البلوكتشين، مع بقاء القيمة مرتبطة عادة بالدولار وأصوله. وعلى مستوى شبكات الدفع، أعلنت "فيزا" في ديسمبر 2025 إطلاق تسوية عملة "يو إس دي سي" (USDC) داخل الولايات المتحدة ضمن برنامجها للتسويات بالعملات المستقرة، ووصفت ذلك بأنه خطوة لتحديث "طبقة التسوية" التي تقوم عليها التجارة العالمية.

وتذهب "فيزا" أبعد من ذلك في توقعات 2026، ففي تحليل رسمي للشركة، توقعت نمواً قوياً للعملات المستقرة في الأسواق الناشئة ذات العملات المتقلبة، وذكرت الأرجنتين مثالاً لارتفاع الطلب على "دولار مستقر" أداةَ تحوط. أما "ماستركارد" فوسّعت عملياً مسار التسوية بالعملات المستقرة عبر شراكات، بينها توسيع التعاون مع الشركة الأميركية المصدرة للعملة المستقرة "سيركل" (Circle) لتمكين التسوية بالعملات المستقرة لدى منظومة القبول في مناطق متعددة.

كما أطلقت شركات، من بينها بريدج التابعة لشركة سترايب، وكوين بيس، وأنكوراج ديجيتال، منصات لإصدار العملات المستقرة لتلبية الطلب المتزايد. ونقلت بلومبيرغ عن مسؤولين في الشركة الأميركية التي تربط التطبيقات المالية بحسابات العملاء "بلايد" (Plaid)، أن ذكر العملة المستقرة صار بحد ذاته أداة تسويق مجانية، وأن 2026 قد يشهد طفرة في منصات مالية مولودة على منطق العملات المستقرة.

روبوتات بميزانيات

الموجة الثالثة ليست بلوكتشين فحسب، بل تجارة يقودها وكيل، وتوقعات وكالة بلومبيرغ أن 2026 قد يكون عاماً تصبح فيه عمليات شراء يومية كثيرة مدفوعة بوكلاء ذكاء اصطناعي يبحثون ويقارنون ويتفاوضون ثم يُتمون شراء آمناً نيابة عن المستهلك، مع بقاء التحكم النهائي لدى المستخدم وفق أطر قبول وضمانات جديدة.

وأعلنت ماستركارد منذ 2025 برنامج "ماستركارد إيجنت باي"(Mastercard Agent Pay) بوصفه تقنية مدفوعات وكيلية تُدمَج مع الذكاء الاصطناعي لتغيير تجربة الدفع، وهو ما يوضح أن الطريق إلى مدفوعات ذاتية لا يمرّ عبر روبوت يضغط زر الشراء فحسب، بل عبر تعريف الوكيل، والتحقق منه، ثم ربطه ببنية دفع آمنة ومتوافقة.

ومع ذلك، تظل نقطة الضعف في هذه القفزة هي التمويل والتقييمات، إذ نبهت الوكالة إلى أن فقاعة الذكاء الاصطناعي إن انفجرت أو جفّ التمويل قد تُبطئ الانتقال من التجارب إلى الاستخدام الجماهيري، حتى لو لم يحدث انهيار شامل ما لم يدخل الاقتصاد في ركود.