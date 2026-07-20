كيف حوّل الفيفا كأس العالم من متعة كروية إلى تجارة رابحة؟

- حققت كأس العالم 2026 إيرادات ضخمة تجاوزت 15 مليار دولار، مما يعكس تحول كرة القدم إلى سلعة اقتصادية، وفتحت البطولة أبوابًا جديدة للاستثمار في كرة القدم مع توقعات بزيادة التمويل إلى 2.7 مليار دولار في دورة 2027-2030. - حصلت الدول المشاركة على مكافآت مالية كبيرة، حيث نالت إسبانيا 50 مليون دولار لفوزها بالمركز الأول، وأسهمت البطولة في توليد ناتج إجمالي بقيمة 80.1 مليار دولار، مع عائدات متوقعة للفيفا تصل إلى 11 مليار دولار. - أثار تركيز الفيفا على المكاسب المالية استياء المشجعين، حيث تم تطبيق نظام التسعير الديناميكي للتذاكر وبيع قطع من أرضية الملعب، وزادت عائدات الإعلانات بفضل استراحة الترطيب خلال المباريات.

لم تكن تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، حول إطلاق العنان للإمكانات والفرص التجارية التي يمتلكها الفيفا من فراغ، بل إن المكاسب التجارية التي حققها الاتحاد من بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمت أمس، اعتبر البعض أنها طغت على متعة كرة القدم للتحول إلى سلعة تقدر قيمتها حسب اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الاستراتيجيات التجارية التي اتبعها الفيفا لزيادة إيراداته من كأس العالم؟ كيف أثر التركيز على الجانب التجاري على تجربة المشجعين في كأس العالم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال إنفانتينو أول من أمس السبت، إن النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة أتاح "فرصاً لا نستفيد منها اليوم" للاستثمار في كرة القدم، مشدداً على سعيه إلى "إطلاق العنان للإمكانات والفرص التجارية التي يمتلكها فيفا" لدعم تطوير اللعبة على الصعيد العالمي. وتوقع رئيس فيفا في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد أن تتجاوز إيرادات فيفا هذا العام حاجز 15 مليار دولار عن دورة 2023-2026، متعهداً في الوقت ذاته "ببذل المزيد" لتطوير كرة القدم عالميا.

وأضاف أن "هذه النسخة من كأس العالم، على وجه الخصوص، فتحت الكثير من الأبواب والفرص والإمكانات. وسيكون لذلك تأثير في ما يمكننا القيام به في مختلف أنحاء العالم، لكن تحقيق الإيرادات والنجاح المالي والاقتصادي لا يكون ممكناً إلا إذا كان الجانب الرياضي على المسار الصحيح، وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة من الناحية الرياضية". وسلط إنفانتينو الضوء على أحدث زيادة في التمويل، الذي يُتوقع أن يبلغ مستوى قياسياً عند 2.7 مليار دولار خلال دورة 2027-2030. وهو ما يمثل زيادة بنحو 8 أضعاف مقارنة بما كان عليه التمويل عام 2016، كما استثمر الاتحاد منذ تولي إنفانتينو رئاسة الفيفا نحو 5.1 مليارات دولار في تطوير كرة القدم عالمياً عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلته.

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وقال في هذا الصدد: "نريد تحقيق المزيد من الإيرادات، وعلينا أن نحقق المزيد منها، لأنه في الغالبية العظمى من أنحاء العالم، أي في 80% منه، إن لم نستثمر نحن، وإن لم نؤمن بالإمكانات الموجودة... فلن يفعل أحد ذلك. وإلا فستظل الموارد والفرص متركزة دائماً لدى عدد قليل من البلدان الكبيرة، وسنبقى على الحال نفسها". لذلك ليس غريبا أن يسعى الفيفا إلى توسيع نطاق لعبة كرة القدم عبر إنفاق المليارات كما صرح إنفانتينو وربما زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة القادمة إلى 64 دولة بدلا من 48، فكلما زاد مشجعي اللعبة وزاد عدد الفرق المشاركة زادت إيرادات الفيفا.

وبالنسبة للقيمة المالية التي حصلت عليها الدول المشاركة في البطولة، فقد حصد منتخب إسبانيا صاحب المركز الأول في المونديال 50 مليون دولار، والأرجنتين، صاحبة المركز الثاني 33 مليون دولار، وإنكلترا 29 مليون دولار للمركز الثالث، بينما حصلت فرنسا على 27 مليون دولار للمركز الرابع. وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من 17 إلى 32 على 11 مليون دولار، والمراكز من 33 إلى 48 على 9 ملايين دولار.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد قدّرت قبل انطلاق كأس العالم 2026 أن البطولة، التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة بشكل مشترك، ستولد ناتجا إجماليا بقيمة 80.1 مليار دولار، من بينها 30.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. وبينما سيتوزع هذا الأثر على مختلف قطاعات الاقتصاد، فإن عائدات الفيفا المتوقعة من كأس العالم 2026 وفقا لتصريحات رئيسه في إبريل/ نيسان الماضي، أن تبلغ 11 مليار دولار من 9 مليارات دولار في توقعات سابقة.

الفيفا تركز على المكاسب المالية

وفقا لتقرير وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، بدأ مشجعو كرة القدم يشعرون بتزايد استيائهم من تركيز الرياضة على المكاسب المالية؛ فلأول مرة في تاريخ البطولة، طبّق الفيفا نظام التسعير الديناميكي لتذاكر كأس العالم، وهو نظام يُعدل الأسعار تلقائيا وفقا للطلب الفوري والتذاكر المتاحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي لأسعار التذاكر. كما اقتطع الاتحاد حصة من مبيعات المأكولات والمشروبات في أيام المباريات وإعادة بيع التذاكر، وأعلن عن بيع قطع من أرضية الملعب التي شهدت المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا مقابل 3000 دولار.

حتى التغييرات في القواعد لجعل اللعبة أكثر عدلا مثل طرق احتساب التسلل واستخدام تقنية الفار وغيرها، لا تثير الجدل فحسب، بل تنطوي أيضًا على بُعد تجاري، فضمن خطتها لإعادة هيكلة الرياضة من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي، ورؤية الحاسوب، وغيرها من التقنيات. جمع الفيفا أكثر من 150 مليون نقطة بيانات لكل مباراة، وتعمل الفيفا حالياً على إيجاد طريقة لبيع هذه البيانات لتحقيق الإيرادات.

وأشارت الوكالة إلى أن "استراحة الترطيب" خلال المباريات لم تكن كلها من أجل راحة اللاعبين، بل من ورائها أهداف تجارية وإعلانية، حيث وفرت فترات التوقف وقتًا مناسبًا للقنوات التلفزيونية لبيع المزيد من الإعلانات. وضربت مثالا على ذلك بقناة فوكس الأميركية التي حصلت على حقوق بث المباريات في الولايات المتحدة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سعر الإعلان ومدته 30 ثانية خلال مباريات كأس العالم، يتراوح عادةً بين 250 ألف دولار و750 ألف دولار، وذلك بحسب مرحلة البطولة والمباراة وعدد المشاهدين المتوقع.

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وبإضافة فترتي استراحة لشرب الماء في كل مباراة، أتيحت للقنوات الحصول على ثماني مساحات إعلانية جديدة مدة كل منها 30 ثانية، أي ما يعادل 832 مساحة إعلانية جديدة خلال بطولة ضمت 104 مباريات. وبحسب تقديرات، فإن ذلك قد درّ نحو 500 مليون دولار دولار إضافية فقط من الإعلانات، وهو أكثر من نصف المبلغ الذي يُقال إن فوكس دفعته مقابل حقوق بث البطولة. وهو ما يعني حسب الوكالة من ناحية أخرى، أن الفيفا قد تجني مبالغ أكبر في الجولة القادمة من مبيعات حقوق البث، إذ بدأت المنظمة بالفعل بتسويق حقوق كأس العالم 2030 بهدوء.