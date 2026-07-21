كيف حصدت أديداس 1.5 مليار يورو من كأس العالم وتفوّقت على نايكي؟

- حققت أديداس إيرادات بلغت 1.5 مليار يورو من كأس العالم 2026، متجاوزة التقديرات السابقة، بفضل تجهيزها لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين وطاقم التحكيم، مما أدى إلى زيادة مبيعات القمصان والكرات. - شهدت أديداس زيادة كبيرة في مبيعاتها، حيث باعت أربعة أضعاف القمصان وضعفي الكرات مقارنة بكأس العالم 2022، وتصدرت تصنيف العلامات الرياضية، مما قد يرفع توقعات مبيعاتها لعام 2026 بنسبة 2%. - ارتفع سهم أديداس بنسبة 7.6% منذ بداية العام، بينما تراجع سهم نايكي بأكثر من 30%، حيث تواجه نايكي ضغوطاً في الصين وتأخر إطلاق منتجات جديدة، بينما تتوقع أديداس نمواً بنسبة 15% في الربع الثاني من 2026.

حقّقت بطولة كأس العالم 2026 إيرادات تقدر بنحو 1.5 مليار يورو لشركة أديداس، لتمنحها دفعة تجارية قوية في منافستها مع "نايكي" داخل الأسواق وفي البورصة.

وجاءت هذه الحصيلة أعلى بنحو 500 مليون يورو من التقديرات السابقة، بعدما كانت الشركة تتوقع إيرادات تتجاوز مليار يورو بقليل من المنتجات المرتبطة بالبطولة.

وقال الرئيس التنفيذي لأديداس، بيورن غولدن، لوكالة بلومبيرغ، إن "مبيعات المجموعة المستفيدة من كأس العالم ستتجاوز ملياراً ونصف مليار يورو"، في نتيجة تعكس حجم الإقبال على القمصان والكرات والمنتجات المستوحاة من كرة القدم خلال البطولة. وساعد وصول إسبانيا والأرجنتين إلى المباراة النهائية في تعزيز مكاسب الشركة، إذ تولّت أديداس تجهيز المنتخبين، إضافة إلى ملابس طاقم التحكيم.

مبيعات القمصان تتضاعف أربع مرات

وأفادت "أديداس"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأنها باعت خلال كأس العالم 2026 أربعة أضعاف عدد القمصان وضعفي عدد الكرات مقارنة بكأس العالم 2022. وجاءت القفزة مدفوعةً بقوة الطلب، إلى جانب وصول إسبانيا والأرجنتين، اللتين جهّزتهما الشركة، إلى المباراة النهائية.

وتصدرت "أديداس" كذلك تصنيف العلامات الرياضية الأكثر نجاحاً خلال كأس العالم، بعدما جمعت 45 نقطة اعتماداً على نتائج المنتخبات التي تجهزها، متقدمةً بست نقاط على "نايكي". ومنح وصول إسبانيا والأرجنتين إلى النهائي الشركة الألمانية أفضليةً واضحة، في حين توقفت منتخبات "نايكي" عند الدور نصف النهائي بخروج فرنسا وإنكلترا.

وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الزيادة البالغة نحو 500 مليون يورو في إيرادات "أديداس" قد تُضيف قرابة 2% إلى توقعات مبيعات الشركة خلال عام 2026، كما قد ترفع تقديرات إيرادات الربع الثاني بنحو 8%.

ورغم قوة الأرقام، تحرّك سهم "أديداس" بصورة محدودة عقب الإعلان، إذ سجل ارتفاعاً بنحو 0.2% خلال التعاملات. وينتظر المستثمرون إعلان نتائج الربع الثاني في 30 يوليو/ تموز، للحصول على صورة أوضح بشأن أثر البطولة على الأرباح والهامش التشغيلي.

أديداس تتقدّم على نايكي

لم تعلن "نايكي" بعد حصيلتها النهائية من كأس العالم، إلا أن التقديرات المتاحة ترجح تفوق "أديداس" في حجم الإيرادات المرتبطة بالبطولة. وكانت "نايكي" قد تحدثت عن بداية قوية للمبيعات، مؤكدة أنها باعت في الأسابيع الأولى 2.5 مرة أكثر من الكمية المسجلة خلال الفترة نفسها من كأس العالم 2022.

وحسب تقديرات مجموعة سيتي المصرفية الأميركية، قد تبلغ إيرادات "نايكي" المرتبطة بكأس العالم نحو مليار يورو، فيما قدرت شركة برنستين الأميركية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الاستثمارية أثر البطولة بما يتراوح بين 3% و4% من مبيعات الشركة، أي قرابة 1.4 مليار يورو. وهي تقديرات أقل من الإيرادات التي أعلنتها "أديداس".

ولم تقتصر استفادة "أديداس" على القمصان الرسمية، إذ ارتفع الطلب أيضاً على الملابس والأحذية المستوحاة من كرة القدم والموجهة للاستخدام اليومي. وأسهم هذا التوسع في جذب فئات من المستهلكين لا تشتري المنتجات الرياضية من أجل ممارسة اللعبة فقط، وإنما باعتبارها جزءاً من الأزياء اليومية.

وتتوقع تقديرات مالية أن تسجّل "أديداس" نمواً بنحو 15% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أقوى معدل نمو للشركة منذ الربع الأخير من عام 2024. ويرتبط هذا الأداء بقوة مبيعات كرة القدم وتنوع المنتجات وتحسّن حضور العلامة في عدد من الأسواق.

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تظهر المنافسة بين الشركتين بصورة أوضح في سوق الأسهم. فقد ارتفع سهم "أديداس" بنحو 7.6% منذ بداية العام، في حين تراجع سهم "نايكي" بأكثر من 30% خلال الفترة نفسها.

وتواجه نايكي ضغوطاً ناتجةً عن ضعف المبيعات في الصين وتراجع جاذبية بعض منتجاتها المخصصة للاستخدام اليومي. كما تسير خطة إعادة تنشيط أعمالها بوتيرة أبطأ من توقعات المستثمرين، في وقت لن يصل جزء كبير من منتجاتها الجديدة إلى الأسواق قبل ربيع 2027.

وتعتزم "نايكي" طرح أكثر من اثني عشر إصداراً جديداً من الأحذية خلال عام 2027، غير أن تأخّر هذه الإطلاقات يحدّ من قدرة الشركة على تحقيق تحسّن سريع خلال الأشهر المقبلة.