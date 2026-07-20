كيف توزعت مخاطر أكبر اقتصادات أفريقيا وما ترتيب الدول العربية؟

- تقرير "سومبا" حول المخاطر في أفريقيا يبرز تفاوتاً في تعرض الاقتصادات الكبرى للمخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية والاستثمارية، حيث شمل 15 دولة وتم تقييمها بناءً على سبعة أبعاد للمخاطر. - مصر والجزائر تصدرتا قائمة الاقتصادات الأقل تعرضاً للمخاطر، حيث حصلت مصر على 57 نقطة والجزائر على 64 نقطة، مما يعكس قدرتهما على احتواء العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي والاستقرار. - أنغولا والكونغو ونيجيريا تصدرت قائمة الاقتصادات الأكثر تعرضاً للمخاطر، حيث سجلت أنغولا 101 نقطة، والكونغو 107 نقاط، ونيجيريا 115 نقطة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها.

كشف تقرير أبعاد المخاطر في أفريقيا، تفاوتاً واسعاً في مستوى تعرض أكبر اقتصادات القارة للضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية والاستثمارية. وشمل التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات ودراسة المخاطر "سومبا" التي تتخذ من غانا مقراً لها، في يونيو/حزيران ونُشر يوم الجمعة الماضي، 15 دولة اختيرت باعتبارها أكبر الاقتصادات الأفريقية وفق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

ويمنح المؤشر كل اقتصاد درجة إجمالية ناتجة عن جمع تقييمه عبر سبعة أبعاد للمخاطر، بحد أقصى يبلغ 175 نقطة. وكلما ارتفعت الدرجة ارتفع مستوى التعرض للمخاطر، بينما تعكس الدرجات المنخفضة قدرة أفضل على احتواء العوامل التي قد تؤثر في النشاط الاقتصادي والاستثمار والاستقرار العام.

وتشمل المقاييس المخاطر السياسية والحوكمة، والمخاطر الاقتصادية والمالية، والمخاطر القانونية والتنظيمية، والمخاطر الأمنية والتشغيلية، والمخاطر الاجتماعية والبشرية، والمخاطر البيئية والمناخية، إضافة إلى مخاطر التكنولوجيا والبنية التحتية.

مصر تتصدر الاقتصادات الأقل تعرضاً للمخاطر

تصدرت مصر ترتيب الاقتصادات الأقل تعرضاً للمخاطر بعدما سجلت 57 نقطة من أصل 175، وهي أدنى درجة بين الدول الخمس عشرة. وتقدمت بفارق 58 نقطة عن نيجيريا التي سجلت أعلى درجة في المؤشر.

ويضع التقييم مصر في أفضل موقع داخل التصنيف، رغم الضغوط التي يواجهها اقتصادها. فالنتيجة لا تقيس التضخم أو سعر الصرف أو المديونية بصورة منفردة، وإنما تمثل المحصلة المركبة للمخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمناخية ومخاطر البنية التحتية.

الجزائر ثانية

حلت الجزائر ثانية بعدما سجلت 64 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مصر، وثلاث نقاط عن غانا التي جاءت بعدها مباشرة، كما تقدمت على المغرب بفارق خمس نقاط، وعلى تونس بفارق 25 نقطة. ويشير موقع الجزائر إلى أن مجموع المخاطر المقاسة لديها كان أقل من المسجل في 13 اقتصاداً آخر شملها التقرير.

غانا وكينيا وكوت ديفوار ضمن المجموعة الأقل مخاطرة

احتلت غانا المرتبة الثالثة بـ67 نقطة، لتأتي بين الجزائر والمغرب، بينما جاءت كينيا خامسة بـ70 نقطة، تلتها كوت ديفوار في المركز السادس بـ74 نقطة.

وتضع هذه النتائج الدول الثلاث ضمن المجموعة الأقل تعرضاً للمخاطر، إلى جانب مصر والجزائر والمغرب. وهي الاقتصادات الستة الوحيدة التي بقيت درجاتها دون 75 نقطة، مع فارق لا يتجاوز 17 نقطة بين مصر وكوت ديفوار.

المغرب رابعاً

جاء المغرب في المركز الرابع بعدما سجل 69 نقطة، بفارق نقطتين عن غانا. ووضع التقرير المغرب ضمن أقل الاقتصادات الأفريقية الكبرى تعرضاً للمخاطر. وجاء ترتيبه نتيجة المحصلة المشتركة للمقاييس السبعة.

مستويات التعرض للمخاطر في أكبر اقتصادات إفريقيا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ستة اقتصادات تتقارب بين 80 و88 نقطة

حلت جنوب أفريقيا في المركز السابع بـ80 نقطة، تلتها أوغندا بـ83 نقطة، ثم تنزانيا بـ86 نقطة، وإثيوبيا بـ87 نقطة، والكاميرون بـ88 نقطة.

وتكشف هذه الدرجات عن تقارب واضح بين الاقتصادات الخمسة، إذ لم يتجاوز الفارق بين جنوب أفريقيا والكاميرون ثماني نقاط، بينما فصلت نقطة واحدة فقط بين إثيوبيا والكاميرون، وثلاث نقاط بين جنوب أفريقيا وأوغندا.

تونس في المركز الـ 12

حلت تونس في المرتبة الثانية عشرة بعدما سجلت 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الكاميرون، وتسع نقاط عن جنوب أفريقيا. وبلغ الفارق بينها وبين مصر 32 نقطة، وبينها وبين الجزائر 25 نقطة، وبينها وبين المغرب 20 نقطة.

وتظهر نتيجة تونس تفاوتاً واضحاً بين الاقتصادات العربية الأربعة التي شملها التقرير، وإن بقيت دون حاجز 100 نقطة.

أنغولا والكونغو ونيجيريا في قمة المخاطر

جاءت أنغولا في المرتبة الثالثة عشرة بـ101 نقطة، لتكون أول اقتصاد في التصنيف يتجاوز حاجز 100 نقطة. وبلغ الفارق بينها وبين تونس 12 نقطة، وهي أكبر فجوة بين دولتين متتاليتين في الترتيب.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 107 نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق ست نقاط عن أنغولا. واحتلت نيجيريا المرتبة الأخيرة بعدما سجلت 115 نقطة، وهي أعلى درجة بين الاقتصادات الخمسة عشر، بفارق ثماني نقاط عن الكونغو الديمقراطية و58 نقطة عن مصر.