كيف تمنح محفظتك الاستثمارية فرصة أفضل للنجاح في 2026؟

- تبني استراتيجيات استثمار متعددة الأصول يوزع المخاطر ويضمن توازن المحفظة ومرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، مما يتيح التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية. - تحليل "بنك ساكسو" يوضح أن استراتيجية "تعدد الأصول" تحقق نتائج مالية أفضل وتقلل من مخاطر "التركز الخفي"، الذي يظهر في المحافظ المعتمدة على صناديق المؤشرات. - تشانانا تؤكد على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول التنويع، مشيرة إلى دور أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة والسندات في تحقيق التوازن وحماية رأس المال من التقلبات.

في بيئة مالية تتبدل ملامحها بسرعة، لم يعد الاعتماد على فئة أصول واحدة كافياً لبناء محفظة قادرة على الصمود أمام تقلبات الأسواق ودوراتها المتغيّرة، وكما يقول المثل الشعبي الشائع: "لا تضع البيض كله في سلة واحدة"، فإنّ جوهر الاستثمار الحديث يقوم على الفكرة نفسها، لكن بصيغة أكثر عمقاً؛ فالمسألة لا تتعلق بتوزيع الاستثمارات فحسب، بل بتوزيع مصادر المخاطر ومحركات العائد، بحيث لا تبقى نتائج المحفظة رهينة حركة سوق واحدة أو سيناريو اقتصادي واحد. فالتحدي لم يعد تحقيق أعلى عائد في فترات الصعود، بل الحفاظ على التوازن والمرونة في فترات الهبوط، إذ تُختبر جودة القرارات الاستثمارية أكثر من أي وقت آخر. وفي هذا السياق، يبرز الاستثمار متعدد الأصول بوصفه إطاراً استراتيجياً يهدف إلى بناء محفظة تمتلك أكثر من طريقة للعمل، بحيث تستطيع التكيف مع تغيّر الأنظمة السوقية، سواء في بيئات النمو أو التباطؤ أو التضخم أو الصدمات المفاجئة.

وكشف تحليل صادر عن "بنك ساكسو"، اليوم الاثنين، أعدته كبيرة استراتيجيي الاستثمار بالبنك، شارو تشانانا، عن معطيات إحصائية تشير إلى أن المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجية "تعدد الأصول" يحققون نتائج مالية تفوق نظراءهم المعتمدين على فئة واحدة من الأصول. واستندت تشانانا في تحليلها إلى بيانات التداول الفعلية لعملاء البنك على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ أظهرت النتائج أن تنويع المحفظة الاستثمارية لا يساهم في تعزيز العوائد فحسب، بل يلعب دوراً محورياً في تقليص مخاطر "التركز الخفي" التي تعاني منها المحافظ التي تقتصر على الأسهم فقط، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على الصمود في وجه التقلبات السعرية الحادة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في ظلّ الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وتعرف مخاطر "التركز الخفي" في عالم الاستثمار بأنها الحالة التي يمتلك فيها المستثمر شعوراً زائفاً بالأمان نتيجة تنويع "ظاهري" في أسماء الشركات أو القطاعات، بينما تظل محفظته في الواقع رهينة لعامل خطر واحد غير مرئي يربط بين جميع تلك الأصول. ويتمثل التهديد الأكبر في "ارتباط العوامل"؛ إذ قد تتوزع الاستثمارات بين التكنولوجيا والطاقة المتجدّدة والسلع الاستهلاكية، لكنها تشترك جميعاً في حساسية مفرطة تجاه تقلبات أسعار الفائدة أو قوة الدولار، ما يؤدي إلى انهيارها الجماعي عند حدوث صدمة اقتصادية واحدة.

كما يبرز هذا "التركز الخفي" بوضوح في المحافظ التي تعتمد على صناديق المؤشرات (ETFs)، إذ تهيمن حفنة من الشركات الكبرى على الوزن النسبي للمؤشر، ما يجعل المستثمر منكشفاً على نحوٍ مفرط على أداء شركات بعينها رغم امتلاكه مئات الأسهم نظرياً. ويعتبر المحللون أن غياب الأصول غير المترابطة عن المحفظة الاستثمارية، (مثل الذهب أو السندات عالية الجودة) يعني أن المحفظة تفتقر إلى صمامات أمان حقيقية، مما يحول التنويع من استراتيجية حماية إلى مجرد توزيع للأسماء لا يحمي رأس المال عند تغيّر النظام الاقتصادي.

وأوضحت تشانانا، أنّ الفائدة الجوهرية للاستثمار متعدّد الأصول تكمن في تحسين الاستقرار السلوكي للمستثمر، وهو عامل حاسم يتجاوز في أهميته اختيار التوقيت المثالي للسوق، إذ تشير البيانات إلى أن المحافظ المتنوعة تقلل من وطأة التراجعات الحادة، ما يحدّ من قرارات البيع الهلعي أو ردّات الفعل العاطفية المبالغ فيها. ويرى المحللون أن وجود فئات أصول متباينة، يعمل ممتصاً للصدمات النفسية والمالية، إذ نادراً ما تتحرك جميع فئات الأصول في اتجاه واحد خلال ربع مالي معين، مما يضمن تدفقاً أكثر استقراراً للأرباح ويقلل من احتمالات خروج المستثمر من السوق في أوقات الأزمات نتيجة ضغوط الخسائر غير المحققة في قطاع محدد.

وأشارت تشانانا، إلى ضرورة تصحيح "الخرافات الاستثمارية" التي تمنع المتداولين من تنويع محافظهم، وأبرزها الاعتقاد بأن التنويع يؤدي بالضرورة إلى خفض العوائد الإجمالية، إذ أثبتت التجربة العملية أن الحماية من الانخفاضات العميقة هي المحرك الحقيقي لنمو الثروة على المدى الطويل. وأكدت تشانانا أن أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لم تعد مجرد منتجات للمبتدئين، بل أصبحت ركائز استراتيجية تتيح للمحترفين التعرض لعوامل الجودة والنمو النوعي، كما أن عودة السندات للعب دور ثقل الموازنة والسلع كأداة تحوط ضد تضخم الأسعار، أعاد صياغة مفهوم المحفظة المتوازنة كضرورة حتمية وليست مجرد خيار تكتيكي في بيئة اقتصادية تتسم باللايقين.

وعلى صعيد التطبيق العملي، دعت تشانانا، المستثمرين الذين يركزون على الأسهم فقط إلى البدء في عملية انتقال تدريجي نحو بناء مجموعة أدوات استثمارية أوسع، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية فورية في هيكل المحفظة؛ إذ يمكن أن يبدأ هذا التحوّل بإضافة بسيطة لصناديق المؤشرات الواسعة أو السندات قصيرة الأجل لتقليل الحساسية تجاه أسعار الفائدة، كما لفتت الانتباه إلى الدور المتنامي لخيارات الأسهم المتداولة (ETO) في الهياكل المغطاة بالضمانات، والتي توفر للمستثمرين انضباطاً في تحصيل الدخل أو تحديد مستويات الدخول، ما يحول الاستثمار من عملية عشوائية لمطاردة الأسعار إلى استراتيجية مؤسّسية تعتمد على قواعد واضحة لإدارة التدفقات النقدية والمخاطر.

وشدّدت تشانانا، على ضرورة التمييز بين الارتباط الإحصائي والعلاقة السببية، موضحة أنّ نجاح المستثمرين متعدّدي الأصول قد يعزى أيضاً إلى عوامل موازية مثل الخبرة التراكمية، وإدارة التكاليف، والأفق الزمني الطويل، وليس فقط نوع الأداة المالية المستخدمة. وحذرت من أن التنويع لا يلغي مخاطر السوق كلياً، إذ تظل صناديق الـ (ETFs) والسندات ذات الجودة العالية والسلع مثل الذهب عرضة للخسارة في بيئات معينة، كما أن تعقيد الأدوات المالية مثل الخيارات يتطلب وعياً كاملاً بالمخاطر المرتبطة بها، وبناء عليه؛ يظل الوعي بمخاطر السلوك البشري والمبالغة في التداول من أهم التحديات التي قد تضعف الفوائد المرجوة من تنويع الأصول في المحفظة الاستثمارية.

واختتمت تشانانا تحليلها بالتأكيد أنّ الرسالة الجوهرية المستخلصة من بيانات العملاء هي أن المرونة الهيكلية هي الركيزة الأساسية للنجاح في عام 2026 وما بعده، إذ إنّ المحافظ التي تمتلك مسارات متعددة لتحقيق الأداء هي الأقدر على التكيّف مع التغيرات في الأنظمة الاقتصادية العالمية. وشدّدت على أنّ الهدف النهائي من هذا النهج هو تقليل احتمالية سيطرة رواية استثمارية واحدة على مصير المحفظة، ما يمنح المستثمر هدوءاً نفسياً وقدرة تحليلية أعمق لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تضمن استدامة نمو رأس المال وحمايته من التقلبات غير المتوقعة في الأسواق المالية العالمية.

