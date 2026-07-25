كيف تغذّي سياسات ترامب غضب الأميركيين في زمن الوفرة الاقتصادية؟

رصدت كاتبة بلومبيرغ والباحثة في معهد مانهاتن أليسون شراغر مفارقة اعتبرتها محيّرة تنطلق من أن الأميركيين أصبحوا أكثر ثراءً من أي وقت مضى فيما أكثر من 60% يشعرون بأن الاقتصاد لا يعمل لصالحهم. وحللت هذه الظاهرة بالإشارة إلى عوامل عدة يتصدرها تباطؤ العوائد السعادية للدخل وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية كالإسكان والتعليم، إضافة إلى توقعات المعيشة المتصاعدة باستمرار وتفكك المجتمعات بسبب التغيرات التكنولوجية والتجارية، علماً أن المقصود بتباطؤ العوائد السعادية أن الشخص عندما ينتقل من فقر مدقع إلى دخل يكفي احتياجاته الأساسية، تكون الزيادة في السعادة كبيرة جداً، لكن عندما ينتقل من دخل مرتفع إلى دخل أعلى، تكون الزيادة في السعادة ضئيلة أو شبه معدومة.

لكن ما بدا أن شراغر تغفل عنه، أو تتجاهله، في تحليلها هو الدور الذي تلعبه، أو قد تلعبه، سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية في تضخيم غضب الأميركيين أو، على العكس، محاولة استثماره واستغلاله سياسياً. فالكاتبة، المنتمية إلى معهد مانهاتن ذي الميول المحافظة، تتجنب في مقالها المنشور أمس الجمعة، ربط هذه المشاعر بالخطاب السياسي الذي يتزعمه ترامب، رغم أن هذا الخطاب قائم بالكامل على استغلال هذا الشعور بالغضب الاقتصادي.

فالمتابع لخطاب ترامب الاقتصادي يلاحظ ببساطة أنه قائم على فكرة استعادة "العظمة" من خلال العودة إلى الماضي الاقتصادي، لا سيما عبر الرسوم الجمركية الضخمة وإعادة التصنيع محلياً. بيد أن هذا النهج، وفقاً لكتابات شراغر نفسها في مقالات أُخرى، يبتعد كل البعد عن معالجة الجذور الحقيقية لغضب الأميركيين بل قد يزيدها سوءاً.

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من حيث المبدأ، تسعى سياسات ترامب إلى معالجة الشعور بعدم الأمان الاقتصادي عبر فرض رسوم جمركية، بزعم حماية الوظائف الأميركية. لكن شراغر نفسها توضح، في مقال آخر، أن أجندة إعادة التصنيع هذه "قد تجعل الصناعات الأميركية أقل قدرة على المنافسة وأقل كفاءة، مع إفادة ذوي العلاقات فقط" . فهي تتعامل مع أحد أعراض التغير الهيكلي، مثل فقدان الوظائف الصناعية، وليس مع أسبابه العميقة، مثل التغير التكنولوجي، علماً أن هذا الأخير هو ما يغذي، وفقاً لتحليلها، الشعور بعدم الأمان وعدم الرضا.

أضف إلى ذلك، أن النموذج الاقتصادي لترامب يعتمد على فكرة الحنين إلى الماضي، وهي فكرة تصفها شراغر بأنها "تشخيص خاطئ". فالاقتصاد الأميركي اليوم، رغم تحدياته، يقدم فرصاً لم تكن متاحة في الستينيات لقطاعات أوسع من السكان، مثل النساء والأقليات. والواقع أن مقاربة ترامب التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بدلاً من تسهيل التكيّف مع اقتصاد المستقبل، تخلق تشوّهات تعوّق النمو وتزيد الدين، وهي ظاهرة حذرت منها شراغر صراحة بقولها إن محاولة إعادة اقتصاد الماضي "لن تزيد الازدهار بل ستخلق تشوّهات تُبطئ النمو وتفاقم المديونية".

أجندة ترامب لإعادة التصنيع محلياً قد تجعل الصناعات الأميركية أقل قدرة على المنافسة وأقل كفاءة، مع اقتصاد المنفعة على ذوي العلاقات فقط

ويتلخص جوهر مفارقة شراغر في أن الشعور بغضب الأميركيين لا ينبع بالكامل من أوضاع اقتصادية موضوعية، بل من توقعات متصاعدة وعدم يقين وشعور بالتفكك الاجتماعي. وهنا يكمن الخطر الأكبر لخطاب ترامب الاقتصادي، لأنه لا يسعى إلى معالجة هذا القلق بقدر ما يستغله سياسياً.

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فالسياسات التي تقدّم نفسها بوصفها حلولاً، مثل السيطرة على الأسعار أو تقييد الهجرة أو الرسوم الجمركية، هي في حقيقتها وعود بالحماية والشعور بالأمان في عالم متغيّر . لكنها، كما تحذر شراغر، إذا طُبقت، "فسرعان ما سيكون الأميركيون غير سعداء، بل سيكونون أيضاً أكثر فقراً". وهذا هو جوهر المفارقة التي يغفل عنها تحليلها عندما يتعلق الأمر بسياسات ترامب. فاستغلال الغضب يُفضي إلى سياسات تُضعف الاقتصاد وتُعزز الفقر، وهذا بدوره يغذي المزيد من الغضب في حلقة مفرغة.