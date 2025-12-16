كيف تصبح مؤثراً خلال سياحة موسم أعياد الميلاد ورأس السنة؟

- أصبحت سياحة الأعياد فرصة للمسافرين لتحويل رحلاتهم إلى محتوى رقمي جذاب باستخدام أدوات تحرير الصور والفيديو مثل CapCut وSnapseed، مما يعزز جاذبية المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. - استخدام الخريطة الرقمية التفاعلية يعزز التجربة السياحية من خلال تقديم توصيات لأفضل مواقع التصوير وأوقات الإضاءة المثالية، مما يجعل الرحلة أكثر احترافية. - جذب الإعلانات والتركيز على ليلة رأس السنة يمكن أن يحول الرحلة إلى محتوى مؤثر، من خلال توثيق اللحظات المميزة وإضفاء لمسة شخصية لزيادة التفاعل والانتشار.

على الرغم من أن سياحة موسم الأعياد، وتحديداً عيدي الميلاد ورأس السنة، عادة ما تكون فرصة للانغماس في أجواء من الفرح والخصوصية، إلا أن هذا الموسم، بدأ يصبح نوعاً ما أشبه بسباق بين المسافرين وحتى المقيمين داخل الدول. سباق على أجمل صورة لشجرة ميلاد، وأفضل لقطة لزينة الشوارع، وأكثر فيديو يحصل على تفاعل. فالكثير من المسافرين اليوم لا يكتفون بالاستمتاع بالأجواء الشتوية والاحتفالات، بل يحبون مشاركة تجاربهم على منصات التواصل الاجتماعي، على غرار "إنستغرام"، "تيك توك" وغيرهما، ويحلمون بأن تظهر رحلتهم مثل محتوى المؤثرين تماماً.

ومع أضواء المدن، أسواق الكريسماس، ومشاهد سياحة ساحرة ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصبح الفرصة مثالية لأي شخص ليظهر كأنه مؤثر سياحي، حتى لو لم يكن محترفاً، وقد تكون فرصة له، لبدء مشوار جديد في حياته العملية. لكن كيف يمكن تحويل الرحلة إلى محتوى يلفت الانتباه؟ وكيف يصنع المسافر صوراً وفيديوهات تشبه ما يصنعه المؤثرون؟

أدوات أساسية للتأثير خلال سياحة الأعياد

لكي تتحول رحلتك في أعياد الميلاد ورأس السنة إلى محتوى جذّاب يشبه ما يقدمه المؤثرون، يمكنك الاعتماد على مجموعة أدوات رقمية بسيطة، تجعل الصور والفيديوهات أكثر احترافية. وفي البداية، يستخدم المؤثرون عادة تطبيقات تحرير الفيديو والصور مثل CapCut أو VN Video Editor لإنشاء مقاطع قصيرة مع تأثيرات جذابة، وSnapseed، وبالتالي من المهم جداً بالنسبة إلى السياح، استخدام هذه التطبيقات، لتوفير محتوى جذاب.

أضف إلى ذلك، يوفر تطبيق Prequel فلاتر مميزة تضفي أجواء شتوية ساحرة على المحتوى. ومن ثم، عند الانتقال إلى نشر المحتوى، ولمتابعة التفاعل، يمكن الاستعانة بتطبيق Later أو Planoly، إضافة إلى Canva لتصميم صور وقصص جذابة. وباستخدام هذه الأدوات بشكل متكامل، تتحول رحلتك من مجرد سفر إلى تجربة رقمية متكاملة تُنتج محتوى ملفتاً وجاذباً للمتابعين.

المسار الرقمي

لم يعد اكتشاف المدن، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة يقتصر على التجول بين الشوارع والأسواق، بل أصبح تجربة رقمية متكاملة يمكن تحويلها إلى محتوى جذاب واحترافي. وهنا تأتي أهمية الخريطة الرقمية لمسار المؤثر، التي توفر لكل مسافر دليلاً تفاعلياً يحدد أفضل مواقع التصوير في المدينة، فعلى سبيل المثال، يمكن البدء بالرحلة من أسواق الكريسماس، مروراً بالشوارع المضيئة، وصولاً إلى المواقع الأقل ازدحاماً التي تمنح الصور والفيديوهات لمسة مميزة وفريدة.

ومن أجل الحصول على عدد أكبر من المتفاعلين، ينصح الخبراء الرقميين، باستخدام QR Code مخصص للوصول مباشرة إلى هذه الخريطة، حيث تحتوي على توصيات عملية لكل نقطة تصوير، مثل أفضل زاوية لالتقاط لقطة معينة، نوع المحتوى المناسب سواء كانت صورة ثابتة أو فيديو قصير أو Reel، وأفضل توقيت للتصوير لضمان الحصول على إضاءة مثالية وأجواء خلّابة. من خلال هذه الخريطة، يصبح بإمكان أي مسافر أن يتنقل بين أماكن المدينة بطريقة منظمة.

جذب الإعلانات

من المهم بالنسبة إلى السياح، السعي إلى جذب الإعلانات خلال رحلات سياحة يقومون بها، حتى يصبح السائح من المؤثرين، ومن المهم في البداية وضع خطة من عدة نقاط لجذب الإعلانات بعد نشر الصور والقصص عن الرحلة السياحية، ومن ضمنها:

1 - من المهم تحديد الجمهور بدقة: قبل أي شيء، من المهم التفكير بما يسعد الجمهور. فعلى سبيل المثال، هل يريد الجمهور رؤية أسواق الميلاد؟ أو يريد مثلا رؤية أماكن التسوق؟ أو المطاعم؟ تحديد الجمهور ووضع قصة ملائمة لكل جزء من الجمهور.

2 - من المهم أيضا تحديد الفئات العمرية، وتحديد أيضاً شركات الإعلانات التي تناسب هذه الفئات العمرية. الشباب يحبذون الإعلانات التي تخص الطعام، والأدوات الرقمية، فيما كبار السن يفضلون رؤية إعلانات تخص القضايا الاستشفائية. وبالتالي من المهم، تحديد الفئات العمرية وربطها بالإعلانات المستهدفة.

3 - من المهم اختبار العلامات التجارية المناسبة والتواصل معها: من المهم تحديد الفنادق، المقاهي، المطاعم، الأسواق، أو متاجر الهدايا التي تناسب المحتوى، والتواصل معهم بالبريد الإلكتروني، أو عبر رسائل المنصات الاجتماعية، وتعريفهم بالمحتوى، لجذب الإعلانات.

التركيز على ليلة رأس السنة

حتى تصبح مؤثراً فعالاً على شبكات التواصل الاجتماعي، من المهم التركيز على ليلة رأس السنة خلال الرحلة السياحية. إذ إن ليلة رأس السنة تمثل فرصة ذهبية لأي سائح يريد أن يحول رحلته إلى محتوى مؤثر يجذب الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المهم الاستعداد والتخطيط المسبق لكل لحظة، ولكيفية التقاط الصور. كما من المهم أيضاً بتوثيق لحظات الاستعداد والانطلاق، مثل وصولك للفندق أو التنقل إلى أول موقع احتفالي، مع صور أو فيديوهات قصيرة تعكس الإثارة والتوقع.

ومع اقتراب المساء، تصبح الأضواء والمشاهد الليلية محور الاهتمام، من المهم تصوير شوارع المدينة المضيئة، الزينة الاحتفالية، والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى الألعاب النارية. والأهم هو إضفاء لمستك الشخصية على كل لقطة، سواء من خلال تعابيرك، تفاعلك مع الآخرين، أو لمسات صغيرة تظهر أسلوبك الفريد، فهذا ما يجعل المحتوى مختلفاً ويزيد فرص انتشار المنشورات والتفاعل معها.