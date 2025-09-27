أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن بداية العام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأميركية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً واسعة على واردات بلاده من عدد من الشركاء التجاريين. وأشار تقرير البنك الأسبوعي، إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق في 2 إبريل/نيسان الماضي، والتي شملت رسوماً لا تقل عن 10 % على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية.

وذكر التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشاً في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ إبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعاً أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعاً مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، مستنداً في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل.

ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطاً تصديرياً قوياً يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 6 % خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 % في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية.

كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 % خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشراً مهماً لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل. ويعتبر مؤشر "داو جونز للنقل" في الولايات المتحدة مرجعاً رئيسياً في هذا المجال، إذ يضم مجموعة من الشركات المرتبطة بصناعات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى السكك الحديدية وخدمات التوصيل، والتي يعكس أداؤها التوقعات المرتبطة بحركة الصادرات العالمية.

وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافياً ملموساً ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجدداً. وبيّن التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعاً في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، يمكن تفسير هذا التباين بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأميركية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأميركية. وأوضح في هذا الصدد أن إنهاء الإدارة الأميركية لجولات التفاوض مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، أسهم بشكل واضح في تقليص حالة عدم اليقين وخفض احتمالات توسيع نطاق التعرفات الجمركية.

وفي المقابل، بيّن التقرير أن معظم الاقتصادات العالمية تتجه نحو تعزيز التكامل التجاري عبر اتفاقيات متعددة الأطراف، مما يقلل من التأثير السلبي للسياسات الحمائية ويعزز استقرار النظام التجاري العالمي. وأما في ما يخص المحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعماً إضافياً لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.25 % بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي السياق ذاته، أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024، ليستقر عند مستوى 2 %.

وأكد التقرير أن أسعار الفائدة تعد عاملاً حاسماً في دعم الاستثمارات وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وهما ركيزتان أساسيتان في حركة التجارة العالمية، ولا سيما في ظل ما تمثله الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من وزن اقتصادي مشترك يبلغ نحو 40 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

التطورات الرئيسية في حرب ترامب التجارية

اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.

وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية وفقاً لوكالة رويترز:

أول فبراير/ شباط - فرض ترامب رسوماً جمركية 25 % على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا و10 % على السلع الواردة من الصين، مطالباً بمنع تدفق مادة الفنتانيل والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

3 فبراير/ شباط - علق ترامب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يوماً مقابل تنازلات تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.

10 فبراير/ شباط - رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 %.

3 مارس /آذار - قال ترامب إن رسوماً جمركية 25 % على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي الرابع من مارس /آذار وزاد الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع البضائع الصينية لتصل إلى 20 %.

6 مارس/ آذار - ترامب يعفي السلع المستوردة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر، بموجب اتفاقية تجارة حرة لأميركا الشمالية.

26 مارس /آذار - ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.

2 إبريل/ نيسان - ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية 10 % على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من الدول.

9 إبريل/ نيسان - ترامب يعلق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 % سارية على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 % من 104 التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية إلى 145 %.

9 مايو /أيار - أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10 % على الصادرات البريطانية وتخفيض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.

12 مايو/ أيار - اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المضادة مؤقتاً. وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30 %، بينما ستخفض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية إلى 10 % من 125.

23 مايو /أيار - حذر ترامب شركة آبل من أنها ستواجه رسوماً جمركية 25 % على الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة إذا قامت بتصنيعها في الخارج.

29 مايو /أيار - أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلقت حكم محكمة أدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة.

3 يونيو/ حزيران - وقع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 %.

3 يوليو/ تموز - قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 20 % على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوماً تبلغ 40 %.

7 يوليو/ تموز - كتب ترامب على منصة تروث سوشال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلنتْ في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس آب. أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة قال فيها إنه سيفرض رسوماً جمركية بين 25 و40 %.

10 يوليو/ تموز - قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 35 % على الواردات الكندية في أغسطس آب وتخطط لفرض رسوم موحدة 15 أو 20 % على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

15 يوليو/ تموز - قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 19 % على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاقية جديدة.

22 يوليو /تموز - أبرم ترامب اتفاقاً تجارياً مع اليابان من شأنه تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15 %.

27 يوليو/ تموز - توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فرضت بموجبه رسوماً جمركية 15 % على معظم سلع التكتل.

28 يوليو /تموز - قال ترامب إن معظم الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون لإبرام اتفاقات تجارية منفصلة سيواجهون قريباً رسوماً جمركية بين 15 و 20 %.

30 يوليو/ تموز - قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 25 % على السلع المستوردة من الهند، و50 % على معظم السلع البرازيلية، مع فرض رسوم أقل على قطاعات مثل الطائرات والطاقة ومنتجات عصير البرتقال.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً مع كوريا الجنوبية يقضي بخفض الرسوم المقررة إلى 15 %.

وأضاف ترامب أن رسوماً جمركية 50 % على الأنابيب والأسلاك المصنوعة من النحاس ستدخل حيز التنفيذ أيضاً في أول أغسطس/ آب.

31 يوليو/ تموز - وقع ترامب أمراً تنفيذياً من شأنه فرض رسوم جمركية بين 10 و41 % على 69 شريكاً تجارياً قبيل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاقات تجارية.

وأصدر ترامب أمراً منفصلاً برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية، الخاضعة للرسوم المتعلقة بالفنتانيل، إلى 35 % ارتفاعاً من 25 % سابقاً.

ومنح ترامب المكسيك إعفاء 90 يوماً من الرسوم الجمركية الأعلى البالغة 30 % على كثير من السلع، لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.

6 أغسطس/ آب - فرض ترامب رسوماً جمركية إضافية 25 % على السلع الواردة من الهند، إذ اتهمها باستيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

7 أغسطس/ آب - فرض ترامب رسوماً جمركية أعلى على الواردات من عشرات الدول، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند إلى البحث عن اتفاق أفضل.

11 أغسطس/ آب - مدد ترامب الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً إضافية، متوقفاً عن فرض رسوم جمركية تزيد على مئة في المئة حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية قراراً بتعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية.

21 أغسطس/ آب - أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية تم بموجبها تحديد الرسوم الجمركية عند 15 % على معظم السلع المستوردة من أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت واشنطن بخفض الرسوم الحالية البالغة 27.5 % على السيارات وقطع غيار السيارات، بشرط أن تلتزم بروكسل بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.

25 سبتمبر/ أيلول - كشف ترامب عن رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة مئة في المئة على الأدوية التي تحمل علامات تجارية ورسوم جمركية بنسبة 25 % على الشاحنات الثقيلة. وستدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر /تشرين الأول.

(قنا، رويترز، العربي الجديد)