كيف تتأثر محطات وقود أميركية بعقوبات إدارة ترامب على "لوك أويل"؟

- تأثير العقوبات على "لوك أويل": فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "لوك أويل"، مما أثر على أصولها الخارجية ومحطات الوقود في الولايات المتحدة، حيث أبدت البنوك وشركات بطاقات الائتمان قلقها من التعامل معها، مما أدى إلى قبول بعضها الدفع النقدي فقط. - تحديات مشغلي محطات "لوك أويل": اجتمع مشغلو المحطات في نيوجيرسي للتعبير عن قلقهم بشأن مستقبل أعمالهم، خاصة مع مقاطعات مدعومة من سلطات الولاية وتوقف بعض بطاقات الائتمان عن العمل. - التغيرات في العمليات المالية والتوريد: توقفت التحويلات المالية الإلكترونية، وبدأت "لوك أويل" في إصدار المدفوعات عبر الشيكات، واتجهت إلى "غيل إنرجي" لتزويدها بالوقود بعد انتهاء علاقتها مع "فيليبس 66".

امتدت تداعيات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل أسابيع عدّة، على عملاقَي النفط الروسي "لوك أويل" و"روس نفط"، إلى الأراضي الأميركية نفسها، بعدما وجد مشغلو محطات الوقود التي تحمل علامة "لوك أويل" أنفسهم عالقين في قلب هذه الفوضى.

وقد طاولت العقوبات الأصول الخارجية للشركة بما في ذلك حقلاً نفطياً في العراق وأكبر مصفاة للبترول في بلغاريا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الإعلام الأميركي عن وصول تداعياتها إلى الولايات المتحدة.

وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، يوم السبت، فإنّ أصحاب محطات الوقود التي تحمل علامة "لوك أويل" بدأوا يشكون من تأثير العقوبات مؤخراً. وبالرغم من قرار البيت الأبيض إعفاء أعمال المحطات من العقوبات مؤخراً، إلّا أن البنوك وشركات بطاقات الائتمان أبدت قلقاً بالغاً من نشاط تلك المحطات، ما دفع بعضها على قبول الدفع النقدي فقط.

وقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على قطاع النفط الروسي بما في ذلك تعاملات "لوك أويل" الخارجية بهدف حرمان موسكو من عائدات العملة الصعبة وإجبارها على الانخراط في الجهود الرامية بوقف الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالى أربع سنوات.

ويشير التقرير إلى اجتماع نظمه مشغلو المحطات المعنية بمدينة نيوجيرسي الشهر الماضي وشارك فيه نحو 200 منهم، ليعربوا عن قلقهم من المصير الذي قد يواجه أعمالهم إذا فشلت "لوك أويل" ببيع أنشطتها في الولايات المتحدة بحلول إبريل/نيسان المقبل.

دخلت "لوك أويل" السوق الأميركية عام 2000 عندما اشترت شركة "غيتي بتروليوم ماركتينغ"، في أول عملية استحواذ تقوم بها شركة روسية على شركة أميركية مدرجة في البورصة.

وبعد أربع سنوات، استحوذت الشركة على مجموعة من محطات "موبيل" من "كونوكو فيليبس" وأعادت تسميتها، وكانت هذه المحطات موزعة في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، وفي مرحلة ما، امتلكت الشركة أكثر من ألف موقع، لكنها قلّصت هذا العدد تدريجياً إلى أقل من 200 محطة حالياً.

وعادةً ما يوقّع أصحاب الامتياز عقوداً لمدة ثلاث سنوات مع "لوك أويل أميركا الشمالية"، يدفعون بموجبها إيجاراً شهرياً وضرائب عقارية عن محطاتهم، بينما توفّر لهم الشركة الوقود إضافة إلى تمويل قصير الأجل.

وأصبح اسم "لوك أويل" عبئاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

عام 2022. ففي أعقاب ذلك مباشرة، واجهت محطاتها في نيوجيرسي مقاطعات حظيت بدعم سلطات الولاية، كما توقفت بعض بطاقات الائتمان التي يستخدمها عملاء الأساطيل عن العمل في هذه المحطات.

وتفاقمت الأوضاع بالنسبة لأصحاب الامتياز مع الجولة الأخيرة من العقوبات. فقد قطعت شركة "بي سي بي بانكورب" علاقاتها مع "لوك أويل"، ما أدى إلى تجميد عائدات المدفوعات التي تجري عبر بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً، كما توقفت بطاقات "أميركان إكسبريس" لفترة وجيزة عن العمل عند المضخات لأسباب غير واضحة وغير مرتبطة مباشرة. وتعمل الشركة حالياً مع مصرفين إقليميَين صغيرَين، هما "أوشن فيرست بنك" و"بارك بانكورب" لمعالجة المعاملات.

كما انتهت علاقات "لوك أويل" مع عملاق التكرير "فيليبس 66"، واتّجهت إلى الموزّع المحلي في نيوجيرسي "غيل إنرجي" لتزويدها بالوقود، ورفضت "فيليبس 66" التعليق.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار ممثلو "لوك أويل أميركا الشمالية" عدداً من المحطات للمطالبة بسداد الأرصدة المستحقة على قروض الوقود، بحسب موظفين عدّة في محطات الوقود.

كما أفاد العاملون بتوقف التحويلات المالية الإلكترونية من "لوك أويل"، التي تتولى إدارة الإيرادات وخصم النفقات قبل دفع المستحقات لأصحاب الامتياز. وبدلاً من ذلك، بدأت الشركة في إصدار المدفوعات عبر الشيكات، وفقاً للموظفين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة تفاصيل مالية خاصة.

وتتشابه وضعية "لوك أويل" إلى حدٍ ما مع وضع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا"، التي كانت وحدتها "سيتغو بتروليوم" تزوّد عدة آلاف من محطات الوقود ذات العلامة التجارية في أنحاء الولايات المتحدة. وبعد فرض العقوبات الأميركية عام 2019، سمحت الجهات التنظيمية لـ"سيتغو" بمواصلة العمل تحت إدارة مجلس مُعيَّن من الولايات المتحدة، ولا يزال علم "سيتغو" مرفوعاً فوق محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.