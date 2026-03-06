- شهدت منطقة الخليج هجمات إيرانية استهدفت منشآت تكنولوجية أمريكية، مما يعقد خطط دول الخليج لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، ويبرز هشاشة هذه المنشآت أمام الهجمات الجوية. - تعرضت منشآت أمازون في الإمارات والبحرين لهجمات بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تعطيل خدماتها، وأوصت الشركة بنقل أعباء العمل إلى مناطق أخرى رغم التعقيدات. - تزايدت أهمية مراكز البيانات في الخليج، لكن الهجمات الأخيرة أظهرت أنها أهداف سهلة، مما يثير تحديات في جذب الكوادر الأجنبية لمشاريع ضخمة مثل "ستارغيت".

تنوعت الأهداف التي طاولتها الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج على مدى الأسبوع الماضي مع سعي إيران لتوسيع الصراع رداً على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. من بين هذه الأهداف منشآت متطورة مملوكة لشركات التكنولوجيا الأميركية، خاصة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وهو ما يعقّد طموحات دول الخليج لبناء منشآت ضخمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة بمليارات الدولارات، حسب تقرير لـ"فايننشال تايمز" اليوم الجمعة.

وتسلّط الهجمات بالمسيّرات التي استهدفت هذا الأسبوع منشآت تابعة لشركة خدمات أمازون ويب في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين الضوء على هشاشة مرافق الحوسبة السحابية، التي تُعدّ رمزاً بارزاً لقوة التكنولوجيا الأميركية في المنطقة ويصعب الدفاع عنها ضد الهجمات الجوية.

وقالت وكالة فارس للأنباء، وهي وسيلة إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إن إيران استهدفت منشآت تابعة لشركتَي أمازون ومايكروسوفت في ضربات بالطائرات المسيّرة نُفذت مؤخراً.

ويرى خبراء أن منشآت أمازون كانت على الأرجح هدفاً للهجمات الإيرانية، في حين قالت مايكروسوفت إنها لم تسجل أي انقطاع في خدماتها في المنطقة. وتُعد هذه الضربات، بحسب التقديرات، أول هجوم عسكري في العالم يستهدف شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأميركية.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثير مثبِّط على خطط الإمارات والسعودية لإنفاق مليارات الدولارات على بنية تحتية محلية للذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، وهي ركيزة أساسية في جهود الدول الغنية بالنفط لتنويع اقتصاداتها.

وتنقل "فايننشال تايمز" عن مات بيرل، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث: "الإيرانيون ينظرون إلى مراكز البيانات باعتبارها جزءاً من الصراع"، وأضاف: "هذه إحدى الطرق لإحداث تأثيرالحوسبة السحابية فعلي في المنطقة".

وعملت وحدة تابعة لأمازون لعدة أيام على استعادة خدماتها في البحرين والإمارات، بعد أن تسببت الهجمات على مراكز البيانات في تعطيل خدمات في أنحاء المنطقة، ما أثّر في تطبيقات استهلاكية بينها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أن منشأتين لها في الإمارات تعرضتا "لضربات مباشرة" بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى تعطّل منطقتَين من أصل ثلاث مناطق توافر للخدمة، وهي منظومات صُممت لضمان استمرار الخدمات في حال وقوع أعطال.

كما تأثر مركز بيانات تابع للشركة في البحرين بهجوم وقع بالقرب منه، إذ تدير أمازون ثلاث منشآت لها في البحرين.

وقالت الشركة لعملائها: "حتى ونحن نعمل على استعادة هذه المنشآت، فإن استمرار الصراع في المنطقة يعني أن بيئة التشغيل الأوسع في الشرق الأوسط تبقى غير قابلة للتنبؤ"، وأضافت: "نوصي بشدة العملاء الذين يشغّلون أعباء عملهم في الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات الآن لنقلها إلى مناطق أخرى تابعة لخدمات أمازون ويب".

غير أن نقل أعباء العمل التقنية قد يكون معقداً ومكلفاً لعملاء شركات الحوسبة السحابية العملاقة، خاصة إذا كان الأمر يتطلب نقل بيانات حساسة عبر الحدود.

وقال عدد من محللي الدفاع والتكنولوجيا إن الهجمات على مراكز البيانات تبدو متعمدة وتشكل جزءاً من نمط من الضربات الإيرانية على بنى تحتية مدنية تشمل المطارات ومنشآت الطاقة والموانئ.

وامتنعت شركتا غوغل ومايكروسوفت، وهما المزودان الأميركيان الآخران الرئيسيان لخدمات الحوسبة السحابية، عن التعليق بشأن الإجراءات التي تتخذانها رداً على تصاعد الصراع في المنطقة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت الشهر الماضي فقط أنها تعتزم افتتاح منشأة جديدة لخدمة أزور للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام الجاري، لخدمة عملاء من بينهم شركة أكوا باور لمرافق الطاقة وشركة القدية للاستثمار، إحدى أبرز المشاريع العملاقة في المملكة.

وقال أوين روجرز، مدير الأبحاث الأول للحوسبة السحابية في معهد أب تايم، وهو مؤسسة استشارية متخصصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إنه يعتقد أن الهجوم على منشآت أمازون هو المرة الأولى التي يستهدف فيها مركز بيانات تابع لشركة تكنولوجيا أميركية كبرى في عملية عسكرية.

وقال سام وينتر-ليفي، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنّ مراكز البيانات في المنطقة تزداد أهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها مع سعي دول الخليج إلى التحول إلى مراكز رئيسية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هجمات الطائرات المسيّرة أظهرت أن هذه المنشآت قد تكون "أهدافاً سهلة"، نظراً لوجود عناصر مميزة مثل وحدات التبريد والمولدات العاملة بالديزل والتوربينات الغازية. وقال: "هي منشآت مترامية، وإذا عطّلت بعض وحدات التبريد يمكن أن تتوقف بالكامل عن العمل".

وكانت شركتا هيومين في السعودية وجي 42 في الإمارات، وهما مجموعتان مدعومتان من الدولة تعملان في مجال الذكاء الاصطناعي، قد التزمتا بتمويل مجمعات ضخمة من مراكز البيانات في المنطقة، ووقّعتا صفقات كبيرة مع شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت، كما تبني الإمارات أحد مجمعات مشروع ستارغيت الضخم التابع لشركة أوبن إيه آي في أبوظبي.

وقال خبير مخضرم في صناعة التكنولوجيا الأميركية يقيم حالياً في الخليج إن الإمارات قد تظل راغبة في تمويل مشروع "ستارغيت"، لكن الصراع قد يجعل من الصعب جذب المهندسين والكوادر الأجنبية اللازمة لبناء هذه المشاريع.

وشبّه مشروع أوبن إيه آي بمصانع تصنيع الرقائق الضخمة التي تبنيها شركة إنتل في إسرائيل، والتي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية وتحيط بها أنظمة دفاع جوي. وقال: "يجب إدخال الحماية في تصميم المشروع منذ البداية، فهذا شرط أساسي لمشروع بحجم وتكلفة ستارغيت".