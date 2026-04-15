كيف أثرت الحرب في المنطقة بأسعار الهواتف الذكية؟

- شهدت سوق الهواتف الذكية العالمية تراجعاً بنسبة 4.1% في الشحنات خلال الربع الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن أزمة المكونات والتوترات الجيوسياسية. - تأثرت تكاليف الإنتاج والشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعقيد سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة الأسعار النهائية للهواتف الذكية. - لجأت الشركات إلى التركيز على الهواتف الفاخرة، حيث أظهرت آبل وسامسونغ قدرة على التكيف، بينما تكبدت الشركات الأصغر خسائر، مع توقع استمرار الضغوط حتى عام 2027.

سجلت سوق الهواتف الذكية العالمية تحولات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، مع انتقال تداعيات الحرب في المنطقة من أسواق الطاقة إلى قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، اليوم الأربعاء، أن الشحنات العالمية للهواتف الذكية انخفضت بنسبة 4.1% خلال الربع الأول من عام 2026، في أول تراجع منذ عام 2023، وهو ما ربطته المؤسسة بارتفاع التكاليف الناتج من أزمة المكونات والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب. وتشير البيانات إلى أن سوق الهواتف الذكية في الصين، أكبر سوق عالمي، سجل تراجعاً بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفضت الشحنات من 71.4 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 69 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أن شركة هواوي تصدرت السوق بشحنات بلغت 13.7 مليون وحدة وبحصة 19.8%، تلتها آبل بـ13.1 مليون وحدة، فيما سجلت الأخيرة أعلى معدل نمو بين الشركات الكبرى بنسبة 33.3%. وفي المقابل، تراجعت شحنات شركات الفئة المتوسطة مثل أوبو بنسبة 8.5%، كذلك انخفضت شحنات الشركات الأخرى بنسبة حادة بلغت 31.7%. وقال مدير الأبحاث الأول في قطاع الأجهزة لدى IDC آسيا والمحيط الهادئ، ويل وونغ: "سوق الهواتف الذكية في الصين يدخل مرحلة تصبح فيها الربحية أكثر أهمية من نمو الشحنات"، مضيفاً أن الشركات "تقلص تعرضها للفئات منخفضة السعر وتركز على الأجهزة الفاخرة لتعويض ارتفاع التكاليف وحماية هوامش الربح".

وتكشف البيانات أن الحرب لم تؤد فقط إلى رفع الأسعار، بل ساهمت في تقليص حجم السوق نفسه، وهو ما يعد مؤشراً مباشراً على انتقال العبء إلى المستهلك النهائي. كذلك تؤكد البيانات أن الحرب رفعت تكاليف الإنتاج عبر ثلاث قنوات رئيسية، تشمل الطاقة، والمكونات الإلكترونية، وسلاسل الإمداد. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، خصوصاً مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات التجارية في العالم. كذلك ساهمت التوترات الجيوسياسية في تعقيد سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخير الشحنات ورفع التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما انعكس في النهاية على السعر النهائي للهواتف الذكية في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، لجأت الشركات المصنعة إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها للتكيف مع هذه الظروف، حيث بدأت في تقليص إنتاج الأجهزة منخفضة الربحية والتركيز على الهواتف الفاخرة. وأوضحت المؤسسة أن السوق يشهد تحولاً من نموذج قائم على زيادة المبيعات إلى نموذج يركز على حماية الأرباح، في ظل بيئة تضخمية ضاغطة. ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونغ كانت الأكثر قدرة على امتصاص الصدمة، حيث سجلت نمواً في الشحنات رغم تراجع السوق، مستفيدة من قوة سلاسل الإمداد وحجمها الكبير.

في المقابل، تكبدت الشركات الأصغر، خصوصاً تلك التي تعتمد على الفئة الاقتصادية، خسائر أكبر نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع حصتها السوقية بشكل واضح. كذلك ساهمت الأسعار المرتفعة في تغيير سلوك المستهلكين، حيث بات المستخدمون يحتفظون بهواتفهم لفترات أطول بدلاً من استبدالها دورياً، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب الكلي على السوق. وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن الشحنات العالمية تراجعت بنسبة تصل إلى 6% في بعض الأسواق، ما يعكس عمق التأثير الذي أحدثته الحرب على الطلب الاستهلاكي. وتشير التوقعات إلى أن سوق الهواتف الذكية سيواجه ضغوطاً ممتدة حتى عام 2027، في ظل استمرار أزمة المكونات وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن. وتؤكد مؤسسة البيانات الدولية أن الشركات بدأت بالفعل في خفض أهدافها الإنتاجية، مع التركيز على إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.