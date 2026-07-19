كوريا تهرب من توترات هرمز.. 15 ناقلة تعبر البحر الأحمر

- عبرت ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر بأمان، متجهة إلى كوريا الجنوبية، ضمن مسار بديل لتجنب اضطرابات مضيق هرمز، حيث حملت شحنتها من ميناء ينبع السعودي. - أكدت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أن هذا المسار أصبح الخيار الأكثر واقعية لحماية إمدادات الطاقة، رغم المخاطر المحتملة في مضيق باب المندب. - تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على النفط الخام والنافثا من مضيق هرمز، مما يجعل المسار البديل ضرورياً لضمان استقرار إمداداتها الطاقوية.

عبرت ناقلة نفط خام كورية جنوبية البحر الأحمر بأمان، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى كوريا الجنوبية، ضمن المسار البديل الذي اعتمدته سيول لتجاوز الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الناقلة حملت شحنتها من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر، قبل أن تعبر الممر البحري وتتجه نحو الموانئ الكورية. وتعد هذه الناقلة الخامسة عشرة التي تنقل النفط الخام عبر البحر الأحمر منذ تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز أواخر فبراير/شباط الماضي، وفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ولم تكشف الوزارة تفاصيل تحركات السفينة ومسارها أو موعد وصولها، مراعاة للاعتبارات الأمنية. وأوضحت أن ناقلات النفط الكورية الجنوبية التي استخدمت هذا المسار بدأت تصل تباعاً إلى الموانئ المحلية وتفرغ حمولاتها، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات الطاقة وتقليل تداعيات اضطراب الملاحة في الخليج.

وكانت الناقلة الرابعة عشرة قد عبرت البحر الأحمر قبل يومين فقط، بعد تحميل النفط من ميناء ينبع أيضاً، ما يعكس تسارع اعتماد كوريا الجنوبية على هذا المسار. وينقل النفط السعودي إلى ينبع عبر خطوط أنابيب تمتد من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ساحلها الغربي، ما يسمح بتصديره من دون المرور بمضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن الحكومة تعتبر مسار البحر الأحمر "الخيار الأكثر واقعية في الوقت الراهن"، في ظل استمرار عدم الاستقرار في مضيق هرمز. وكان المضيق قد أعيد فتحه عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، قبل أن تتجدد الحرب.

اقتصاد دولي ناقلات تواصل عبور هرمز رغم الهجمات ونقل شحنات قبالة عُمان

وأكدت الوزارة أنها راقبت عبور الناقلة على مدار الساعة، وزودتها بمعلومات آنية حول سلامة الملاحة، مع تشغيل قناة اتصال مباشر بينها وبين شركة الشحن وطاقم السفينة. وشددت على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن وضمان استقرار وصول النفط الخام إلى البلاد.

غير أن المسار البديل لا يخلو من المخاطر، إذ تمر السفن عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في ظل تلويح جماعة الحوثيين بإغلاقه وعرقلة الملاحة فيه. ويعني ذلك أن ناقلات النفط التي تتجنب مضيق هرمز تواجه ممراً آخر شديد الحساسية، يمكن لأي اضطراب فيه أن يهدد حركة الشحن ويرفع تكاليف التأمين والنقل.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لكوريا الجنوبية التي كانت تعتمد قبل الحرب على الشحنات العابرة مضيقَ هرمز في نحو 61% من وارداتها من النفط الخام و54% من وارداتها من النافثا، ما يجعل استمرار إغلاقه تهديداً مباشراً لأمنها الطاقوي.