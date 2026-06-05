كوريا الجنوبية تنوّع مزوديها بالغاز لتقليل اعتمادها على المنطقة

- تسعى كوريا الجنوبية لتقليل اعتمادها على الشرق الأوسط في واردات الغاز الطبيعي المُسال إلى أقل من 18% هذا العام، مقارنة بـ45% في 2022، من خلال تنويع مصادرها. - استثمرت شركة كوجاس في "إل إن جي كندا"، مما يضمن واردات سنوية تبلغ 700 ألف طن لمدة 40 عامًا، كجزء من جهودها لتأمين إمدادات مستقرة. - تواصل كوريا الجنوبية استيراد الغاز من كندا وتخطط لتوسيع استثماراتها في أمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا لتعزيز أمنها الطاقوي.

صرحت رئيسة شركة الغاز الحكومية في كوريا الجنوبية تشوي يون-هيه، بأن سول تسعى جاهدة لتخفيف اعتمادها على المنطقة في تأمين وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات. وأدلت تشوي، الرئيسة التنفيذية لشركة كوجاس، بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس بمناسبة وصول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من كندا عبر مدينة إنتشون، غرب سول، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وقالت تشوي: "من خلال تبني تحول جذري في نموذج واردات الغاز الطبيعي المُسال، أنشأنا سلسلة إمداد مستقرة ومستدامة"، وأضافت أن هذه الجهود من شأنها أن تُسهم في خفض اعتماد كوريا الجنوبية على الشرق الأوسط في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المُسال إلى أقل من 18% هذا العام. وقد بلغت النسبة 45% في عام 2022 و24% في عام 2025.

وفي حين قالت المسؤول الكورية الجنوبية إنه "لا توجد حالياً أي ناقلة غاز طبيعي مُسال كورية جنوبية عالقة في مضيق هرمز"، وأشارت إلى أن استثمار شركة كوجاس في شركة "إل إن جي كندا" يعكس جهود سيئول المستمرة لتنويع واردات الطاقة. وتمتلك كوجاس حالياً حصة 5% في "إل إن جي كندا"، بينما تمتلك شركة شل، وهي شركة نفط عالمية، 40% من الأسهم. ومن بين المستثمرين الرئيسيين الآخرين شركة بتروتشاينا الصينية، وشركة بتروناس الماليزية، وشركة ميتسوبيشي اليابانية.

ومن خلال هذا الاستثمار، ضمنت الشركة الكورية للغاز الطبيعي واردات سنوية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ 700 ألف طن على مدى 40 عاماً. ويُقدّر الطلب السنوي لكوريا الجنوبية على الغاز الطبيعي المُسال بنحو 35 مليون طن.

وتستورد كوريا الجنوبية الغاز الطبيعي المُسال من "إل إن جي كندا" عبر مدينة تونغيونغ الجنوبية منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وقد أعلنت أنها ستواصل جهودها لتأمين واردات الغاز الطبيعي المُسال من مناطق خارج المنطقة، بما في ذلك أستراليا وموزمبيق.

وتعد كوريا الجنوبية من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، وتهدف إلى تعزيز أمنها الطاقوي من خلال تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المنطقة. وتعمل سيول على توسيع استثماراتها في مشاريع الغاز الطبيعي المُسال في أميركا الشمالية وأفريقيا وأستراليا لضمان تدفقات مستقرة من الطاقة على المدى الطويل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)