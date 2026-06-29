- أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة استثمارية بقيمة 1140 مليار دولار لبناء مصانع أشباه الموصلات ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، تعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2025. - يتضمن المشروع بناء أربعة مصانع لأشباه الموصلات بواسطة سامسونغ وإس كيه هاينكس، وإنشاء مراكز بيانات بقدرة 10 غيغاواط بحلول 2035، لتعزيز التفوق التكنولوجي في قطاع أشباه موصلات الذاكرة. - تهدف الاستثمارات إلى تأمين ميزة تنافسية في التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة.

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، الاثنين، خطة ضخمة تتجاوز قيمتها على عشر سنوات 1140 مليار دولار لبناء مصانع متقدّمة لأشباه الموصلات (الرقائق) ومراكز بيانات مخصّصة للذكاء الاصطناعي. ويعادل إجمالي قيمة هذا المشروع البالغ 1800 تريليون وون ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2025 لكوريا الجنوبية التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.

وشدّد الرئيس لي جاي ميونغ، خلال مؤتمر صحافي في سيول عن هذا المشروع الذي يُنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ضرورة أن تؤمّن كوريا الجنوبية "العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أي دولة أخرى". ويشمل المشروع الأول، الذي تبلغ قيمته 800 تريليون وون (519 مليار دولار) على مدة لم تُحدَّد، إقامة أربعة مصانع لأشباه الموصلات، تتولى تشييد اثنين منها شركة سامسونغ العملاقة للإلكترونيات، والاثنين الآخرين منافستها إس كيه هاينكس، إضافة إلى بنى تحتية أخرى، بحسب ما أعلن وزير الصناعة كيم جونغ-كوان في المؤتمر الصحافي نفسه.

أما المشروع الآخر الذي تبلغ قيمته الإجمالية ألف تريليون وون (648 مليار دولار)، فيهدف إلى بناء مراكز بيانات جديدة مخصّصة للذكاء الاصطناعي، بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط بحلول عام 2035، ما سيرفع القدرة الإجمالية للبلاد إلى 18,4 غيغاواط، وفق ما أعلن وزير العلوم باي كيونغ-هون. وهذا ثالث استثمار ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي يُعلن في كوريا الجنوبية في أقل من عام، والأكبر حجماً حتى الآن.

اقتصاد دولي مرشحة الذكاء الاصطناعي لرئاسة حكومة كوريا الجنوبية

وقال كيم وفقاً لوكالة فرانس برس: "سيتيح لنا ذلك الحفاظ على موقع ريادي كاسح في السوق، وعلى تفوّق تكنولوجي مهم في قطاع أشباه موصلات الذاكرة". وستقام المصانع في منطقة هونام جنوب غربي كوريا الجنوبية. وأشار الوزير إلى أن "فترات الحصول على التراخيص والبناء ستُقلَّص بشكل كبير من أجل زيادة القدرات الإنتاجية بسرعة". ويهدف اختيار هذه المنطقة إلى "إرساء قاعدة إنتاجية ثانية" لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية بعد منطقة سيول الكبرى، بحسب ما أوضحته وزارة الصناعة في بيان. وبحسب المحللين، تتمتع هونام بميزة توافر موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، ما سيسمح للشركات المشاركة في هذا المخطط بالوفاء بالتزاماتها في مجال الطاقة الخضراء.

وأكد "وجوب تأمين طاقة إنتاجية ضخمة مسبقا من خلال استثمارات جديدة واسعة النطاق، بما في ذلك في الجنوب الغربي. فقد وصلت المواقع الحالية، التي تتركز في يونجين وبيونجتايك، إلى حدودها القصوى". وذكر مكتب الرئيس أن ممثلين عن شركات أخرى، من بينها إل.جي إلكترونيكس وإتش.دي هيونداي روبوتيكس وشركة الكهرباء الكورية وشركة الموارد المائية الكورية، حضروا أيضاً الفعالية.

خطط استثمارية ضخمة في قطاع الرقائق

وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق من اليوم أن شركتَي سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه غروب الكوريتَين الجنوبيتَين تستعدان لإعلان خطط استثمار ما يصل إلى 2000 تريليون وون (1.3 تريليون دولار) في كوريا الجنوبية خلال السنوات العشر المقبلة في صناعة الرقائق. وذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أنه سيتم الكشف عن هذه الخطة الطموحة خلال تقديم قادة الشركتَين لاستراتيجياتهم في القصر الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين.

وفي إطار هذه الخطة من المتوقع بناء كل من سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس التابعة لمجموعة إس.كيه غروب ما بين 4 و5 مصانع أشباه موصلات في منطقة غوانغجو، كما ستقيم سامسونغ منشآت لتغليف الرقائق الإلكترونية في إقليم شونغ شيونغ، في حين ستزيد إس.كيه هاينكس طاقتها الإنتاجية من رقائق إن.أيه.إن.دي في إقليم شونغ شيونغ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا المشروع يأتي في ظل سعى كوريا الجنوبية لتأمين ما وصفه الرئيس بـ"الميزة التنافسية المطلقة" في التكنولوجيا المتقدمة لكي تصبح كوريا الجنوبية قوة صناعية كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي الناشئ. وربما تتضمن الخطط إنشاء مجمع ضخم لإنتاج أشباه الموصلات في منطقة هونام، إذ يتردّد أن الاستثمارات اللازمة لتنفيذه تصل إلى 1 كوادريليون وون (650 مليار دولار) على مدار 10 أعوام.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أمس الأحد، أن سول ستعلن عن مبادرة "المشاريع الضخمة الثلاثة" اليوم الاثنين، خلال اجتماع يعقده الرئيس مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركتَي "سامسونغ إليكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" للإعلان عن سياسات جديدة وخطط استثمارية. وأضاف المتحدث أن شركتي سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس ستعرضان خلال الفعالية خططهما الاستثمارية المرتبطة بالمبادرة. وتصل القيمة السوقية للشركتَين إلى نحو 1.36 تريليون دولار لكل منهما على حدى.

وتنتج سامسونغ ومنافستها الكورية الجنوبية إس.كيه هاينكس حوالى ثلثي إنتاج العالم من رقائق الذاكرة، التي يزداد الطلب عليها حالياً نتيجة ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. وقالت سامسونغ في إبريل/نيسان الماضي، إن أرباح تشغيلها خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بمقدار 8 مرات إلى 57.2 تريليون وون (38 مليار دولار). وفي الربع الأول من عام 2026، بلغت صادرات كوريا الجنوبية نحو 219.9 مليار دولار، مع ارتفاع شحنات أشباه الموصلات بنسبة 139% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 78.5 مليار دولار.

(الدولار= 1542.6 وون كوري جنوبي)

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)