- أكدت كوريا الجنوبية التزامها باتفاق التجارة مع الولايات المتحدة رغم تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الإجراءات الإدارية لازمة لتفعيل الزيادة. - عقدت كوريا الجنوبية اجتماعاً برئاسة مستشار الأمن القومي لمناقشة الردود المناسبة، مع خطط لزيارات وزارية إلى الولايات المتحدة للتشاور. - تهديد ترامب يأتي في سياق انتقاده لتأخر تفعيل الاتفاق، ويشمل زيادة الرسوم على السيارات والخشب والأدوية، مما يعكس استخدامه للرسوم كأداة ضغط في المفاوضات التجارية.

أكدت كوريا الجنوبية التزامها باتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي ترامب برفع الرسوم الجمركية إلى 25%. وقال مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي (البيت الأزرق)، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية ستؤكد التزامها أمام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاق التجارة مع واشنطن، وستتجاوب بهدوء مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على حليفها الآسيوي.

ورأس مستشار الأمن القومي وي سونغ-لاك، ورئيس مكتب الرئيس للشؤون السياسية كيم يونغ-بيوم، اجتماعاً بين الوكالات لمناقشة إجراءات الرد، بعد أن أعلن ترامب بشكل مفاجئ رفع الرسوم الجمركية "المتبادلة" ورسوم السيارات على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%. وقال المتحدث باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ في بيان مكتوب: "ستؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاق للجانب الأميركي". وأشار وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس، إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيصبح نافذاً فقط بعد استكمال الإجراءات الإدارية، مثل نشر إشعار في السجل الاتحادي، مضيفاً أن الحكومة ستتعامل "بهدوء" مع رفع الرسوم الجمركية الذي أعلن عنه ترامب.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية، إن وزير الصناعة كيم جونغ كوان، الموجود حالياً في كندا، سيزور الولايات المتحدة قريبا ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة ستكون في الفترة من 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني. بينما يخطط وزير التجارة ييو هان-كو أيضاً لزيارة الولايات المتحدة قريباً للتشاور مع جاميسون غرير، رئيس مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره مكتب الرئاسة. وقال البيت الأزرق إنه لم يتم إخطاره رسمياً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وعادة ما توافق الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشاريع القوانين فقط عندما يكون من المقرر عقد جلسات عادية أو استثنائية. وتبدأ جلسات نظر مشاريع القوانين التالية في الثالث من فبراير/ شباط. وتوصلت واشنطن وسيول إلى اتفاق إطاري العام الماضي يحدد الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الكورية عند 15%، انخفاضاً من 25%، مما يجعلها على قدم المساواة مع المنافسين اليابانيين.

ودخلت الرسوم البالغة 15% حيز التنفيذ في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيؤثر رفع الرسوم الجمركية بوجه خاص على شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية للسيارات وشركة "كيا" التابعة لها، نظراً لصادراتهما الكبيرة إلى الولايات المتحدة. وانخفض سهما هيونداي وكيا 3.5% و4.8% على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

ترامب يهدد برفع الرسوم على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25%

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية من 15 إلى 25%، منتقداً الهيئة التشريعية في سيول لعدم تفعيل اتفاق تجارة تم التوصل إليه مع واشنطن. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن "الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا تلتزم بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تقر اتفاقنا التجاري التاريخي... فإنني سأرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات والخشب والأدوية وجميع الرسوم المضادة الأخرى من 15% إلى 25%". وصرّح ترامب قائلاً: "اتفاقياتنا التجارية بالغة الأهمية لأميركا. لقد تحركنا بجدية في كل من هذه الاتفاقيات لخفض التعرفة الجمركية بما يتماشى مع الصفقات المتفق عليها"، وأضاف: "نحن، بطبيعة الحال، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يفعلوا الشيء نفسه".

ولم يتضح بعد متى ستدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ أو ما الذي دفع ترامب لاتخاذ هذا القرار الآن. ويعد هذا التهديد تذكيراً بأن دراما الرسوم الجمركية التي أطلق العنان لها ترامب العام الماضي، من المرجح أن تتكرر مراراً هذا العام. وقد يجد الاقتصاد العالمي والناخبون الأميركيون أن هيكل التجارة العالمية سيخضع باستمرار للاضطراب والمفاوضات الجديدة، في ظل سعي ترامب المسبق لفرض رسوم جمركية بهدف إخضاع الدول الأخرى لإرادته.

وفي الأسبوع الماضي فقط، هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية ما لم تحصل الولايات المتحدة على السيطرة على غرينلاند، لكنه تراجع عن إنذاره بعد اجتماعات في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا. كما قال ترامب يوم السبت، إنه سيفرض ضريبة بنسبة 100% على البضائع القادمة من كندا إذا مضت قدماً في خططها لتعزيز التجارة مع الصين.

وبالرغم من تفاخر ترامب بأطره التجارية، باعتبارها وسيلة لجذب استثمارات جديدة إلى الولايات المتحدة، فإن العديد من صفقاته التي روّج لها بشدة لم يتم الانتهاء منها بعد؛ إذ لم يوافق البرلمان الأوروبي بعد على اتفاقية تجارية دفع بها ترامب، والتي من شأنها فرض ضريبة بنسبة 15% على غالبية السلع المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. وتستعد الولايات المتحدة هذا العام لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيتها التجارية المعدلة لعام 2020 مع كندا والمكسيك.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)