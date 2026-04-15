كوريا الجنوبية تؤمّن استيراد 270 مليون برميل نفط من 4 دول

أعلن مسؤول رفيع المستوى في سيول، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية أمّنت إمدادات تزيد عن 270 مليون برميل من النفط الخام عبر طرق لم تتأثر بالحصار الأميركي لمضيق هرمز. وقال مدير مكتب الرئيس في العاصمة الكورية الجنوبية كانغ هون سيك: "أُبلغ الشعب بأن زياراتي لأربع دول أسفرت عن تأمين استيراد 273 مليون برميل من النفط الخام بحلول نهاية هذا العام".

وأوضح كانغ بعد عودته من جولة في كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات كوريا الجنوبية من النفط لأكثر من ثلاثة أشهر. ومثل العديد من الاقتصادات الآسيوية، واجهت كوريا الجنوبية مخاطر متزايدة على إمداداتها من الطاقة منذ الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/ شباط، والتي ردّت عليها طهران بخطوات انتقامية شملت إغلاق المضيق بصورة شبه تامة. وأشار كانغ إلى أن نحو 60% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العام الماضي مرّت عبر هذا الممر المائي الذي بدأت الولايات المتحدة حصاره هذا الأسبوع.

وقال إنّ سيول حصلت أيضاً على 2,1 مليون طن إضافية من النفتا، وهي مادة مشتقة من النفط تُستخدم في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية. وأضاف كانغ أن هذا الرقم "يعادل تقريباً واردات شهر واحد بناء على حجم الواردات في العام الماضي". وتابع قائلاً إن إمدادات هاتين المادتين "ستساهم بالتالي بشكل مباشر وملموس في استقرار العرض والطلب المحليين". وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية، كيم جونغ كوان، الأحد الماضي، إن سيول على وشك تأمين إمدادات النفط الخام من كازاخستان، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن مصادر طاقة بديلة في ظل الحرب في المنطقة.

وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية: "أُحرِز تقدم كبير، لذا من المفترض أن نتمكن من إعلان الكميات والتفاصيل المحددة في أوائل الأسبوع المقبل". والتقى وزير المالية كو يون تشول بسفراء من دول الخليج في وقت سابق من الشهر الجاري، لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية بالقرب من مضيق هرمز مع تعطل حركة الملاحة. وقالت الوزارة وقتها في بيان، إن كو طلب من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع ضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية وضمان سلامة السفن الكورية وطواقمها بالقرب من المضيق الحيوي.

(فرانس برس، العربي الجديد)