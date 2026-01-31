- اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة "خنق" الاقتصاد الكوبي عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، مما أثار غضب الحكومة الكوبية. - نص الأمر التنفيذي الأميركي على فرض رسوم إضافية على الدول الموردة للنفط لكوبا، واعتبر كوبا تهديداً للأمن القومي الأميركي، مما أثار تنديد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز. - تواجه كوبا أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الموارد الأساسية، بينما تستمر المكسيك في تزويدها بالنفط، وتندد فنزويلا بالإجراءات الأميركية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك.

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بالسعي إلى "خنق" اقتصاد كوبا غداة توقيعه أمراً تنفيذياً يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لهافانا. ولم يحدد ترامب في أمره التنفيذي نسبة الرسوم الجمركية أو الدول المستهدفة، تاركاً القرار لوزير التجارة. كانت كوبا الخاضعة لحصار أميركي منذ عام 1962، تتلقى حتى وقت قريب معظم نفطها من فنزويلا.

ولكن منذ إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن ترامب السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي وتعهد بوقف شحنات النفط إلى كوبا. وهدد الرئيس الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً "أقترح بشدة أن يعقدوا صفقة، قبل فوات الأوان". ولم تكشف الولايات المتحدة عن نوع الصفقة التي تسعى إليها مع حكومة هافانا. والجمعة قال دياز كانيل على منصة إكس: "تحت ذريعة كاذبة باطلة.. يعتزم الرئيس ترامب خنق الاقتصاد الكوبي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط لكوبا بقرار سيادي".

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قد رد مساء الخميس، على إكس قائلاً: "إننا نندد أمام العالم بهذا العمل العدواني الوحشي ضد كوبا وشعبها الخاضع منذ أكثر من 65 عاماً لأطول حصار اقتصادي وأقساهُ فرض في التاريخ على أمة بأكملها، ويواجه الآن تهديدات بإخضاعه لظروف معيشية شديدة القسوة". وأدان رودريغيز "تصعيداً جديداً" ضد بلاده حاملاً على "قائمة طويلة من الأكاذيب الرامية إلى تقديم كوبا على أنها تهديد، وهي ليست كذلك".

وتابع أن "التهديد الوحيد للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير الضارّ الوحيد، هو ذلك الذي تمارسه حكومة الولايات المتحدة على أمم قارتنا الأميركية وشعوبها... (عن طريق) الابتزاز والإكراه". ونص الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على فرض رسوم إضافية على أي دولة أجنبية "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر". ويستند الأمر التنفيذي إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، معتبراً الحكومة الكوبية "تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأميركي. وتنظر المحكمة العليا في طعون ضد رسوم أخرى تم تفعليها بموجب ذلك القانون.

تنديد فنزويلي ومكسيكي بالإجراءات الأميركية ضد كوبا

ومع إعلانه حالة "طوارئ وطنية" تتعلق بكوبا، أدلى ترامب بتصريحات مماثلة لتلك التي أدلى بها ضد فنزويلا، مثل تقديم الدعم لدول معادية للولايات المتحدة. وجاء في الأمر التنفيذي أن النظام في كوبا "يتحالف مع دول معادية ومجموعات إرهابية عابرة للحدود وجهات خبيثة معادية للولايات المتحدة، ويقدم لها الدعم"، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وحماس وحزب الله.

وتأتي هذه الضغوط فيما تواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتسم بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى 20 ساعة في اليوم ونقص في الغذاء والدواء. لكن دولة أميركية لاتينية أخرى هي المكسيك ما زالت تواصل تزويد كوبا بالنفط. ولم تنفِ الرئيسة كلاوديا شينباوم في وقت سابق من هذا الأسبوع تقارير تفيد بأنها أوقفت شحنات النفط إلى هافانا، ولم تؤكدها. لكنها قالت إن المكسيك "ستواصل إظهار التضامن" مع كوبا.

ونددت فنزويلا بالإجراءات الأميركية المحتملة بحق كوبا، واعتبرت الخارجية الفنزويلية الأمر التنفيذي الأميركي بمثابة "إجراءات عقابية ضد الدول التي تقرر الحفاظ على علاقات تجارية مشروعة مع جمهورية كوبا". وأعربت كاراكاس عن "تضامنها مع الشعب الكوبي"، مطالبة "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن اعتداءات من هذا النوع". بدورها، حذّرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم من أن فرض واشنطن رسوماً تجارية على الدول التي توفر شحنات من النفط لكوبا، ينذر بـ"أزمة إنسانية واسعة النطاق، تؤثر بشكل مباشر على المستشفيات وإمدادات الغذاء وخدمات أساسية أخرى للشعب الكوبي".

(فرانس برس)