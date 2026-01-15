كهرباء وغاز من الأردن إلى لبنان

- اتفاقية إقليمية لتزويد لبنان بالكهرباء والغاز: وقع الأردن ولبنان اتفاقية لتزويد لبنان بالكهرباء والغاز عبر سوريا، مع التركيز على إصلاح شبكات الكهرباء وأنابيب الغاز في سوريا ولبنان، بهدف تلبية احتياجات لبنان من الطاقة. - قدرة الأردن على تصدير الكهرباء: يمتلك الأردن فائضًا في توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 45%، مما يتيح له تصدير الكهرباء إلى لبنان، خاصة خلال ساعات النهار، مع إمكانية دعم لبنان بالغاز الطبيعي. - تفعيل الربط الإقليمي للغاز: يتم تفعيل الربط الإقليمي للغاز عبر خط الغاز العربي، مع التركيز على إصلاح البنية التحتية في سوريا ولبنان، وتوريد الغاز مباشرة من مصر إلى لبنان، مع توقع بدء الضخ في 2026.

يترقب اللبنانيون نتائج الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان مع نظيره اللبناني نواف سلام، أمس الأربعاء، لتزويد الجانب اللبناني بالكهرباء والغاز، ضمن ترتيبات يشترك فيها أيضاً الجانب السوري، عبر إصلاح شبكات الكهرباء وأنبوب الغاز داخل كل من الأراضي السورية واللبنانية. وقال حسان إن بلاده ستحاول تزويد اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي خلال هذا العام، وأكد أن أمن واستقرار سورية ضرورة أيضاً، لاستكمال تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً من مشاريع الربط الكهربائي وتزويد الغاز.

وتعقيباً على الخطوة، قال الخبير الأردني في قطاع النفط والغاز هاشم عقل لـ"العربي الجديد"، إن الأردن لديه الجاهزية لتزويد لبنان بشكل أساسي بالكهرباء، مع إمكانية دعمه في مجال الغاز الطبيعي، وذلك في إطار اتفاقيات إقليمية تعود إلى عام 2022 وتم تجديدها وتفعيلها في 2025-2026.

وأضاف أنه رغم أن الأردن يستورد جزءاً كبيراً من احتياجاته من الغاز الطبيعي من مصر، إلا أنه يمتلك قدرة توليدية للكهرباء تفوق الطلب المحلي بنسبة تصل إلى 45% في بعض الأوقات، ما يتيح تصدير فائض الكهرباء، خاصة خلال ساعات النهار حيث يرتفع إنتاج الطاقة المتجددة. ولفت إلى اتفاق منفصل بين مصر ولبنان لتوريد الغاز المصري مباشرة عبر خط الغاز العربي لإنتاج الكهرباء.

والحجم المخطط للتصدير من الاردن إلى لبنان كاف لتوليد 150-250 ميغاواط يومياً (كما في الاتفاق الأصلي لعام 2022)، يغطي جزءاً من احتياجات لبنان (حوالي 2-6 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً).

وبشأن آليات تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان بيّن عقل أن ذلك يتم عبر الربط الكهربائي (خطوط نقل عالية الجهد) مروراً بسورية، ولفت إلى أن الخط الأردني - السوري جاهز، ويجري تقييم وإصلاح الجزء السوري - اللبناني من خلال فرق فنية مشتركة تم الاتفاق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026.

وفي ما يتعلق بتصدير الغاز من الأردن إلى لبنان، قال إنه لا يتضمن شحنات بحرية أو أنابيب جديدة، بل إعادة تفعيل الربط الإقليمي القائم للغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر من مصر إلى الأردن وسورية ثم لبنان.

ويجري إصلاح الأجزاء التالفة في سورية ولبنان، لكن التوريد الرئيسي للغاز إلى لبنان يأتي مباشرة من مصر حسب الاتفاق الذي تم بهذا الشأن سابقاً، وأكد أن التنفيذ يعتمد على جاهزية البنية التحتية في سورية ولبنان، ومن المتوقع البدء بالضخ خلال 2026. ويصدّر الأردن حالياً كهرباء إلى فلسطين والعراق، ويبادل مع مصر الكهرباء بالغاز، ويخطط لتخزين الفائض عبر مشاريع بطاريات (مخطط تشغيل قبل 2030).

وقال وزير الطاقة اللبناني جو الصدي في تصريحات إن لجنة فنية زارت لبنان لتقييم وضع خطوط الأنابيب الممتدة من العقبة مروراً بسورية، وصولاً إلى معمل دير عمار في لبنان. وأضاف أن التقييم يشمل الجانب السوري أيضاً، مع توجه الحكومة اللبنانية للتواصل مع جهات مانحة لتمويل إعادة التأهيل، ولا سيما لخط الأنابيب الممتد من دير عمار إلى الحدود الشمالية، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال الغاز.