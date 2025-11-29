كندا تصدّق على خط أنابيب جديد لزيادة صادرات النفط بعيداً عن واشنطن

- تسعى كندا لتنويع صادراتها النفطية بعيداً عن الولايات المتحدة بفتح أسواق جديدة في آسيا وأوروبا، مما يتطلب تطوير مشاريع البنية التحتية مثل أنابيب النفط والموانئ. - أطلقت كندا مشاريع كبرى للطاقة مثل "LNG Canada" و"Trans Mountain"، ووقعت اتفاقية لبناء خط أنابيب جديد مع ألبرتا لتعزيز صادرات النفط نحو آسيا. - تتعارض هذه التحركات مع سياسات المناخ السابقة للحزب الليبرالي، مما أدى لاستقالة وزير الثقافة ستيفن غيلبو بسبب القلق من الآثار البيئية.

تسعى كندا للاستقلال بصادراتها النفطية بعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية التي تستحوذ على نحو 95% من صادرات النفط الكندي، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للنفط في آسيا وللغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وهو ما يتطلب التوسع في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع مثل أنابيب النفط والموانئ النفطية.

ويُعدّ الانفتاح على الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة جزءاً من استراتيجية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتنويع التجارة وتعويض آثار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية على كندا بنسبة 50% على واردات الصلب، بينما تخضع الأخشاب اللينة حالياً لضرائب بنسبة 45% بعد رفع إدارة ترامب الرسوم الجمركية الشهر الماضي.

وتتمثل إحدى استراتيجيات كارني أيضاً، لإنعاش الاقتصاد الكندي، بجعل البلاد "قوة عظمى في مجال الطاقة". ومنذ توليه منصبه خلفاً لجاستن ترودو في مارس/ آذار الماضي، أكد كارني أن كندا بحاجة إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركائها في الخارج لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي فرضت رسوماً جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسية. وكندا رابع دولة مصدرة للنفط، وتملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتتركز مواردها بصورة أساسية في مقاطعة ألبرتا (غرب)، حيث إنها تصدر المحروقات بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة، لعدم امتلاك بنى تحتية ضرورية للوصول إلى أسواق أخرى.

ودشنت كندا هذا الصيف مشروعين كبيرين للطاقة كانا قيد الإنشاء منذ سنوات، هما منشأة إل إن جي كندا "LNG Canada"، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، وتمديد خط أنابيب ترانس ماونتن "Trans Mountain" الذي ينقل النفط من الرمال النفطية في ألبرتا إلى الساحل الغربي.

Canada and Alberta are focused on what we can control: building a stronger, more sustainable, more competitive, and more independent economy together. pic.twitter.com/N2h4B8fu9c — Mark Carney (@MarkJCarney) November 28, 2025

خط أنابيب جديد لتصدير النفط من كندا

وفي هذا الإطار، وقّع كارني اتفاقية مع مقاطعة ألبرتا المنتجة للنفط لبناء خط أنابيب جديد، ويهدف خط الأنابيب الجديد الذي سيعبر ألبرتا ثم ساحل بريتيش كولومبيا، وصولاً إلى ميناء جديد في المياه العميقة، وفقاً لوسائل إعلامية كندية الجمعة، إلى زيادة صادرات النفط نحو آسيا، وجعل كندا أكثر استقلالية. وأكد كارني، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن الاتفاقية ستجعل البلاد "أكثر استقلالية ومرونة وقوة". وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء ألبرتا المحافظة دانييل سميث الخميس نشرته وسائل إعلام كندية الجمعة، أن "إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية يُعدّ أولوية".

وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل للحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه كارني، وتُخالف سياسات المناخ التي كانت مُعتمدة خلال العقد الذي أمضاه خلفه جاستن ترودو في السلطة. وقالت رئيسة وزراء ألبرتا التي تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة بفضل رمالها النفطية: "لقد شكلت السنوات العشر الماضية مرحلة بالغة الصعوبة". واعتبرت أنّ هذه الاتفاقية ستلغي "القوانين التي تُثقل كاهل بيئة الاستثمار".

ونقلت صحيفة "غلوب آند ميل" الجمعة عن رئيسة وزراء ألبرتا أن خط الأنابيب سيعني أن الولاية والبلاد لن تعتمدا بعد ذلك على عميل واحد فقط، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة. لكن دعم كارني لهذا المشروع يُعرّضه لانتقادات بمخالفة التزامات كندا المناخية، إذ إنّ الهدف المُعلن "زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز". وكانت كندا قد أعلنت أيضاً أنها ستتخلى عن الحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز، وهو قرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وعقب إعلان الاتفاقية، قدّم وزير الثقافة ستيفن غيلبو الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة ترودو، استقالته. وقال عبر منصة إكس: "اخترتُ دخول المعترك السياسي للدفاع عن مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة"، مبدياً خشيته من أن تكون لبناء خط الأنابيب "آثار بيئية جسيمة". وللرد على هذه الانتقادات، أشار مارك كارني إلى أن كندا ستطلق في الوقت نفسه "أكبر مشروع لالتقاط الكربون في العالم".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)