كندا تدعم أوكرانيا بـ1.8 مليار دولار قبيل لقاء ترامب وزيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار). وقال كارني خلال تصريحات متلفزة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، في مدينة هاليفاكس الكندية، إن حزمة المساعدات "تساعد في تسهيل تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبدء عملية إعادة الإعمار"، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. كما تأتي قبل ساعات من لقاء مقترب بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث خطة سلام لوقف الحرب في أوكرانيا، تتضمن مقترحات لإعادة الإعمار.

ووفقاً لمسؤول حكومي، فإن الحزمة الكندية تساعد أوكرانيا على وقف سداد الديون القديمة، وتُمكن صندوق النقد الدولي من إقراض أوكرانيا مبلغاً إضافياً قدره 8.4 مليارات دولار كندي في إطار التمويل الممدد. وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الأوكرانية على برنامج جديد للمساعدات بقيمة 8.2 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لدعم سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكليّة والهيكلية الهادفة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد.

ويحل الاتفاق الجديد، الذي ما زال يتطلب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مكان برنامج المساعدات السابق الذي تجاوزت قيمته 15 مليار دولار بقليل، وأُقر في مارس/ آذار 2023، في إطار حزمة مساعدات دولية أكبر بلغت قيمتها 122 مليار دولار.

Ukraine’s cause — freedom, democracy, sovereignty — is Canada’s cause. At this critical juncture, we are reinforcing our support with up to $2.5B in new loan guarantees and other mechanisms to help Ukraine secure a just and lasting peace, and to recover and rebuild.… — Mark Carney (@MarkJCarney) December 27, 2025

وبحسب المؤسسة الدولية، تواجه الحكومة الأوكرانية عجزاً في التمويل يناهز 63 مليار دولار للسنة المالية 2026 -2027، وعجزاً إجمالياً قدره 136.5 مليار دولار للفترة 2026 - 2029. ويشير البيان إلى إمكان تعديل البرنامج وفقاً للاحتياجات المتطورة، بناء على التقدم المحرز في حل النزاع. ويعاني الاقتصاد الأوكراني من تداعيات الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير/ شباط 2022، في حين تستهدف الضربات الروسية الأخيرة خصوصاً شبكة الطاقة التي تعاني أصلاً من ضغوط شديدة.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022، تكبّد الاقتصاد الأوكراني خسائر فادحة قُدّرت بأكثر من 400 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي، شملت تدمير البنية التحتية، وتعطّل سلاسل الإمداد، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29% عام 2022. كما فقدت أوكرانيا جزءاً كبيراً من صادراتها الزراعية والصناعية بسبب الحصار البحري الروسي على موانئ البحر الأسود، ما أثّر في الإيرادات العامة وميزان المدفوعات.

(الدولار= 1.37 دولار كندي)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)