"كنتاكي" تجدد علامتها التجارية في روسيا رغم استبعاد العودة

- قامت سلسلة مطاعم KFC بتجديد علامتها التجارية في روسيا حتى عام 2036 رغم انسحابها في 2022، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة في سوق تسيطر عليها العلامات المحلية. - نجحت العلامات المحلية في ملء الفراغ الذي تركته العلامات الغربية، مما أتاح للمستثمرين الروس فرصة لتعزيز المنتج الوطني وإظهار مرونة الاقتصاد الروسي. - تجديد حقوق علامة KFC يفتح الباب لعودتها مستقبلاً، لكن السوق الروسية شهدت تحولاً كبيراً وكسبت العلامات المحلية ولاء المستهلكين، مما يشكل تحدياً لأي عودة محتملة.

كشفت مصادر رسمية روسية عن أن سلسلة مطاعم " كنتاكي فرايد تشيكن KFC" الأميركية قد جددت علامتها التجارية في روسيا بالرغم من انسحابها من السوق الروسية، في عام 2022، في سياق العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

ويأتي خبر تجديد كنتاكي علامتها التجارية ليثير تساؤلات حول جدوى هذا التمديد في سوق بدأت تنجح فيه العلامات المحلية في فرض وجودها، وهي خطوة أقدمت عليها كثير من العلامات التجارية الغربية في روسيا مؤخراً.

وتقول مارينا سيدرينكا، مواطنة روسية، "العربي الجديد": "لقد اعتدنا طوال سنوات على وجود العلامات الأجنبية في حياتنا اليومية، لكن الظروف تغيرت. قرار كنتاكي تمديد العلامة التجارية يبدو قراراً تقنياً بحتاً لا يدل على رغبة حقيقية في العودة، ونحن لم نعد ننتظر عودة هذه المطاعم". وأضافت سيدرينك: "لقد وجدنا بدائل وطنية ممتازة تقدم منتجات ذات جودة عالية وتنافسية، بل إن بعضها تفوق على العلامات الغربية"، وتابعت: "في الحقيقة، كانت العقوبات بمثابة صدمة في البداية، لكنها تحولت إلى فرصة ذهبية للعديد من المستثمرين والعلامات التجارية الروسية. لقد أيقظت فينا روح الاعتزاز بالمنتج الوطني وأظهرت مرونة اقتصادنا وقدرته على تحقيق الاكتفاء في العديد من القطاعات".

من جانبه، قال أرتيم شاخوف، مواطن روسي، لـ"العربي الجديد": "من وجهة نظري، عودة كنتاكي أو عدم عودتها لم تعد تهمني شخصياً، العلامات المحلية ملأت الفراغ بجدارة. قرار تمديد العلامة التجارية يبدو كأنه إجراء احترازي للمستقبل البعيد". وأضاف شاخوف: "إن مطاعم Rostics التي حلت محل كنتاكي هي دليل على ذلك، لم نلاحظ أي فرق في الجودة"، وتابع: "العلامات الدولية كانت موجودة لأنها وجدت سوقاً مستقرة ومربحة، ولكن عندما غادرت، لم يحدث شيء، بل أتاحت العقوبات فرصة حقيقية لرؤوس الأموال والمشاريع الروسية لتثبت جدارتها من دون منافسة غير عادلة".

وقد كشفت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، بعد دراسة للبيانات الواردة في قاعدة "روسباتنت" الإلكترونية للعلامات التجارية وحقوق الملكية، أن شبكة مطاعم KFC العالمية، التي غادرت روسيا سابقاً، قد تمكنت من تجديد حقوق علامتها التجارية في البلاد. وأظهرت الوثائق الرسمية أن حقوق استخدام الشعار الشهير لـKFC ستُجدّد حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2036، ما يفتح الباب أمام إمكانية عودة نشاطها إلى السوق الروسية في المستقبل. وجاء هذا القرار، وفقاً للبيانات، يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أنه في مارس/آذار 2022، أعلنت الشركة الأم Yum! Brands، مالكة مجموعة العلامات التجارية التي تضم KFC وPizza Hut، عن قرارها تعليق استثماراتها وأنشطتها التطويرية في روسيا، مع الإعلان عن تحويل الأرباح الناتجة عن العمليات القائمة نحو الأهداف الإنسانية. ثم توالت التطورات لاحقاً، حيث أعلن في إبريل/نيسان 2023 عن بيع الشركة الروسية "Smart Service Ltd" للأعمال التجارية التي تمتلكها Yum! Brands في روسيا. وشملت شروط الصفقة حصول المالكين الجدد في روسيا على حقوق الرخصة الأم لاستخدام علامة KFC التجارية، بالإضافة إلى حصولهم على الحقوق الكاملة لتشغيل وتطوير العلامة التجارية البديلة الروسية Rostic's.

تبقى خطوة تمديد حقوق العلامة التجارية لكنتاكي في روسيا مؤشراً على عدم إغلاق الأبواب تماماً أمام عودة بعض الشركات العالمية في المستقبل البعيد. ومع ذلك، يبدو أن المعادلة الاستهلاكية في السوق الروسية قد شهدت تحولاً كبيرا، فقد أثبتت العلامات المحلية حضورها وكسبت ولاء شريحة كبيرة من المستهلكين، ما يضع أي عودة محتملة للعلامات السابقة أمام اختبار صعب في بيئة لم تعد هي ذاتها.