- أثار قرار تغيير ضريبة القيمة المضافة في بلجيكا انتقادات بسبب اختلاف الضريبة وفقاً لوقت ومكان شراء الطعام، مما اعتبره رئيس حزب العمال البلجيكي غير عادل. - تتضمن التغييرات زيادة الضريبة من 6% إلى 12% على بعض السلع والخدمات بدءاً من عام 2026، مع انتقادات للتناقضات في تطبيقها على الأطعمة المختلفة. - تهدف التغييرات إلى تعزيز المالية العامة وخفض العجز في الميزانية، مع تعديل معدلات الضريبة المخفضة للامتثال للقواعد الأوروبية.

في بلجيكا إذا اشتريت طعاماً عند الثامنة صباحاً ثم أعدت الطلب نفسه للطعام نفسه في وقت آخر، فلن تحصل على سعر واحد، بسبب التغير في ضريبة القيمة المضافة (TVA) وفقاً للأوقات، وهو القرار الذي أثار موجة انتقادات وسخرية في بروكسل.

وسخر رئيس حزب العمال البلجيكي والنائب في البرلمان راؤول هيديبو من هذا القانون، وانتشر له شريط فيديو على نطاق واسع وهو ينتقد عبثية وظلم نظام ضريبة القيمة المضافة البلجيكي، الذي يعتزم زيادة وتفاوت النسب بناء على ما إذا كان الطعام يُؤكل في المطعم أو يُؤخذ للخارج. ويرى أن هذا الإجراء يُعاقب العمال بدلًا من الأثرياء في ظل التقشف المالي.

وقال هيديبو الملقب والمعروف بكنية "ميلانشون والون" أنه "عند شراء الكرواسان عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ستدفع 6% ضريبة للقيمة المضافة المضافة، وإذا اشتريت الكرواسان نفسه عند الظهر، فسترتفع القيمة المضافة إلى 12%"، ووصف الإجراء بالجنون، متسائلاً بسخرية أثارت ضحك النواب داخل قبة البرلمان: "ماذا نفعل بالكرواسان الذي اشتريناه صباحاً ولم نأكله إلا في الظهر؟ كم ندفع؟".

فاتورة الأكل في المطعم تختلف عنها خارجه

هيديبو الذي كان يتحدث على مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي لم يسخر فقط من نسبة ضريبة القيمة المضافة، التي قد تختلف باختلاف وقت شراء الكرواسان، بل من حقيقة أن الغذاء سيخضع قريباً لضريبة بنسبة 12% عند استهلاكه في المطعم عكس تناوله خارج المطعم. وقال ساخراً: "سيضحك علينا العالم أجمع".

وأضاف هيديبو في عرضه الساخر والناقد لقرارات الحكومة: "في السوبر ماركت نفسه، إذا اشتريت بيتزا طازجة، فستدفع 12%. أما البيتزا نفسها، ولكنها مجمدة، فستدفع 6%". وواصل نقده: "لا أعرف كيف ستتعامل سلطات الضرائب مع هذا الأمر، سيعتقد المفتشون جبنة الموزاريلا ذائبة، وهذا يرفع الضريبة إلى 12%، لكن هذه البيتزا غير ذائبة، لذا لا مشكلة".

وتُعد هذه مسألة جزءاً من نقاش أوسع في بلجيكا حول ميزانية 2026 وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة التي تدرسها الحكومة، حيث قد ترتفع بعض المعدلات المخفضة (على سبيل المثال، للمطاعم أو الوجبات الجاهزة) من 6% إلى 12%.

المالية العامة...عل خطى باريس

حالياً، يستفيد العديد من الوجبات الجاهزة، بما في ذلك الوجبات المُجهزة والمُباعة للتناول خارج المطعم، من معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض البالغ 6% في بلجيكا. ابتداءً من عام 2026، وجزءاً من الميزانية الفيدرالية للفترة 2026 - 2029، تعتزم الحكومة رفع هذه النسبة المخفّضة إلى 12% للوجبات الجاهزة، والإقامة في الفنادق، ومواقع التخييم، وبعض الأنشطة الرياضية والترفيهية. وهذا يعني أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الوجبات الجاهزة سترتفع عند شرائها من المطاعم التي تطبق هذه النسبة.

وينتقد النائب هيديبو هذه الخيارات، ويدعو إلى تخفيض أوسع لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية لحماية القدرة الشرائية. ويطالب حزبه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة تماماً، ما سيجعل التسوق من البقالة أرخص.

ويختتم حديثه قائلاً: "نجعل العمال يدفعون أكثر، لكن هناك فئة صغيرة لا تدفع أكثر، أصحاب الملايين. وهذا هو المحظور الذي يدفعنا إلى اتخاذ قرارات لا يكترث لها العالم أجمع".

ويتجاوز عجز الميزانية البلجيكية بكثير الحد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُقدّر المفوضية الأوروبية أن نسبة ضريبة القيمة المضافة قد تصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وترتفع إلى ما يقارب 6% في عام 2027 إذا لم تُتخذ أي إجراءات.

وقد اعتمدت الحكومة الفيدرالية إطاراً للميزانية للفترة 2026 - 2029 يهدف إلى تعزيز المالية العامة، وخفض العجز، والامتثال لقواعد الميزانية الأوروبية. وبدلاً من زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي (الذي لا يزال عند 21%)، يتمثل الهدف في تعديل معدلات مخفّضة مختلفة، لا سيما رفعها من 6% إلى 12% لبعض السلع والخدمات، مثل الوجبات الجاهزة والإقامة والأنشطة الترفيهية.