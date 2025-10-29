"كالكاليست" عن سياسة سموتريتش المالية: يبيع الأوهام للإسرائيليين

- يروج وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لتخفيضات ضريبية في ميزانية 2026، لكنه يخطط لميزانية متقشفة، مع التركيز على تغيير الهيكل الضريبي بدلاً من خفض الضرائب فعليًا. - يواجه سموتريتش تحديات مالية كبيرة بسبب عبء الحرب، مما يتطلب استقرار الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم تأكيده على تخفيضات الضرائب. - ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب الحرب يؤدي إلى تجاوز العجز السقف المحدد، مما قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل إذا استمرت في زيادة الدين.

يتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خفض الضرائب في ميزانية 2026، وفي الوقت نفسه عن ميزانية مسؤولة. هل يجتمع هذان الأمران معًا؟ يجيب موقع "كالكاليست" أن الإجابة المختصرة هي "لا". وقبل الخوض في التحليل الاقتصادي لميزانية 2026، يلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن رسائل سموتريتش متناقضة، فهو ينقل إلى عامة الناس رسائل "تخفيضات ضريبية"، لكن خطاباته المفصلة تتضمن أيضًا رسائل معاكسة.

ويلفت الموقع إلى أن سموتريتش يبيع أوهاماً انتخابية، متبنياً استراتيجية إقناع الجمهور بأنه يخفض الضرائب، بينما في الواقع يسعى لميزانية متقشفة، وذلك بدلاً من إظهار الحقائق حول نوع الميزانية التي ستزيد من الدين العام.

تخفيف عبء الضرائب حقاً؟

يقتبس الموقع الإسرائيلي من كلمة ألقاها وزير المالية في مؤتمر مستشاري الضرائب، قائلاً: "سنخفض الضرائب على الدخل من العمل لتشجيع الناس على الذهاب إلى العمل وزيادة الإنتاجية، ولتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة، التي تحملت معظم العبء في هذه الحرب سواء في الاقتصاد أو في الخدمة الاحتياطية، وينبغي أن تكون أول من يستمتع بثمارها الاقتصادية".

وهنا، يُلمّح سموتريتش إلى أنه ربما لا يُخطط فعليًا لـ"خفض الضرائب" وتقليص إيرادات الدولة، بل فقط "لتغيير الهيكل الضريبي"، عبر تغيير ما ورد في بنود ميزانية 2025، من حيث فرض زيادة دائمة في ضريبة الدخل وخفض أجور القطاع العام لمدة عامين. وبالتالي ما يريده سموتريتش، وهو ما تناقشه وزارة المالية حاليًا، مجرد إلغاء تجميد الشريحة الضريبية المقرر في أوائل عام 2026، وستُحدَّث الضريبة بما يتناسب مع معدل التضخم كما هو معتاد. وبالتالي هو يريد تسويق عملية إلغاء الزيادة الضريبية المقررة باعتبارها تخفيضاً ضريبياً، حيث سيشعر الجمهور بانخفاض في ضريبة الدخل، لكنه لن يفهم أن هذه عملية روتينية ودائمة، تُحدَّث بموجبها ضريبة الدخل سنويًا وفقًا لمعدل التضخم.

ويضيء كالكاليست على فقرة قالها سموتريتش: "يمكننا الاستمتاع بالثمار الاقتصادية للنصر"، بما يتناقض مع ما قاله في الخطاب ذاته بأنه: "حتى في عام 2026، سيظل علينا تحمل عبء الحرب وتمويل نفقاتها بعشرات المليارات، نحن مطالبون بالاستعداد لخريطة التهديدات لدينا، ولذلك فإن هذا العام يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا. أنا مصمم على التصرف بمسؤولية والحفاظ على الأطر المالية".

لا بل يؤكد الموقع الإسرائيلي أن الوزير يُدرك أن عام 2026 لن يُعيد العبء الضريبي إلى مستويات ما قبل الحرب، ولن يزيل آثارها في ما يتعلق بتقييد الموازنة. وقد أكد ذلك في خطابه ذاته حين قال: "زملائي الوزراء، حتى مع اتخاذهم خطوات صعبة، سيُطلب منهم الاستمرار في ذلك العام المقبل من أجل استقرار الاقتصاد".

في الختام، رسائل وزير المالية سموتريتش متناقضة، وربما ليس ذلك صدفة، وفق تقرير "كالكاليست". فهو يُشدد على "تخفيضات الضرائب" وشن حملات على ميزانية الحرب، لكنه في الوقت نفسه يدعو الوزراء إلى الاستعداد للتخفيضات، ويُدرك ضرورة زيادة ميزانية الحرب، ويضع هدفًا "لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي" مع حلول العام المقبل.

ماذا تظهر البيانات؟

أما في ما يتعلق بالعجز والدين، فلدى البيانات الرسمية قصة أخرى. يشرح "كالكاليست" أن الإنفاق الحكومي ارتفع بسبب الحرب، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز السقف الذي حدده القانون وقت إعداد الموازنة، بدلًا من 4.5%، سيبلغ حوالى 5.2%. واللافت في هذا الإطار أن وزارة المالية لم تقدم رقمًا دقيقًا حول العجز المتوقع لعام 2026 في حال عدم اتخاذ أي إجراء ضريبي ولا تقشفي، ولكن في المرة الأخيرة كانت الإجابة عجزًا بنسبة 2.8%. لكن من الواضح أن هذا الرقم ليس مُحدّثًا، نظرًا لوجود التزامات حكومية إضافية منذ يونيو/ حزيران، ولوجود إضافات في الميزانية.

أما بنك إسرائيل فيُقدّر العجز بـ4.3%، من دون الأخذ بالاعتبار التخفيضات الضريبية، وهذا الرقم لا يُؤدي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كما يعد سموتريتش إلا في حال خفض كبير في الإنفاق.

في المقابل، تُعدّ ميزانية الحرب أكبر بند من بنود الإنفاق العام، ومن المتوقع أن تشهد أكبر زيادة فيها، ولم تحدد وزارتا المالية والحرب عدد جنود الاحتياط في العام المقبل حتى الآن، ما يعني أكلافاً إضافية غير محتسبة في حجم الإنفاق، وبالتالي في نسبة العجز.

أما خفض الضرائب بالكامل من دون زيادات ولا استحداث ضرائب جديدة، فيرفع العجز إلى ما يزيد على 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني زيادة في الدين العام الذي ارتفع من حوالى 61% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 71% خلال سنوات الحرب. إذا استمرت إسرائيل في اتجاهها نحو زيادة الدين، فستبدو في وضع سيئ للغاية في نظر المستثمرين، حيث إن زيادة الدين العام في السنوات الأخيرة لم تكن بلا ثمن، فقد أدت إلى ارتفاع علاوة المخاطر لإسرائيل، وانخفاض تصنيفها الائتماني.