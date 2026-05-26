- تعمل شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان على توسيع شبكة خطوطها لتلبية الطلب المتزايد على النقل البري بين الصين وأوروبا، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. - شهد "الممر الأوسط" زيادة كبيرة في أحجام الشحن منذ 2022، مما جعل كازاخستان تستثمر 10 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية بحلول 2030، مع التركيز على خطوط جديدة مثل أياجوز-باختي. - تستثمر كازاخستان في تعزيز قدراتها البحرية عبر بحر قزوين وتخطط لشراء ست سفن جديدة، مع تعزيز "طريق الشمال - الجنوب" بين روسيا وإيران.

تعمل شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان على توسيع شبكة خطوطها وبنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البري للبضائع بين الصين وأوروبا، في ظل تحولات في حركة التجارة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واضطراب حركة النقل البحري في العالم. وقال تالجات ألديبرجينوف، الرئيس التنفيذي لشركة كازاخستان تيمير زولي (السكك الحديدية الكازاخستانية KTZ) في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ للأنباء نشرتها اليوم الثلاثاء، إن الوضع المحيط بمضيق هرمز والتصعيد في الشرق الأوسط يؤديان إلى زيادة في حجم الشحن.

وأضاف: "أصبح العملاء الصينيون أكثر اهتماما بالشحن البري بدلاً من البحري نظرا لموثوقية الشحن البري وإمكانية التنبؤ بمواعيد التسليم". وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذا التحول في حركة التجارة يؤكد الأهمية المتزايدة لما يُعرف بـ"الممر الأوسط"، وهو خط سكة حديد عابر لبحر قزوين يربط الصين بأوروبا. ويمتد هذا الخط لأكثر من 4250 كيلومتراً عبر عدة دول، بينها أذربيجان وجورجيا وتركيا، وتعد كازاخستان صاحبة أطول امتداد فيه.

وزادت أهمية هذا الخط في حركة النقل العالمي منذ أن أرسل الكرملين قواته إلى أوكرانيا عام 2022، ما دفع الكثيرين إلى تجنب خطوط السكك الحديدية التي تمر عبر روسيا. وقد ارتفعت أحجام الشحن على طول الممر الأوسط بنحو عشر مرات منذ ذلك الحين، وفقًا لشركة أبردن إنفستمنتس الموجود مقرها في بريطانيا. وجعلت كازاخستان قطاع الخدمات اللوجستية أولوية استراتيجية، وحولت شركة السكك الحديدية الوطنية إلى مشغل عبور رئيسي. ومن المتوقع وصول إجمالي استثمارات شركة السكك الحديدية الكازاخستانية في تطوير البنية التحتية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع إنفاق حوالي نصف هذا المبلغ بالفعل، وفقًا لألديبرجينوف.

وتبني شركة السكك الحديدية 900 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة هذا العام، بما في ذلك خط أياجوز-باختي الجديد بطول 300 كيلومتر إلى الصين، والذي سيوفر ثالث معبر حدودي بالسكك الحديدية للبلاد مع جارتها الشرقية. وبمجرد اكتمال المشاريع، من المتوقع وصول طاقة النقل بالسكك الحديدية بين كازاخستان والصين إلى 100 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مقابل حوالي 55 مليون طن حاليا، حسبما ذكر ألديبرجينوف.

وأشار إلى أن الممر الأوسط يشهد تسارعًا ملحوظاً. ففي الربع الأول من العام، استقبل هذا الخط حوالي 173 قطاراً، يحمل كل منها 55 حاوية بأنواع مختلفة من البضائع. الهدف للعام بأكمله هو 600 قطار، وقد يرتفع الرقم بنسبة تصل إلى 67٪ في العام المقبل. وقال إن الشركة تستثمر أكثر من 100 مليون دولار لشراء ست سفن، منها أربع سفن ستبنيها مجموعة جيانغسو هانتونغ الصينية، وسفينتان ستبنيهما شركة باكو لبناء السفن في أذربيجان، على أن تبدأ عمليات التسليم العام المقبل.

وتُعدّ هذه السفن ضرورية لنقل البضائع عبر بحر قزوين من ميناءي أكتاو وكوريك في كازاخستان، إلى باكو، قبل أن تُنقل البضائع عبر جورجيا وعبر البحر الأسود إلى أوروبا. وتشارك شركة نقل الحاويات بالسكك الحديدية الصينية في هذا التوسع لزيادة أحجام الشحن. وأكد ألديبرجينوف أن كازاخستان تخدم أيضًا ما يُعرف بـ"طريق الشمال - الجنوب" بين روسيا وإيران، على الرغم من انخفاض حركة الشحن أخيراً، مشيراً إلى أن حركة الحاويات بين الصين وإيران تضاعفت أيضاً عبر كازاخستان بأكثر من أربعة أضعاف في عام 2025 لتصل إلى حوالي 4600 حاوية، مع توقع المزيد من النمو هذا العام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)