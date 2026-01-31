كازاخستان تستأنف تشغيل أكبر حقولها النفطية بعد توقف لأسبوعين

- استأنفت كازاخستان تشغيل مشروع تنغيز شيفرويل بقيادة شيفرون، بعد تعليق جزئي بسبب هجمات الطائرات المسيرة وحرائق المحولات، مع توقعات بعودة الإنتاج الكامل خلال أسبوع لتعزيز إنتاج الدولة. - يُعد حقل تنغيز أكبر مصدر لإنتاج النفط في كازاخستان، حيث ينتج حوالي 600 ألف برميل يوميًا، وتساهم صناعة النفط والغاز بنسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميًا. - تُصدر كازاخستان النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين إلى الأسواق العالمية، مع معالجة جزء محليًا، وتستهدف زيادة الإنتاج مستقبلاً عبر استثمارات وتطوير البنية التحتية.

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم السبت استئناف تشغيل مشروع تنغيز شيفرويل، بقيادة شركة شيفرون لإنتاج النفط من حقل تنغيز النفطي، أكبر حقول النفط في كازاخستان، بعد تعليق العمليات جزئياً في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعيد تشغيل أول بئر بنجاح في الساعة الثالثة و35 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة الكازاخية. ويبلغ إجمالي الآبار العاملة حالياً خمس آبار، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم السبت.

وقالت الوزارة إنّ الإنتاج سيُرفع تدريجياً. وتدعم وزارة الطاقة وشركة كازموناي غاز، مشغل المشروع، تسريع العودة إلى مستويات الإنتاج المخطط لها.

وكان وزير الطاقة ييرلان أكينجينوف، قد قال في 28 يناير/ كانون الثاني إن كازاخستان تتوقع أن يصل الحقل النفطي إلى كامل طاقته الإنتاجية في غضون أسبوع، ما يعزز إنتاج الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، والذي تضرر منذ أواخر العام الماضي بسبب سلسلة من الحوادث.

ويأتي استئناف الإنتاج من الحقل بعد فرض قيود على الصادرات إثر سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة على مراسي تحالف خط أنابيب بحر قزوين الروسي على البحر الأسود، وهو الممر الرئيسي لصادرات النفط الكازاخستاني، أعقبتها حرائق في ثلاثة محولات كهربائية أدت إلى توقف الإنتاج في 19 يناير.

تُعد كازاخستان واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل النفط والغاز حوالى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 50% من عائدات الصادرات. وقد بلغ إنتاج البلاد من النفط في عام 2025 نحو 1.9 إلى 2 مليون برميل يوميًا، ويتركز الإنتاج بشكل رئيسي في الحقول البحرية والبرية بمنطقة بحر قزوين، بما في ذلك حقول تنغيز وكاشاغان وكاراتشاغاناك.

ويبلغ إنتاج حقل تنغيز نحو 600 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل، ما يجعله المصدر الأكبر لإنتاج النفط في كازاخستان.

تتوجه صادرات النفط الكازاخي إلى الأسواق العالمية عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، وهو الطريق الرئيس للتصدير إلى البحر الأسود وأوروبا، بالإضافة إلى خط أنابيب كازاخستان-الصين الذي يزود السوق الصينية بالنفط. ويُعالَج جزء من الإنتاج محليًا في مصفاتي شيمكنت وأتيراو، بينما يُصدر الكثير من النفط الخام دون تكرير.

وتسعى كازاخستان لزيادة إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال العقود القادمة، وهو هدف مرهون بالاستثمارات وتطوير البنية التحتية.