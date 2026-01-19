- يواصل كارلوس سليم توسيع نفوذه في قطاع النفط المكسيكي باستثمار 270 مليون دولار لشراء الحصص المتبقية في حقول نفطية قبالة سواحل كامبيتشي، مما يجعله أبرز مستثمر خاص في الصناعة. - استحوذ سليم على حقل فيلد وود من شركة لوك أويل الروسية، ليحصل على الحصة المتبقية في حقول إيشلكيل وبوكوش، وبلغ إجمالي استثماراته في الأصول النفطية البحرية أكثر من 2.4 مليار دولار. - يواجه سليم تحديات شركة بيميكس الوطنية، لكنه أصبح شريكاً مهماً لها، متعاوناً في مشاريع الغاز وتوقيع اتفاقيات لحفر آبار جديدة.

يواصل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم توسيع نفوذه في سوق النفط البحري، بإعلانه خططاً لاستثمار 270 مليون دولار لشراء الحصص المتبقية في حقول نفطية قبالة سواحل كامبيتشي، وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة صفقات جعلت من سليم أبرز مستثمر خاص في صناعة النفط المكسيكية.

ونقلت بلومبيرغ، يوم الاثنين، عن بيان صادر عن مجموعة كارسو SAB، الشركة التي يملكها سليم، بأنّ استحواذها يشمل حقل فيلد وود المكسيكي من شركة لوك أويل الروسية، ما يمنحه الحصة المتبقية البالغة 50% في حقول إيشلكيل وبوكوش، وكان سليم قد استحوذ في 2023 على نصف ملكية هذه الحقول من خلال شراء شركة بتروبال SAPI.

وبحسب الوكالة، تشير هذه التحرّكات إلى أنّ كارلوس سليم لبناني الأصل، والمعروف أساساً بثروته في الإعلام، بات يتحول إلى أكبر لاعب خاص في قطاع النفط المكسيكي. وباحتساب صفقة لوك أويل الأخيرة، بلغ إجمالي ما أنفقه سليم على الأصول النفطية البحرية في المكسيك أكثر من 2.4 مليار دولار، كما اكتسب من خلال صفقاته موظفين ذوي خبرة عبر استحواذه على بتروبال وتالوس إنرجي الأميركية، إذ يسيطر على نحو 80% من وحدة الشركة المكسيكية، ما يمنحه حصة كبيرة في حقل زاما العملاق.

في المقابل، تواجه شركة النفط الوطنية المكسيكية (بيميكس) تحديات ضخمة، تشمل تراكم الديون، وتراجع الإنتاج النفطي لعقود، ومصافٍ خاسرة، بينما يتحول سليم بهدوء إلى أهم شريك لها من القطاع الخاص. ولم يقتصر نشاط سليم على الصفقات الخاصة، إذ تعاون مع بيميكس لتطوير مشروع الغاز البحري لاكاش، كما وقع اتفاقاً بقيمة مليارَي دولار لحفر آبار في حقل الغاز إكساشي.