"كارفور" تتوسّع في إسرائيل وتخدم وزارة الأمن

- توسع "كارفور" عملياتها في إسرائيل لتشمل توريد مواد غذائية لوزارة الأمن الإسرائيلية بقيمة 35 مليون شيكل سنوياً، وتستعد لدخول سوق البيع بالجملة للشركات عبر الاستحواذ على 70% من شركة "فري ماركت" الإسرائيلية. - تُعد "كارفور" من أكبر شركات التجزئة الفرنسية، وتخطط لتوسيع عملياتها لتشمل محلات الكيبوتسات والموشافيم ودور رعاية المسنين والمكاتب والمقاهي في إسرائيل. - حركة "بي دي أس" تدعو لمقاطعة "كارفور" بسبب اتفاقياتها مع شركات إسرائيلية متورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين، وتطالب بإلغاء اتفاقية الامتياز ووقف بيع منتجات المستعمرات الإسرائيلية.

تعزز سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية "كارفور" حضورها في إسرائيل، إذ أعلنت عن توسيع نطاق عملياتها لتشمل ما هو أبعد من متاجر السوبرماركت. وفازت "كارفور" أخيراً بمناقصة من وزارة الأمن الإسرائيلية لتوريد مواد غذائية بقيمة تقارب 35 مليون شيكل إسرائيلي سنوياً (10 ملايين دولار) إلى صالات الضيافة التابعة للوزارة، بحسب صحيفة كلكليست الإسرائيلية.

كذا تستعد الشركة للدخول إلى سوق البيع بالجملة للشركات. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "شركة غلوبال ريتيل، التي تُدير كارفور في إسرائيل، وقّعت اتفاقية للاستحواذ على 70% من شركة فري ماركت الإسرائيلية بقيمة 19 مليون شيكل (5.4 ملايين دولار). تتخصص فري ماركت في توزيع وتسويق المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية ومنتجات التنظيف للمتاجر الصغيرة ومحلات البقالة والشركات الصغيرة".

تعدّ مجموعة كارفور إحدى أكبر الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة ولها أكثر من 3400 متجر في جميع أنحاء العالم. وتُوزّع الشركة حالياً منتجات من عشرات الموردين الرئيسيين إلى جانب المنتجات المستوردة إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يُتيح توسيع العمليات لـ"كارفور" البيع أيضاً لمحلات بيع المواد الغذائية في الكيبوتسات (المستوطنات التعاونية) والموشافيم (مستوطنات قروية يديرها مستوطنون مزارعون)، ودور رعاية المسنين، والمكاتب، والمقاهي، وغيرها من الشركات، بحسب تقرير "كلكليست".

ووفق حركة "بي دي أس" للمقاطعة، أبرمت مجموعة كارفور متعددة الجنسيات، ومقرّها فرنسا، في شهر مارس/آذار 2022، اتفاقية امتياز مع شركة إلكترا كونسيومر برودكت وشركتها الفرعية ينوت بيتان، وكلتاهما شركتان إسرائيليتان متورّطتان في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني. وفي شهر يوليو/تموز 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي برمّته، ووجود إسرائيل بحدّ ذاته في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل المستعمرات التي تقيمها على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، غير قانونيين ويُحظَر تقديم أي دعم لهما أو الاعتراف بهما.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى مقاطعة مجموعة كارفور حتى إلغاء اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مع شركة إلكترا الإسرائيلية وشركة يينوت بيتان التابعة لها، وإلى أن توقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الآلاف من المتاجر الكبرى ومتاجر البقالة التي تشغّلها في شتى أرجاء العالم.

ولفتت حركة المقاطعة إلى أنه خلال الإبادة الأخيرة في غزة، نظم أحد متاجر "كارفور" في القدس المحتلة حملة جمع تبرعاتٍ لدعم الجنود الإسرائيليين المشاركين في الإبادة. على الرغم من أنّ المجموعة الفرنسية طمأنت مساهميها بأنها لم تفتتح متاجر تحمل علامتها التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تشير الأدلة، وفق "بي دي أس" إلى أنّ هناك فرعاً واحداً على الأقل موجود في موديعين- مكابيم- ريعوت، وهي مستعمرة تصنّفها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنّ جزءاً منها يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.