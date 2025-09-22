كارفور تتوسع في الجزائر وسط غضب شعبي وحملات للمقاطعة

- أعلنت كارفور انسحابها من أربع دول عربية وإيطاليا بعد مقاطعة شعبية بسبب اتهامات بدعم الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل توسعها في الجزائر بافتتاح فرع جديد في سيدي بلعباس. - يأتي التوسع في الجزائر وسط دعوات لمقاطعة كارفور بسبب شراكاتها مع المستوطنات الإسرائيلية، مما أثار غضباً شعبياً واحتجاجات في تونس. - رغم المقاطعة الشعبية المتزايدة، تواصل كارفور توسيع حضورها في الجزائر، حيث بدأت نشاطها عام 2006، في ظل رفض الشراكات الاقتصادية التي تتعارض مع الموقف من القضية الفلسطينية.

في الوقت الذي أعلنت فيه متاجر كارفور عن الانسحاب من أربع دول عربية هي الأردن والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومؤخراً غادرت إيطاليا، بعد موجة مقاطعة شعبية واسعة اتهمت العلامة الفرنسية بالتورط في دعم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، تواصل الشركة توسعها في الجزائر في خطوة أثارت سخطاً شعبياً كبيراً. ووفق تجار، فقد افتتحت كارفور يوم السبت 20 سبتمبر/أيلول 2025 فرعها الجديد بمدينة سيدي بلعباس غرب العاصمة الجزائرية داخل المركز التجاري "المدينة سنتر"، ليكون ثالث متجر ضخم لها في الجزائر بعد فرعي الجزائر العاصمة وبرج بوعريريج. وأكدت إدارة كارفور الجزائر عبر منصاتها الرسمية في شبكات التواصل أن الافتتاح يهدف إلى توفير "تجربة تسوق جديدة" عبر تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وجودة تحمل توقيع العلامة. ووصفت افتتاح فرعها بمحافظة سيدي بلعباس باليوم الكبير.

وأتي هذا التوسع في الجزائر في وقت لا تزال فيه الحملات الداعية إلى مقاطعة كارفور حاضرة بقوة على خلفية ما وثقته منظمات حقوقية من شراكات تجارية للمتاجر داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد ساعات أيضاً من إقدام محتجون في تونس على إغلاق إحدى فروع متاجر كارفور مرددين هتافات تندّد بدعمهم الاحتلال.