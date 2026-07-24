من المقرر أن تصدر العديد من شركات تشغيل الفنادق ومنصات السفر عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أرباح الربع الثاني بدءاً من الأسبوع المقبل، وسيقارن المستثمرون بين التفاؤل الناتج عن زيادة الطلب بفعل كأس العالم لكرة القدم، والمخاوف من الاضطرابات الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".

ويستعد مشغلو الفنادق لركوب موجة الفيفا، مستفيدين من الطلب المتزايد على السفر وقوة أسعار الفنادق وتذاكر الطيران، بينما يُتوقع أن تبقى منصات الحجز عبر الإنترنت، مثل بوكينيغ (Booking Holdings)، متحفظة في توقعاتها. وقال محللون في بنك أوف أيرلندا للأبحاث العالمية: "الفنادق هي الفائز الحقيقي بكأس العالم". ومع ذلك، سيحتاج مشغلو الفنادق أيضاً إلى رفع توقعاتهم للسنة الكاملة لتعزيز زخم القطاع، بحسب ما ذكرت "رويترز" نقلاً عن محللين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تؤثر على توقعات شركات السفر عبر الإنترنت بخلاف كأس العالم؟ كيف يمكن للفنادق الاستفادة من كأس العالم بشكل مستدام بعد انتهاء الحدث؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

شركات السفر عبر الإنترنت قد تتجه إلى توقعات أكثر تحفظاً

وبحسب الوكالة، تسللت المخاوف من استحواذ وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات.جي.بي.تي" و"جيميناي"، على عملية الحجز إلى أداء شركات السفر عبر الإنترنت. وقال جيف بارينغتون، المدير العام في ويندسور دريك: "الوظيفة الأساسية لشركة Expedia البحث والمقارنة والتجميع، هي بالضبط ما يستبدله وكيل الذكاء الاصطناعي".

وتتوقع شركة الوساطة BTIG أن تصدر شركات السفر عبر الإنترنت توقعات أكثر تحفظاً بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة، إذ بلغت الإلغاءات ذروتها في مارس/آذار وإبريل/نيسان، علماً أن هذه الشركات كانت تاريخياً متحفظة في توقعاتها. وأضافت الشركة أن هذا الخطر يؤثر بشكل أكبر على "بوكينيغ"، خصوصاً أن دليل توقعاتها لعام كامل كان يفترض أن الحرب الاميركية الإسرائيلية على إيران ستنتهي بحلول 30 يونيو/ حزيران.

وقال المحللون إن "أير.بي.أن.بي" (Airbnb) تبرز بوصفها استثناء. وأوضح محلل بيرنشتاين ريتشارد كلارك قائلاً: "نتوقع أن تكون الشركة أكبر مستفيد في قطاع السفر عبر الإنترنت نظراً لتركيزها على الاستفادة من كأس العالم لزيادة المعروض من الوحدات السكنية".

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الفنادق تركب موجة كأس العالم

ومن المتوقع أن يقود الطلب المحلي القوي والتسعير المرتفع، خصوصاً خلال فترة كأس العالم، نتائج قوية في الربع الثاني لسلاسل الفنادق، بما يعوض ضعف الإيرادات من منطقة الشرق الأوسط. وقالت جيفريز، بحسب "رويترز"، إن قطاعي الفخامة والفئة الراقية دفعا أداء الربع نحو القوة، مضيفة أن الأحداث الجيوسياسية المستمرة لم تؤثر بعد على السفر الترفيهي أو التجاري. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع يظهر في أرباح الفنادق للربع الثاني في أسواق استضافة كأس العالم هو "حدث يستمر ثلاثة أسابيع، وليس اتجاهاً ثابتاً"، بحسب ما قاله لوكالة رويترز الرئيس التنفيذي لشركة بوكيت لين داي. وأضاف: "الفنادق الأميركية فرضت رسوماً أعلى خلال كأس العالم من دون أن تمتلئ بعدد أكبر من النزلاء.. ارتفعت الإيرادات لأن أسعار الغرف بالغت في الارتفاع، بينما بالكاد تحرك عدد الأشخاص الذين كانوا يسافرون فعلياً، والفارق قد اختفى بالفعل".

ومن المقرر أن تعلن هيلتون وورلدوايد عن نتائجها في 28 يوليو/ تموز، تليها ماريوت إنترناشونال في الثالث من أغسطس/ آب، ثم Booking Holdings في الرابع من أغسطس، فإكسبيديا غروب في الخامس من أغسطس، وأخيراً "أير.بي.أن.بي" في السادس من أغسطس. وقال محلل بيرد مايكل بيليساريو: "التركيز سينصبّ على اتجاه النمو الأساسي في المستقبل، باستثناء أثر كأس العالم".

توقعات أرباح شركات السفر والفنادق أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويظهر أن الشركتين الأكثر استفادة بشكل واضح من كأس العالم هما شركة الفنادق الكبرى وشركة Airbnb (بفضل قدرتها على توسيع المعروض من الوحدات السكنية)، بينما من المرجح أن تلتزم شركات مثل Booking Holdings وExpedia بتوقعات أكثر حذراً للربع والسنة الكاملة. وستكون جولة الإعلانات، الممتدة من 28 يوليو/تموز حتى السادس من أغسطس/آب، اختباراً لمدى قدرة هذا القطاع على الفصل بين الأثر المؤقت لحدث كروي عالمي والاتجاهات الأعمق التي تواجهها الصناعة، وأبرزها منافسة الذكاء الاصطناعي.