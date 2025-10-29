- اقتربت إنفيديا من أن تصبح أول شركة بقيمة خمسة تريليونات دولار بعد إعلانها عن حجوزات بقيمة 500 مليار دولار لمعالجات الذكاء الاصطناعي، وبناء سبعة حواسيب عملاقة لوزارة الطاقة الأميركية. - أعلنت إنفيديا عن شراكات جديدة مع نوكيا وأوبر، بالإضافة إلى خطط لإنشاء مركز بيانات ضخم في ميونخ بالتعاون مع دويتشه تليكوم، مما يعزز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي. - ارتفعت أسهم إنفيديا ومايكروسوفت بشكل ملحوظ، وسط توقعات بنتائج فصلية مهمة من شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يعكس الزخم المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.

اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار، أمس الثلاثاء، بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية. وستساعد الحواسيب العملاقة التي تبنيها "إنفيديا" لوزارة الطاقة في حفاظ الولايات المتحدة على ترسانتها من الأسلحة النووية وتطويرها.

وسيتم بناء أكبر هذه الحواسيب العملاقة بالتعاون مع "أوراكل"، وسيحتوي على مئة ألف من رقائق "بلاكويل" المتطورة التي تنتجها "إنفيديا". وأغلق سهم "إنفيديا" مرتفعاً بنسبة 5% تقريباً، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليونات دولار، بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليونات دولار.

واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن أمس، بالإشادة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة. وتُعد "إنفيديا" في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي. وتبرم الشركة صفقات في وقت يشهد حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تحدد أي تكنولوجيا تنتجها البلدان ستكون الأكثر استخداماً في أنحاء العالم.

وأعلنت شركة إنفيديا أيضاً عن تفاصيل جديدة مع شركة نوكيا الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات لاستهداف سوق الاتصالات بالذكاء الاصطناعي. وأعلنت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، أمس الثلاثاء، أن شركة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات وشركة إنفيديا تعتزمان إنشاء مركز ضخم للبيانات في مدينة ميونخ. كما أعلنت شركة أوبر، الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة إنفيديا التي ستوفر أنظمة الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه المركبات.

وصعد سهم إنفيديا التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 50% في 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو/ تموز.

الذكاء الاصطناعي يصعد بشركات التكنولوجيا الكبرى

وصعدت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة 2% لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليونات دولار. بعد أن توصلت الشركة إلى صفقة تسمح بإعادة هيكلة "أوبن إيه آي" إلى شركة منفعة عامة مع منح "مايكروسوفت" حصة قدرها 27% في الشركة المطورة لتطبيق تشات جي بي تي.

ومن المتوقع صدور نتائج فصلية مهمة هذا الأسبوع من "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" المالكة لغوغل، و"أمازون" و"ميتا بلاتفورمز" التي تملك تطبيق فيسبوك. ويتطلع المستثمرون إلى الحصول على تفاصيل من الشركات بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وقال بيتر كارديللو، كبير خبراء اقتصاد السوق لدى "سبارتان كابيتال سيكيوريتيز" في نيويورك "يدفع الزخم والنتائج السوق إلى الصعود"، مضيفاً أن هناك أيضاً "حماساً بشأن رحلة ترامب في آسيا". وأضاف "النتائج جيدة... بالطبع، نحن في انتظار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى".

