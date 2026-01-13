- وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت إلى 4 تريليونات دولار، متجاوزةً أبل لتصبح ثاني أغلى شركة في العالم بعد إنفيديا، بفضل تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي. - يُعتبر توجه ألفابت الهجومي في مجال الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لارتفاع أسهمها، مع توسعها في أدوات الذكاء الاصطناعي عبر البحث والسحابة ومنتجات الإنتاجية. - أبرمت ألفابت صفقة مع أبل لاعتماد نماذج جيميناي في ميزات "أبل إنتليجنس"، مما يعزز التعاون بين الشركتين في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت إلى أربعة تريليونات دولار، إذ بدد تزايد تركيز الشركة على الذكاء الاصطناعي الشكوك التي تكتنف إستراتيجيتها. وتجاوزت الشركة الأم لغوغل في نهاية تعاملات الأسبوع الجمعة الماضية، شركة أبل من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ 2019، لتصبح ثاني أغلى شركة في العالم. وواصلت أسهم ألفابت الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الحالي أمس الاثنين، لتتجاوز قيمتها السوقية 4 تريلونات دولار لتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث القيمة السوقية بعد شركة إنفيديا.

ووفقا لموقع القيمة السوقية للشركات "companies market cap" فإن إنفيديا ما زالت تحتل رأس القائمة بنحو 4.5 تريليونات دولار، تليها ألفابت بنحو 4 تريليونات دولار ثم أبل في المركز الثالث بنحو 3.84 تريليونات دولار وميكروسوفت بقيمة 3.54 تريليونات دولار وأمازون بنحو 2.63 تريليون دولار. ويشير المحللون إلى توجه ألفابت الهجومي في مجال الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لارتفاع أسهمها. ومن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توسيع أدوات الذكاء الاصطناعي عبر البحث والسحابة ومنتجات الإنتاجية، وينظر إلى الشركة بشكل متزايد على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وحققت شركة ألفابت مكاسب في 2025 وسط توقعات باستمرارها في 2026، مدعومةً بارتفاع مبيعات الإعلانات ونمو الحوسبة السحابية. وتلقت ألفابت دفعةً قويةً هذا العام بفضل وحدتها للحوسبة السحابية التي كانت محركاً رئيسياً للنمو، بعد جذبها شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت والحصول على تقييمات مبكرة قوية لإصدارها الجديد (جيميناي 3)، الذي سيُشغّل أيضاً محرّك بحث غوغل، ويتيح إنشاء رسومات تفاعلية لتوضيح الإجابات عن الأسئلة العلمية والرياضية. وقالت غوغل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن منصة جيميناي 3 تُحسّن قدرات معالجة المعلومات ووضعها في سياقها عبر أنواع مختلفة من الوسائط، مثل الفيديو والنصوص.

وأعلنت شركة ألفابت أمس الاثنين أنها أبرمت صفقة مدتها عدة سنوات مع شركة أبل تقضي باعتماد الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون على نماذج جيميناي التابعة لغوغل. وستشغل نماذج غوغل ميزات "أبل إنتليجنس" التي تعتزم الشركة طرحها مستقبلا، ومنها نسخة محدثة من المساعد الافتراضي سيري من المقرر إطلاقها هذا العام.

(رويترز، العربي الجديد)