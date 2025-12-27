- ديفيد ساكس، المعين كـ"قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة" في إدارة ترامب، يلعب دورًا محوريًا في صياغة سياسات التكنولوجيا، مع التركيز على تنظيم الابتكار السريع وتقنين الاقتصاد الرقمي. - ساكس، الذي بدأ مسيرته في "ماكنزي آند كومباني" و"باي بال"، أسس منصة "يامر" وشارك في تأسيس "كرافت فنتشرز"، مما عزز مكانته كرائد أعمال بارز وصوت في "التيار المحافظ التقني". - تعيينه أثار جدلاً حول تضارب المصالح بسبب استثماراته في الذكاء الاصطناعي، لكنه دافع عن نفسه مدعومًا من حلفائه في التكنولوجيا.

منذ أن أعلن دونالد ترامب في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 اختيار ديفيد ساكس "قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة" في البيت الأبيض، بدا أن واشنطن دخلت مرحلة تُكتب فيها سياسة التكنولوجيا بيد رجال وادي السيليكون بقدر ما تُكتب في الكونغرس. ترامب قدّم التعيين بوصفه منصباً جديداً "لإرشاد سياسات الإدارة" في مجالين يعدّهما حاسمين للتنافسية الأميركية، وهما الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، مع وعد بحماية حرية التعبير وصياغة إطار قانوني يمنح صناعة العملات المشفّرة وضوحاً طالما طالبت به.

ديفيد ساكس أصبح شخصية نافذة، لكنها مثيرة للجدل أيضاً، دخل عالم السياسة في واشنطن حديث العهد، لكنه بوصفه رجل الأعمال تجاوز التوقعات ليصبح أحد أنجح أعضاء إدارة ترامب. وهو الذي كان من كبار المتبرعين لحملة ترامب، وانضم لاحقاً إلى دائرته المقربة.

باب البيت الأبيض

على الورق، صار ساكس رأس الحربة في ملفين شديدي التشابك موزعين بين "كيف تنظّم الدولة ابتكاراً يتسارع أسرع من القوانين"، و"كيف تُقنن اقتصاداً رقمياً يتقاطع مع المال والسياسة والأمن". وعلى الأرض، يصفونه بأنه صوت ترامب في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، والرجل الذي يترجم طموح الإدارة إلى مسودات سياسات وأوامر تنفيذية واتصالات مع الشركات. كما أوكل إليه ترامب رئاسة مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، ما منحه منصة رسمية لتوجيه أولويات العلوم والابتكار.

بدايات سريعة

ولد ساكس في كيب تاون بجنوب أفريقيا عام 1972، ثم هاجر صغيراً إلى الولايات المتحدة. ودرس في جامعة ستانفورد الاقتصاد في تسعينيات القرن الماضي، وهناك تعرّف إلى بيتر ثيل، أحد أبرز ممولي الجناح المحافظ في التكنولوجيا. ذلك اللقاء المبكر يفسّر شيئاً من صلابته الأيديولوجية، فساكس ليس رجل تقنية محضاً، بل يرى أن التقدم يختنق حين تُكثر الدولة القيود.

من باي بال

بعد تخرجه، بدأ مساراً تقليدياً في شركة الاستشارات "ماكنزي آند كومباني"، قبل أن يجذبه ثيل إلى الشركة التي أصبحت نواة باي بال "كونفينيتي". وفي 1999 دخل ساكس قلب التجربة، وتدرّج ليصبح مسؤولاً تنفيذياً عن العمليات والمنتج في باي بال، ووضعته رويترز ضمن "مافيا باي بال" التي تضم أيضاً بيتر ثيل وإيلون ماسك، وأشارت إلى أن الرجل كان من أوائل المتحمسين للعملات الرقمية قبل أن تتحول إلى قضية سياسية في واشنطن.

منصة يامر

بعد باي بال، اختار ساكس طريق المنصات، فأسس منصة التواصل المؤسسي داخل الشركات "يامر"، وبنى نموّها على انتشارٍ "فيروسي" داخل المؤسسات، قبل أن تشتريها مايكروسوفت في يوليو/تموز 2012 مقابل 1.2 مليار دولار. هذه المحطة ليست مجرد صفقة بيع، إذ وصفتها بلومبيرغ بأنها محطة انتقال من رائد أعمال إلى رجل نفوذ يعرف كيف تُدار علاقات الشركات الكبرى مع الدولة.

نفوذ المستثمر

لاحقاً شارك ساكس في تأسيس صندوق رأس مال استثماري بسان فرانسيسكو "كرافت فنتشرز"، وبالتوازي صار أحد أصوات "التيار المحافظ التقني" عبر بودكاست الاقتصادي "أول إن". هذه الثنائية، المال والإعلام، هي ما جعله مفهوماً لترامب، فهو الآن رجل يستطيع مخاطبة المستثمرين والجمهور، ويعرف كيف يربط الابتكار بسردية القوة الأميركية.

أجندة ترامب

وجاء تعيين ساكس في سياق انفتاح ترامب على العملات الرقمية بعد أن جعلها جزءاً من حملته، ومع توقعات بأن تعاد صياغة السياسة الأميركية تجاهها. نقلت رويترز أن دوره الجديد يُفترض أن يساهم في "إعادة تشكيل سياسة واشنطن حول الأصول الرقمية"، في وقت كان السوق يراهن على إدارة أكثر وداً للعملات المشفّرة.

David Sacks really understands AI and cares about the US leading in innovation. I am grateful we have him. https://t.co/6I0PCjtmjH — Sam Altman (@sama) December 1, 2025

صدام الولايات

الجدل الأكبر لم يبدأ من العملات المشفّرة بل من الذكاء الاصطناعي، وتحديداً من سؤال "من يملك حق التنظيم، واشنطن أم الولايات؟"، وفي ديسمبر/كانون الأول 2025 نقلت وكالات الأنباء أن ترامب سيتجه إلى أمر تنفيذي يلوّح بحجب تمويل اتحادي عن الولايات التي تفرض قوانين تُعدّها الإدارة مُعيقة للابتكار، بحجة أن فسيفساء القواعد المحلية تهدد تفوق الولايات المتحدة. الخطوة قوبلت بتصفيق من بعض الشركات، وبانتقاد دستوري من جهات ترى فيها تعدّياً على دور الولايات من دون تشريع.

حرب المصالح

ومع كل تقدم تشريعي أو تنفيذي، ارتفعت أسئلة تضارب المصالح "كيف يُفصل بين سياسة عامة ودفتر استثمارات خاص؟". ليندلع سجال واسع في نهاية 2025 بعد نقل وسائل إعلام أميركية اتهامات لساكس بأنه يحتفظ باستثمارات كثيرة في شركات لها صلة بالذكاء الاصطناعي. وردّ ساكس جاء غاضباً، وتحول الدفاع عنه إلى استعراض قوة من حلفائه في التكنولوجيا. مارك بينيوف، رئيس سيلزفورس"، كتب أن "منافسينا يدرسون كل خطوة يخطوها ديفيد"، مهاجماً ما اعتبره تشويهاً لدوره.

وكتب الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" (OpenAI)، سام ألتمان، على منصة إكس "ديفيد ساكس يفهم الذكاء الاصطناعي… وأنا ممتن لأن لدينا إياه". وكان تأييداً يوضح أن ساكس بات حلقة وصل بين البيت الأبيض وطبقة الشركات التي تراهن على الذكاء الاصطناعي بوصفه صناعة القرن.

رهان الطاقة

وظهر نفوذ ساكس أيضاً في اللغة التي يتحدث بها عن البنية التحتية، فكل عباراته تنحصر بين مراكز البيانات والتصاريح والشبكات الكهربائية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نقلت رويترز عنه رفضه فكرة "إنقاذ اتحادي" لشركات الذكاء الاصطناعي، مع تركيزه على تسريع التصاريح وتوسيع القدرة الكهربائية كي لا تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى عبء على الأسر عبر فواتير الكهرباء.

الرجل الثقة

في أقل من ثلاثة عقود، انتقل ساكس من مكاتب الاستشارات إلى قلب ثورة المدفوعات الرقمية في باي بال، ثم إلى بناء منصات الشركات في يامر، ثم إلى الاستثمار والإعلام السياسي، قبل أن يثبت قدمه داخل إدارة ترامب باعتباره مهندساً لسياسة تحرير العملات المشفّرة وتوسيع الذكاء الاصطناعي مع كبح القيود. ونجاحه الحقيقي، كما تُظهر معارك 2025، ليس في جمع الثروة فقط، بل في تحويل شبكات وادي السيليكون إلى سلطة تمسّ القرار التنفيذي ذاته.