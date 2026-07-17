قوة السوق الأميركية تنقذ "Burberry" من تداعيات الحرب الإيرانية

- شهدت "بربري" تعافياً ملحوظاً بفضل المبيعات القوية في الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 9% في الصين و12% في الأميركتين، مدعومة بجيل زد والعملاء الجدد. - رغم التحسن في الأسواق الرئيسية، تواجه صناعة الأزياء تحديات بسبب الحرب في إيران، مما أدى إلى انخفاض أسهم "بربري" بنسبة 12% هذا العام، مع تراجع المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 3%. - تركز استراتيجية الرئيس التنفيذي جوشوا شولمان على تعزيز مكانة "بربري" كعلامة بريطانية ميسورة، متوازنة بين النمو والحفاظ على هامش الربح، وسط ضغوط من العلامات الفاخرة وعلامات القيمة.

استمرت "بربري" (Burberry) في التعافي خلال الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بفضل المبيعات القوية في الولايات المتحدة والصين، في حين قالت الشركة إن الحرب في المنطقة أثّرت على الإنفاق السياحي في أوروبا. وقال الرئيس التنفيذي جوشوا شولمان، الذي يقود تحوّلاً في الشركة منذ توليه منصبه قبل عامين، إنه يركّز على السوقين الضروريتين، الولايات المتحدة والصين، في إطار محاولته لإحياء العلامة التجارية الفاخرة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وبدت هذه الاستراتيجية ناجحة، إذ أفادت شركة بربري، اليوم الجمعة، بأن عملاء جيل زد في الصين أسهموا في رفع المبيعات بنسبة 9% في هذه السوق الرئيسية مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت المبيعات في الأميركتين بنسبة 12% مع نجاح العلامة التجارية في جذب عملاء جدد.

ورغم تحسن المبيعات، لا سيما في الأسواق المهمة مثل الصين، تعاني صناعة الأزياء بشكل عام من تراجع كبير في الأداء، وقد تفاقمت هذه المشكلة مؤخراً بسبب الحرب في إيران. وانخفضت أسهم بربري بنسبة 12% حتى الآن خلال العام الجاري. وبشكل عام، نمت مبيعات المتاجر المماثلة في الربع المالي الأول لبربري بنسبة 5%، بما يتماشى مع توقعات المحللين، في حين انخفضت المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 3%.

تأتي هذه النتائج في سياق تحول أوسع تشهده بربري منذ تولي شولمان القيادة في يوليو/ تموز 2024 خلفاً لجوناثان أكيرويد الذي غادر بعد فترة تراجعت خلالها أسهم الشركة بنسبة 40%. فقد أنهت بربري السنة المالية 2026 بعودة إلى نمو المبيعات المقارنة المدعومة بزخم قوي من الصين والأميركتين، بعد سنوات صعبة مر بها القطاع بأكمله. كما لوحظ أن انخفاض تعرّض بربري النسبي لمنطقة الشرق الأوسط شكّل ميزة نسبية للشركة في ظل الصراع الحالي بالمقارنة مع منافسيها.

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وقد تأثر عدد من أكبر بيوت الأزياء الفاخرة بشكل أكبر بالوضع في المنطقة، إذ سجّل كل من "إل في إم إتش" و"كيرينغ وهيرميس" نتائج أقل من توقعات المستثمرين الشهر الماضي بسبب تراجع المبيعات في المنطقة، التي كانت تقليدياً تمثل نسبة متوسطة إلى مرتفعة من مبيعات كبرى العلامات الفاخرة، وشكّلت نقطة مضيئة في قطاع شهد نمواً بطيئاً عموماً في أسواق أخرى.

وعلى الصعيد البنيوي، تواجه Burberry تحدياً إضافياً في انضغاط شريحة الفخامة الميسورة التي تنشط فيها الشركة من الاتجاهين:

من الأعلى عبر العلامات الفاخرة التي رفعت أسعارها بشكل كبير.

من الأسفل عبر علامات القيمة التي تنافس بجودة تصميم مقبولة بأسعار أقل.

وهذا يجعل استراتيجية شولمان القائمة على تموضع بربري بوصفها علامةً بريطانيةً ميسورةً لا طموحة خياراً يتطلب توازناً دقيقاً بين النمو والحفاظ على هامش الربح دون اللجوء إلى التخفيضات.