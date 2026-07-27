- شهدت التجارة الإلكترونية في تركيا نمواً كبيراً، مما دفع الحكومة إلى تعديل الإطار التشريعي لتعزيز حماية المستهلك وزيادة الإيرادات الضريبية، مع مواءمة القوانين مع التشريعات الرقمية الحديثة. - تضمنت التعديلات تشديد الضوابط الجمركية على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتنظيم الإعلانات الرقمية، ومكافحة التسعير المضلل، مع إلزام المعلنين بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي. - تهدف التعديلات إلى تنظيم السوق الرقمية ومكافحة الجرائم المالية، مع تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، وفرض ضريبة بنسبة 15% على العائدات الإعلانية للمؤثرين وصناع المحتوى.

لم تعد التجارة الإلكترونية في تركيا نشاطاً استثنائياً فرضته جائحة كورونا، بل تحولت خلال سنوات قليلة إلى أحد أبرز محركات التجارة، بعدما باتت تنافس المتاجر التقليدية مدفوعة بالتحول الرقمي واتساع قاعدة المستهلكين. وارتفع حجم هذا القطاع من 381 مليار ليرة (43.07 مليار دولار) عام 2021 إلى 4.567 تريليونات ليرة (115.43 مليار دولار) في عام 2025، وفق تقرير "توقعات التجارة الإلكترونية في تركيا 2025" الصادر عن وزارة التجارة التركية. هذا النمو السريع دفع الحكومة إلى إعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم للتجارة الإلكترونية، عبر حزمة تعديلات تستهدف الحد من الغش والتلاعب، وتعزيز حماية المستهلك، وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب مواءمة القوانين التركية مع التشريعات الرقمية الحديثة، ولا سيما الأوروبية، في مجالي الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

بنية تشريعية جديدة

بدأت تركيا خلال العام الجاري تشديد الضوابط المفروضة على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بعدما ألغت في فبراير/شباط الماضي حد الإعفاء الجمركي المبسط البالغ 30 يورو، والذي كان يطبق على المشتريات الشخصية عبر الإنترنت. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت جميع الشحنات، حتى التي لا تتجاوز قيمتها يورو واحداً، خاضعة للإجراءات الجمركية، مع اختلاف الرسوم بحسب بلد المنشأ. وتبلغ الرسوم 30% على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، فيما ترتفع إلى 60% على المنتجات الواردة من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا عبر منصات التجارة الإلكترونية.

كما فرضت السلطات ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 20% على عدد من السلع، من بينها الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة، في إطار سياسة تستهدف تنظيم الواردات الإلكترونية وزيادة الحصيلة الضريبية.

ولم تعد المشتريات الشخصية مستثناة من الإجراءات الجديدة، إذ تتحول الشحنة إلى استيراد تجاري إذا تجاوزت قيمتها 1500 يورو أو زاد وزنها على 30 كيلوغراماً، أو تكرر الشراء بما يشير إلى ممارسة نشاط تجاري، وهو ما يستوجب الاستعانة بشركة استيراد ومخلص جمركي لإتمام إجراءات التخليص. في المقابل، استثنى المرسوم مشتريات الطلاب ومراكز الأبحاث، مع السماح بتكرارها خمس مرات شهرياً مع احتسابها ضمن المشتريات الشخصية. ولا تتوقف التعديلات عند الجانب الجمركي، إذ تستعد تركيا لتطبيق حزمة تنظيمية جديدة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، تركز على مكافحة ممارسات التسعير المضللة، وتنظيم الإعلانات الرقمية، والإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلاني. وتلزم التعليمات الجديدة المعلنين بالإفصاح عن استخدام شخصيات رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي عندما يصعب على المستهلك التمييز بينها وبين الأشخاص الحقيقيين، في خطوة تستهدف الحد من التضليل الناتج عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسويق.

كما تفرض القواعد الجديدة على المؤثرين وصناع المحتوى استخدام عبارتي "إعلان" أو "ترويج" عند الحصول على أي منفعة مالية أو عينية مقابل ترويج السلع أو الخدمات، بما يميز بوضوح بين المحتوى الإعلاني المدفوع والآراء الشخصية. وتشترط التنظيمات أن يكون السعر المرجعي المستخدم لإعلان التخفيضات هو أدنى سعر طُبق على المنتج خلال الأيام العشرة السابقة لبدء العرض، لمنع رفع الأسعار بصورة مصطنعة قبل إعلان التخفيضات. ولم تمنح القواعد الجديدة منصات التجارة الإلكترونية أو المتاجر الرقمية أو البائعين أو المؤثرين أو وكالات الإعلان أي فترة انتقالية بعد الأول من أغسطس/آب، ما يعني خضوع جميع الحملات الإعلانية المستمرة بعد هذا التاريخ للمساءلة القانونية والغرامات المالية فور مخالفة التعليمات. كما خفّضت السلطات مهلة الرد على شكاوى المستهلكين من 72 ساعة إلى 48 ساعة، مع نشر التقييمات تلقائياً عند انتهاء المهلة إذا لم يرد البائع أو المنصة على الشكوى.

ضرورة مرحلية

يرى البرلماني التركي السابق أحمد آيدن أن التعديلات الجديدة على قوانين التجارة الإلكترونية جاءت استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده القطاع، وتهدف إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم السوق الرقمية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الجرائم المالية والتهرب الضريبي. يقول آيدن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هذه التنظيمات تنسجم مع الاستراتيجية التركية لمكافحة الجرائم المالية للفترة 2026 - 2030، والتي أعدها مجلس التحقيق في الجرائم المالية، موضحاً أن البرلمان منح المجلس صلاحيات أوسع لمتابعة المعاملات المالية المشبوهة، بما يشمل تجميد الحسابات المرتبطة بغسل الأموال عبر العملات الرقمية ومنصات الأصول المشفرة، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي. ويضيف أن هذه الصلاحيات تتيح كذلك إدراج المخالفات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، مثل الغش التجاري أو إخفاء الإيرادات أو التهرب من الضرائب، ضمن نطاق اختصاص المجلس، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تتبع الأنشطة المالية غير المشروعة. ويؤكد آيدن أن أحد أبرز محاور التنظيم الجديد يتمثل في إلزام المعلنين بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الإعلانات، ولا سيما عند استنساخ صور أو أصوات أشخاص حقيقيين أو مشاهير، حتى لا يُخدع المستهلك ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص استخدموا المنتج أو أوصوا به بالفعل.

كما تحظر التعليمات شراء التقييمات المزيفة أو استخدامها للتأثير في قرارات المستهلكين، وتمنع إطلاق ادعاءات عامة، مثل "فعال بنسبة 100%" أو "صديق للبيئة"، من دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها تثبت صحة هذه المزاعم. ويشير إلى أن القواعد الجديدة تحظر أيضاً توجيه الإعلانات اعتماداً على البيانات الشخصية للمستهلكين، ولا سيما الأطفال، من دون الإفصاح عن كيفية جمع تلك البيانات واستخدامها في الاستهداف الإعلاني، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية المتزايدة لحماية الخصوصية الرقمية. ويلزم التنظيم الجديد المؤثرين بدفع ضريبة تبلغ 15% على العائدات الإعلانية، سواء كانت مقابلاً مالياً مباشراً أم مزايا عينية، مثل المنتجات المجانية أو الخدمات أو التخفيضات التي تقدمها الشركات مقابل ترويج منتجاتها. كما يمنع استخدام عبارات قد تخفي الطبيعة التجارية للمحتوى، مثل "مقدم من" أو "برعاية" أو "بالشراكة مع"، إذا استخدمت بديلاً عن الإفصاح الصريح بأن المحتوى إعلان مدفوع، مؤكداً أن المخالفين سيخضعون، اعتباراً من الأول من أغسطس، للمساءلة القانونية والغرامات المالية المنصوص عليها في التعليمات الجديدة.

تنظيم لا حظر

من جانبه، يؤكد صاحب المتاجر الإلكترونية والباحث في جامعة مدنيات، معروف المعالم، أن التنظيم الجديد لا يستهدف حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان أو التسويق، وإنما تنظيم هذا الاستخدام وفرض الإفصاح عنه، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من التضليل. ويقول المعالم لـ"العربي الجديد" إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تحليل بيانات المستهلكين، وتوقع اتجاهات الطلب، وتحديد الشرائح المستهدفة، وتصميم الرسائل والحملات الإعلانية بما يتناسب مع سلوك المستخدمين. ويضيف أن استخدام هذه الأدوات قد يرفع قيمة المبيعات، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى وسيلة لتضليل المستهلك إذا استُخدم لإنتاج مشاهد أو تصريحات منسوبة إلى شخصيات معروفة لم تصدر عنها في الواقع، وهو ما يظهر في بعض إعلانات المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل أو في ترويج منتجات لم تحصل على اعتماد من الجهات المحلية أو الدولية المختصة. ويرى أن إلزام المعلنين بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحد من هذه الممارسات، ويمنح المستهلك قدرة أكبر على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع، كما سيسهم في الحد من التهرب الضريبي المرتبط بالاقتصاد غير الرسمي، ويوسع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.

وتأتي هذه التعديلات القانونية في وقت تسعى فيه تركيا إلى حماية الإنتاج المحلي والمستهلكين من التحولات المتسارعة التي أحدثتها التجارة الإلكترونية، والتي غيرت بصورة كبيرة أنماط التسوق وسلوك المستهلكين، بالتوازي مع تعزيز الإيرادات الضريبية من قطاع يواصل تسجيل معدلات نمو قياسية.

فقد ارتفع حجم التجارة الإلكترونية من 381 مليار ليرة (43.07 مليار دولار) عام 2021 إلى نحو 800 مليار ليرة (47.63 مليار دولار) في عام 2022، ثم إلى 1.855 تريليون ليرة (77.89 مليار دولار) في عام 2023، قبل أن يبلغ 3 تريليونات ليرة (89.58 مليار دولار) في عام 2024، ويقفز إلى 4.567 تريليونات ليرة (115.43 مليار دولار) في عام 2025. ووفق تقرير "توقعات التجارة الإلكترونية في تركيا 2025"، بلغ عدد معاملات التجارة الإلكترونية 5.91 مليارات معاملة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 5.94 مليارات معاملة في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 115.43 مليار دولار، ما يعكس استمرار القطاع في تسجيل معدلات نمو مرتفعة، ويبرر توجه الحكومة نحو تشديد الإطار التنظيمي لمواكبة هذا التوسع وضمان استدامته.